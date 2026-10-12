Los 10 móviles más potentes según AnTuTu - octubre 2026

Octubre llegó con sorpresas interesantes en el mundo de los smartphones de gama alta y gama media alta. AnTuTu ya publicó su ranking mensual de rendimiento, y esta vez la competencia estuvo más reñida que nunca. Los nuevos procesadores de 2 nm y 3 nm dominaron la conversación, mientras que algunos modelos de generaciones anteriores resistieron con dignidad.

Los 10 móviles de gama alta más potentes para agosto de 2026, según AnTuTu

Antes de entrar en materia, conviene recordar que AnTuTu calcula el promedio de todas las pruebas realizadas durante el mes. Esto significa que las cifras pueden variar respecto a las que muestran las marcas en sus presentaciones. Además, solo aparecen equipos con más de 1000 pruebas válidas, así que si un móvil no figura, probablemente sea por falta de datos.

Dicho esto, aquí va el listado de los diez smartphones más potentes de octubre de 2026:

El gran ganador del mes fue el Xiaomi 18 Fold, un plegable que demostró que la potencia y la flexibilidad pueden ir de la mano. Su chip XRING O3, fabricado en 3 nm, ofreció un rendimiento sobresaliente. Le siguieron de cerca el iQOO 16 y el Honor Magic9 Pro Max, ambos con el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen6 de 2 nm, un procesador que se perfila como el nuevo estándar para los amantes del gaming.

El top con los 10 móviles de gama media-alta más potentes para octubre de 2026 (AnTuTu)

Los móviles dentro de la categoría de gama media-alta también tuvieron su actualización. Los de octubre de 2026 quedaron de esta forma:

OPPO Reno15 Pro (16 GB + 512 GB) : 2306256 puntos.

iQOO Z11 (16 GGB + 512 GB) : 2300153 puntos.

OPPO Reno15 (16 GB + 1 TB) : 2296591 puntos.

OPPO Reno16 (16 GB + 512) : 2286483 puntos.

Remi Turbo 5 (16 GB + 512 GB) : 2279436.

HONOR WIN Turbo (12 GB + 512 GB) : 2260946 puntos.

Realme Neo7 SE (16 GB + 512 GB) : 2216404 puntos.

OPPO K15 Pro (12 GB + 512 GB) : 2211585 puntos.

Xiaomi 17T (12 GB + 512 GB) : 2200238 puntos.

iQOO Z10 Turbo (12 GB + 512 GB): 2103853 puntos.

En la gama media alta, el Oppo Reno15 Pro lideró con el Dimensity 8400-Max, seguido por el iQOO Z11 y el Oppo Reno15. Estos móviles ofrecen un equilibrio atractivo entre precio y rendimiento.

Un dato curioso de octubre: cada vez más usuarios eligen versiones de 512 GB en lugar de 1 TB, probablemente por el alza en los precios de la memoria. Esto no afecta el rendimiento, pero sí las decisiones de compra, y por ende, un cambio en la tendencia de los benchmarkings, en donde antes se veía con mayor frecuencia los modelos con el almacenamiento más alto.

Fuente | AnTuTu