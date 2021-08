El Galaxy Unpacked de agosto ya finalizó y Samsung presentó todas las novedades que esperábamos desde hace varias semanas. Los protagonistas definitivamente fueron los Galaxy Z Flip 3 y Z Fold 3, pero la compañía también actualizó su reloj insignia. Estas son todas las características del Galaxy Watch 4: ¿es el smartwatch más potente del mercado?

Todas las especificaciones del Galaxy Watch 4

Tal como se había filtrado, Samsung presentó 4 variantes de su Galaxy Watch 4. Todos comparten buena parte de su hardware y especificaciones, pero tienen algunas diferencias sutiles que podrás apreciar detalladamente en su ficha técnica:

Especificaciones Galaxy Watch 4

Galaxy Watch 4 Classic

Dimensiones y peso 44mm: 44,4 x 43,3 x 9,8 mm. 30,3 gramos.

40 mm: 40,4 x 39,3 x 9,8 mm. 25.9 gramos. 46mm: 45,5 x 45,5 x 11 mm. 52 gramos.

42mm: 41,5 x 41,5 x 11,2 mm. 46,5 gramos. Cuerpo Fabricado en aluminio con resistencia de 5 ATM y protección IP68. Fabricado en acero inoxidable con resistencia de 5 ATM y protección IP68. Pantalla 44mm: 1,36″ con resolución de 450 x 450 píxeles.

40mm: 1,36″ con resolución de 396 x 396 píxeles.

Ambos con panel Super AMOLED y Gorilla Grass CX. 46mm: 1,36″ con resolución de 450 x 450 píxeles.

42mm: 1,36″ con resolución de 396 x 396 píxeles.

Ambos con panel Super AMOLED y Gorilla Grass CX. Procesador Samsung Exynos W920 con gráfica Mali-G68. RAM 1,5 GB LPDDR4. Almacenamiento 16 GB eMMC 5.1. Sensores BioActive Sensor (PPG), electrocardiograma (ECG), impedancia bioeléctrica (BIA), saturación de oxígeno (SPo2), acelerómetro, barómetro, giroscopio, geomagnético y luz ambiental. Conectividad

WiFi 5 de doble banda, NFC, GPS integrado y Bluetooth 5.0. Batería 44mm: 361 mAh.

40mm: 247 mAh.

Compatibles con carga rápida. 46mm: 361 mAh.

42mm: 247 mAh.

Sistema operativo Wear OS basado en OneUI Watch.

Siempre habrá un Galaxy Watch 4 diseñado perfectamente para ti

Todos los Galaxy Watch 4 son muy parecidos internamente. No obstante, Samsung decidió que el exterior debía diferenciarse. ¿Cómo lo hizo? Pues ofreciendo dos líneas del Galaxy Watch 4, cada una en dos tamaños.

Las dos primeras variantes son los Galaxy Watch 4 estándar, enfocados a un público más casual y que gusta de ejercitarse. Su cuerpo es de 40 o 44 milímetros, está fabricado en aluminio y cuenta con un diseño bastante minimalista que se adapta bien a múltiples situaciones. Estas variantes tienen un bisel reducido que hace lucir más grande la pantalla, así como dos botones laterales de perfil bajo.

Hay un galaxy watch 4 para cada tipo de usuario

Por su parte, los Galaxy Watch 4 Classic apuntan a un uso mucho más formal, como una reunión de trabajo o una fiesta importante. Son más pesados, su cuerpo es de 42 o 46 milímetros y está fabricado en acero inoxidable. Su pantalla parece más pequeña gracias a su bisel giratorio que permite interactuar con las apps y menús de Wear OS como el Galaxy Watch 3.

Sobre la pantalla, los modelos más grandes cuentan con un panel Super AMOLED de 1,36 pulgadas y resolución de 450 x 450 pixeles. Mientras, los Galaxy Watch 4 más pequeños se quedan con una pantalla de 1,19 pulgadas y 396 x 396 pixeles.

Los Galaxy Watch 4 llegan con Wear OS, un procesador que promete ser el mejor y muchos sensores

La alianza de Samsung y Google para impulsar Wear OS recoge su primer fruto con el Galaxy Watch 4. Este reloj inteligente llega al mercado con Wear OS como sistema operativo base, pero ejecuta la nueva capa de personalización One UI Watch de Samsung. ¿Qué significa esto? Que tiene lo mejor del SO de Google, pero también lo mejor de Tizen, el extinto SO de Samsung.

Respecto al hardware, Samsung también estrena una novedad importante: es el primero en llevar el SoC Exynos W920 diseñado específicamente para wereables. Este está fabricado en 5 nm, algo que ayudará mucho al consumo energético. Además, sus especificaciones apuntan a una potencia bestial por encima del Snapdragon Wear 4100, al menos sobre el papel. ¿Será cierto? El tiempo lo dirá, pero sabemos que Qualcomm planea lanzar nuevos chips weareables en breve.

Pasando a los sensores, el Samsung BioActive Sensor se lleva el protagonismo. ¿La razón? La compañía logró meter en un solo paquete (de menor tamaño) tres sensores diferentes: frecuencia cardiaca (PPG), electrocardiograma (ECG) e impedancia bioeléctrica (BIA). ¿Es el único sensor que incluye? No, el Galaxy Watch 4 también cuentan con: giroscópico, acelerómetro, oxímetro, barómetro, GPS, sensor geomagnético de luz ambiental. Es decir, es un reloj fantástico.

100 modos deportivos y una batería que no abandona

Respecto a las funciones de salud incluidas, el Galaxy Watch 4 es capaz de manejar hasta 100 modos deportivos diferentes. Aparte, cuenta con otras funcionalidades comunes como:

Medidor de oxígeno en la sangre (SpO2).

(SpO2). Monitoreo de calidad de sueño .

. Monitoreo del índice de masa corporal.

Funciones de salud femenina .

. Medidor de frecuencia cardiaca.

Y extras como obturador de cámara, control de música, encontrar tu dispositivo, notificaciones, alarmas, acceso a la Play Store de Google y más.

Sobre la batería, los Galaxy Watch 4 de 44 y 46 mm (los más grandes) tienen una batería de 361 mAh de capacidad. Mientras, las variantes más pequeñas, de 42 y 40 mm, incorporan una batería de 247 mAh. ¿Y la autonomía? Según Samsung, todos los modelos deberían aguantar 40 horas bajo un uso típico. Todos los Galaxy Watch 4 se cargan completamente en apenas 2 horas.

Precio, disponibilidad y colores de los Galaxy Watch 4

El lanzamiento de estos smartwatches fue global, así que podrás adquirirlos en cualquier parte del mundo. Sin embargo, los Galaxy Watch 4 estarán disponibles a partir del 27 de agosto con estos precios base y colores para cada variante:

Samsung Galaxy Watch 4 Classic: desde 369 euros. Disponibles en negro y plateado.

desde 369 euros. Disponibles en negro y plateado. Samsung Galaxy Watch 4: desde 269 euros. Disponibles en negro, plateado, verde, dorado y rosa.

¿Es momento de renovar tu smartwatch? Tal parece que sí, porque Samsung dejó el listón muy alto con cualquier variante del Galaxy Watch 4.