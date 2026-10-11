Cómo ver películas de terror gratis en Internet legalmente.

Ya ha comenzado el mes de Halloween y, con él, las películas de terror están a la orden del día. Sin embargo, en pleno auge de los servicios de streaming de pago, debes saber que existen opciones gratuitas para disfrutar de este género en Internet de forma totalmente legal.

Así que, si tu presupuesto es ajustado y prefieres alternativas gratuitas y legales, lee este artículo hasta el final. Tras una exhaustiva búsqueda, hemos identificado tres excelentes opciones para ver películas de terror gratis. Sin más preámbulos, estas son las tres mejores plataformas de la actualidad:

YouTube, incontables películas gratis en un solo lugar

Empezamos esta lista con una opción que, aunque muchos conocen, no podía faltar. En YouTube puedes encontrar una enorme variedad de películas de terror de distintas temáticas. Solo tienes que utilizar su buscador para dar con los títulos disponibles en la plataforma.

Tiempo atrás, publicamos una selección de canales de películas en YouTube disponibles en España. Te invitamos a revisarla para descubrir qué títulos consigues, ya que suelen subir largometrajes tanto de terror como de otros géneros. Asimismo, te recomendamos echarle un vistazo a estos otros canales que incluyen películas de miedo en sus catálogos:

Pluto TV, un servicio de streaming gratuito y con muchas películas

Continuamos con Pluto TV, la plataforma de streaming gratuita más popular de la actualidad. Posee uno de los catálogos de cine sin costo más amplios del mercado, donde destacan múltiples películas de terror. Además, cuenta con un canal en vivo enfocado en la emisión continua de esta clase de contenidos, denominado «Pluto TV Cine Terror«.

Stremio, un streaming gratuito ideal para ver películas

Stremio es otra alternativa que no podía faltar en esta lista. Aunque la aplicación permite instalar complementos (addons) para ver películas y series mediante archivos torrent, lo cierto es que también te ofrece contenidos de forma totalmente legal y gratuita.

Por defecto, Stremio incluye instalado un complemento llamado PublicDomainMovies, el cual te permite acceder a largometrajes legales y de dominio público sin coste alguno. Todo esto convierte a dicha plataforma en una gran opción para disfrutar del cine de terror de manera libre y legal.

Existen muchas otras alternativas gratuitas para poder ver películas de terror de forma gratuita y legal. Tiempo atrás publicamos una selección con 12 plataformas para ver películas gratis y legales. Sus catálogos te ofrecen contenidos muy variados, por lo que en ellos también podrás encontrar bastantes títulos de terror sin gastar nada.

Ahora queremos que nos cuentes en los comentarios… ¿cuáles son las películas de terror que quieres ver en este mes de octubre?