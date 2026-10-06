Hasta ahora, la versión más vieja con la que es compatible Android Auto es Android 10. Esto es casi una proeza, aunque si hay algo que todos debemos concederle a Google es el mérito de mantener muchas de sus herramientas funcionando durante años en versiones antiguas de Android. Tanto así, que todavía hay apps de Google que funcionan en Android 6, una versión de 2015 que está muy atrás de Android 17.

Sin embargo, para todo hay límites y hay herramientas que necesitan una API de Android mucho más al día para seguir funcionando correctamente. Un buen ejemplo es el propio Android Auto, que dejará de funcionar en móviles con Android 10 y su nuevo requisito mínimo será Android 11. ¿A qué se debe esto? ¿A partir de cuándo ocurrirá? Te contamos lo que sabemos.

Android 11 será el nuevo requisito mínimo para usar Android Auto desde el móvil

Si visitas con frecuencia nuestra web, con seguridad sabrás que Android Auto ha recibido numerosos y profundos cambios en el último par de años. Entre ellos hay cosas como un rediseño completo de interfaz, la llegada de Gemini, las llamadas a WhatsApp y hasta la eliminación de ciertas restricciones.

Todo esto requiere una base sólida para funcionar adecuadamente y Google consideraba que la API 29 (Android 10) era la mínima necesaria para ello. No obstante, los planes de Google para Android Auto siguen adelante y parece que la API 29 ya no bastará.

Distintos usuarios alrededor del mundo han empezado a recibir una notificación en su móvil al usar Android Auto. La aplicación les avisa que «el teléfono ya no será compatible». Pero, ¿qué tienen todos los que reciben este aviso? Justo lo que estás pensando: sus móviles son antiguos y tienen Android 10.

Los reportes han venido de usuarios con dispositivos como el Galaxy Note 9, Galaxy S9, Xperia XZ3 Compact y el primer Google Pixel. Todos ellos actualizaron hasta Android 10 y se quedarán sin soporte en breve.

Lo curioso del cambio es que Google todavía no ha informado oficialmente del nuevo requisito en el blog de soporte de Android Auto. De hecho, al momento de escribir este artículo, el blog afirma que el requisito mínimo para usar Android Auto por cable es Android 9 y para usarlo inalámbricamente es Android 11. Sí, el blog está desactualizado en ese apartado, porque el soporte de Android 9 Pie finalizó oficialmente en julio de 2024.

Entonces, ¿a quién deben hacerle caso los usuarios? Definitivamente, lo ideal es hacer caso a la aplicación y sus advertencias. ¿Y cuándo finalizará el soporte? No sabemos hasta qué fecha podrá seguir usándose Android Auto en Android 10, pero si ya están rodando los avisos, no debe quedar mucho.

¿Qué puedes hacer si eres uno de los afectados? Lo ideal sería que actualices tu móvil por uno más nuevo, pues lo cierto es que Android 10 es una versión muy antigua. Pero si no está en tus posibilidades, o si no quieres hacerlo, otra opción es instalar alguna ROM personalizada que te permita subir, al menos, a Android 11.