Arranca la temporada de nuevos flagships, y cada fabricante empieza a dejar claras sus prioridades. Los HUAWEI Mate 90 RS y Vivo X500 Pro Max apuestan por la fotografía, mientras que el HONOR Magic9 Pro Max apunta a la cinematografía y el Xiaomi 18 Pro Max busca ser el buque insignia más completo. OnePlus, en cambio, elige otra órbita: el gaming.

La marca acaba de presentar el nuevo OnePlus 16, un móvil de estética interestelar con una versión inspirada en Marte, junto a especificaciones de vértigo. Entre ellas destacan una pantalla de hasta 185 Hz en juegos compatibles, una batería de 9000 mAh y el procesador más potente + 3 chips para e-sports.

El mensaje es claro: no busca solo potencia, sino llevar la experiencia competitiva a otro nivel. Además, renueva su cámara y la carga rápida respecto al OnePlus 15 del año pasado. A continuación, te contamos sus principales características y precio.

Especificaciones del OnePlus 16

El OnePlus 16 apuesta por una identidad visual tan llamativa como sus cifras. La marca lo presenta bajo una estética de exploración interestelar y ofrece acabados como Starlight, Dark Forest y Martian Masterpiece. Esta última toma inspiración de Marte, con tonos rojizos y una textura que evoca la superficie erosionada del planeta.

En la versión Starlight, la parte trasera incorpora LED de «Luz Interestelar» para notificaciones de llamadas, mensajes y otros avisos. En el frontal, los marcos simétricos de apenas 1,15 mm rodean una pantalla LTPO OLED de 6,78 pulgadas con resolución 1,5K.

La tasa de refresco llega a 165 Hz en el uso general y alcanza los 185 Hz en juegos compatibles, una cifra pensada para ofrecer animaciones más fluidas y una respuesta visual inmediata.

El apartado de rendimiento gira en torno al Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, fabricado en un proceso de 2 nm. A este procesador se suman 3 coprocesadores dedicados al juego:

OPPO G3 de conectividad que reduce un 42 % la latencia y mejora un 18,5 % la estabilidad del WiFi.

de conectividad que reduce un 42 % la latencia y mejora un 18,5 % la estabilidad del WiFi. OPPO P4 se encarga de optimizar la claridad del movimiento para ver más definidos a los objetivos en movimiento.

se encarga de optimizar la claridad del movimiento para ver más definidos a los objetivos en movimiento. OPPO T3 que ofrece muestreo táctil multidedo ultraalta de 520 Hz, el más alto de la industria.

Junto al sistema Wind Chaser Game Kernel, esta arquitectura busca mantener altas tasas de fotogramas y mejorar el control en títulos competitivos. También incluye un sistema de refrigeración Glacier para gestionar mejor el calor durante las sesiones intensas.

La autonomía es otro de sus grandes argumentos. Su batería de 9000 mAh (que da hasta 23 horas de reproducción de vídeo) admite carga rápida por cable de 100 W (de 0 a 100 % en 52 minutos), carga inalámbrica de 50 W y carga inversa por cable de 27 W. También incorpora carga bypass para jugar mientras está conectado.

Aunque su enfoque gaming es evidente, el apartado fotográfico no se queda atrás: monta una cámara principal de 200 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de 3x. La cámara frontal también alcanza los 50 megapíxeles. Completa el conjunto un lector de huellas ultrasónico y resistencia al polvo y al agua IP66, IP68, IP69 e IP69K.

Ficha técnica del OnePlus 16

Características OnePlus 16 Dimensiones y peso Starlight: 161,42 x 76,67 x 8,55 mm. 220 gramos.

Dark Forest: 161,42 x 76,67 x 8,50 mm. 220 gramos.

Martian Masterpiece: 161,42 x 76,67 x 8,45 mm. 217 gramos. Pantalla 6,78” con resolución 1.5 K (2772 × 1272 píxeles), panel BOE X4 LTPO f-OLED, 450 ppi, relación cuerpo-pantalla del 95,5 %, tasa de refresco adaptativa de 1 a 165 y hasta 185 Hz para el gaming, brillo típico de 1000 nits, mínimo de 1 nit y máximo de 2000 nits, profundidad de colores de 10 bits, gama DCI-P3 al 100 %, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, atenuación PWM de 3840 Hz, certificación TÜV Intelligent Eye Care 6.0 y protección OPPO Cristal Crystal Shield. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 con gráfica Adreno 850.

Sistema triple de coprocesadores para e-sports: OPPO G3 para reducción de latencia, OPPO P4 para fluidez de movimiento en pantalla y OPPO T3 para muestreo táctil multidedo ultraalto. RAM 12 GB / 16 GB de tipo LPDDR5X Ultra. Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB en formato UFS 4.1. Cámara trasera Principal de 200 MP (tamaño de sensor 1/1,4«) con apertura de f/1.6, equivalente a una focal de 23 mm, lente 7P, AF y OIS.

Ultra gran angular de 50 MP con apertura de f/2.0, equivalente a una focal de 16 mm, lente 6P, AF y campo de visión de 116°.

Telefoto de 50 MP (tamaño de sensor 1/1,95«) con apertura de f/2.6, equivalente a una focal de 73 mm, lente 1G3P, AF, OIS, zoom óptico 3x, sin pérdida 6x y digital de hasta 120x.

Flash LED, procesamiento LUMO 2, grabación de vídeo 8K a 30 FPS y 4K a 120 FPS con Dolby Vision. Cámara frontal 50 MP con apertura de f/2.0. Grabación de vídeo en resolución 4K a 60 FPS. Conectividad y extras USB-C 3.2 Gen 1, WiFi 7 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 6.0, GPS (L1 + L2 + L5), Beidou (B1I + B1C + B2a + B2b), GLONASS, Galileo (E1 + E5a + E5b), QZSS (L1 + L5), A-GNSS, NFC, emisor infrarrojo, giroscopio de muestreo ultraalto de 800 Hz, altavoces estéreo lineales superconductores de 1510X con sonido OReality Audio, motor de vibración de eje X, lector de huellas ultrasónico en pantalla, resistencia al agua y polvo IP66, IP68, IP69 e IP69K. Batería 9000 mAh con carga rápida de 100 W, inalámbrica de 50 W y carga inversa de 27 W. Sistema operativo Android 17 basado en ColorOS 17. 4 años de actualizaciones del sistema operativo y 6 años de parches de seguridad. Recomendado: HMD Arc 2: el smartphone más barato de 2026 ya está aquí y cuesta menos de 80 €

Disponibilidad y precio del OnePlus 16

El OnePlus 16 ya está disponible en China y, lamentablemente, hay una mala noticia para los seguidores de la marca de este lado del mundo. Y es que este móvil no se lanzará en España, dado que la marca está cerrando sus operaciones en Europa para redirigir sus clientes a OPPO (la marca que ya está absorbiendo a OnePlus).

En China y la India, el OnePlus 16 se venderá en 3 colores (Starlight, Dark Forest y Martian Masterpiece) y cuatro configuraciones de memoria por los siguientes precios:

OnePlus 16 (12 GB + 256 GB) : 5999 yuanes, unos 800 € al cambio.

: 5999 yuanes, unos 800 € al cambio. OnePlus 16 (12 GB + 512 GB) : 6799 yuanes, unos 910 € al cambio

: 6799 yuanes, unos 910 € al cambio OnePlus 16 (16 GB + 512 GB) : 7499 yuanes, unos 1000 € al cambio.

: 7499 yuanes, unos 1000 € al cambio. OnePlus 16 (16 GB + 1 TB): 8499 yuanes, unos 1135 € al cambio.

Y a ti… ¿Te hubiera gustado que el nuevo OnePlus 16 se lanzara de manera oficial en España?