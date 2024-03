Con el avance de la inteligencia artificial y la tecnología generadora de imágenes, se ha hecho cada vez más difícil determinar si una imagen es real o hecha con IA. Plataformas como DALL-E 3 y Stable Diffusion han avanzado, tanto que ahora es necesario contar con estas 5 herramientas para detectar imágenes hechas con IA para poder diferenciar las imágenes falsas de las verdaderas.

En el siguiente artículo te compartiremos 5 plataformas que te ayudarán a saber si una imagen es verdadera o si en realidad es producto de una inteligencia artificial. Si te interesa saber cuáles son y cómo utilizarlas, no dejes de leer el artículo que hemos preparado para ti.

AI or Not, una de las opciones más sencillas de la lista

AI or Not es una plataforma sencilla que te responde si o no a la pregunta, ¿es esta una imagen hecha con inteligencia artificial? Lo único que tienes que hacer es crearte una cuenta en la plataforma y subir la imagen o el enlace a la imagen que quieres analizar. La plataforma te dirá si cree que el archivo fue generado con una IA o no. En caso de que ya sepas la respuesta, puedes decirle a la plataforma si está en lo correcto o no para ayudar a mejorar sus análisis.

Visitar | AI or Not

Hugging Face también tiene un detector gratuito de imágenes hechas con IA

Un problema de muchas opciones de esta lista es que están limitadas a una cierta cantidad de pruebas antes de que tengas que pagar, así que si quieres analizar una gran cantidad de imágenes, lo mejor es contar con AI image detector en Hugging Face. Esta plataforma cuenta con muchos proyectos y este detector de IA es uno de ellos. Aún está en fases de prueba, así que a pesar de ser bastante acertado y ser gratuito, te recomendamos que lo combines con alguna de las otras herramientas en esta lista para estar 100% seguro.

Visitar | Hugging Face

Hive Moderation, una extensión de Chrome para detectar trabajo de IA en el acto

Si necesitas una opción de acceso rápido para detectar IA, te recomendamos Hive Moderation. Este programa se puede instalar como una extensión de Chrome con una herramienta para detectar contenido hecho por IA, ya sea imágenes o texto. El resultado vendrá en forma de porcentaje, es decir, te dirá cuál es la posibilidad en términos de porcentaje de que la imagen sea real o hecha por una inteligencia artificial.

Instalar | Hive Moderation

Fake Image Detector, una herramienta bastante precisa

La simpleza es la clave en este proceso, si quieres saber si una imagen ha sido alterada con una IA, solo necesitas que te digan sí o no y eso es lo que hace Fake Image Detector. Al cargar una imagen en esta plataforma, la misma utilizará un sistema de análisis del nivel de error para verificar la autenticidad de la imagen. Si detecta algo fuera de lugar te lo hará saber y podrás estar seguro de que el archivo que subiste no es completamente verdadero. Igualmente, recuerda correr el análisis varias veces para estar completamente seguro de los resultados.

Visitar | Fake Image Detector

Illuminarty, una plataforma para analizar a fondo una imagen

Si quieres más que un simple sí o un no a la hora de evaluar la autenticidad de una imagen, te recomendamos usar Illuminarty. Esta plataforma utiliza un sistema de detección bastante minucioso que te ayuda a calcular el porcentaje de probabilidad de que una imagen sea verdadera o no. Además, con la versión de pago de Illuminarty puedes ampliar aún más el análisis y estudiar la imagen o el texto a fondo.

Visitar | Illuminarty

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo de las mejores 5 herramientas para detectar imágenes hechas con IA. Esperamos que alguna de estas te ayude a descubrir la verdad y si te ha quedado alguna duda de lo que te explicamos aquí, déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte con tu problema.