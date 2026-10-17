El mundo de la emulación de videojuegos tiene mucho que ofrecer y no deja de traernos novedades. En esta ocasión, hemos descubierto Emufii, una app con una función que te va a encantar. Si quieres descubrir todo lo que ofrece esta herramienta de código abierto, lee este post hasta el final.

Para empezar, esta aplicación transforma el modo multijugador en emuladores de Android al crear una red privada que conecta tus juegos a través de Internet con amigos de todo el mundo. Esto les permitirá a ti y a tus amigos jugar juntos como si estuviesen en el mismo sofá.

Es importante aclarar que Emufii no es un emulador ni un launcher, sino una herramienta complementaria que funciona con los emuladores que ya tengas instalados. Su trabajo consiste en rellenar automáticamente los parámetros de conexión y mostrar tu biblioteca de juegos con sus respectivas carátulas.

Emufii no es un emulador, pero llevará tu experiencia al jugar a otro nivel

Cabe destacar que esta aplicación no descarga juegos, no incluye archivos BIOS ni transmite partidas. En su lugar, te ayuda a gestionar los detalles de conexión en los emuladores, mostrar tus juegos instalados y te permite añadir amigos mediante un código único. Todo ello a través de una experiencia limpia, accesible y directa que incluye funciones destacadas como:

Sin complicaciones de red: olvídate de abrir puertos o compartir tu IP pública. Solo tienes que crear una sala, compartir un código único y tus amigos se unirán al instante a la partida.

olvídate de abrir puertos o compartir tu IP pública. Solo tienes que crear una sala, compartir un código único y tus amigos se unirán al instante a la partida. Juego inalámbrico local por Internet: Emufii permite que el modo inalámbrico local de consolas como la Nintendo DS funcione a través de Internet para más de 750 juegos. Esto significa que puedes intercambiar Pokémon o librar combates a distancia en consolas desde la DS hasta la Switch.

Emufii permite que el modo inalámbrico local de consolas como la Nintendo DS funcione a través de Internet para más de 750 juegos. Esto significa que puedes intercambiar Pokémon o librar combates a distancia en consolas desde la DS hasta la Switch. Acceso a servidores de reactivación (Revival Servers): te conecta con servidores comunitarios dedicados para revivir el apartado online de plataformas como la PSP, permitiéndote volver a disfrutar de títulos como Tekken Dark Resurrection con personas de todo el mundo.

Aunque está en fase Beta pública, Emufii sigue evolucionando activamente. Entre sus planes a futuro se contempla el soporte para servidores de reactivación de PlayStation 2, integración nativa con el ecosistema de RetroArch y una versión para ordenadores para convertir la aplicación en una alternativa multiplataforma.

No hay duda de que Emufii es una herramienta revolucionaria y prometedora, pero debes tener en cuenta que actualmente solo funciona en móviles con Android 13, 14 o 15, además de que la estabilidad de la partida dependerá del emulador que utilices. Y tú … ¿vas a probar Emufii?

Descargar | Emufii