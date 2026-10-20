Móviles Android baratos volverán a los 4 GB de RAM en 2027

Hace apenas una década, un smartphone con 4 GB de RAM parecía una auténtica maravilla. Hoy, esa cifra se queda corta para lo que ofrece la tecnología en el presente. Sin embargo, todo apunta a que el sector podría dar un giro inesperado y volver a esa época en la que 4 GB eran suficientes y 8 GB sonaban a gama alta. La causa no tiene nada que ver con la nostalgia, sino con la inteligencia artificial y su imparable avance.

La IA y el coste alto de la memoria tienen la culpa

Según una filtración publicada en Weibo por el conocido filtrador Fixed Focus Digital, varios fabricantes planean reducir la memoria RAM de sus próximos dispositivos. En la gama media, las versiones base llegarían con 8 GB, mientras que las más equipadas ofrecerían 12 GB. El cambio más llamativo afecta a los móviles económicos: la configuración inicial bajaría a 4 GB y la superior se quedaría en 6 GB. Hoy en día, la mayoría de las marcas parte de 6 GB en sus smartphones de entrada, con opciones que alcanzan los 8 GB.

¿Y por qué este retroceso? La respuesta está en el auge de la inteligencia artificial, que ha disparado el precio de los componentes de memoria. Durante 2026 ya se han notado sus efectos en el sector: los fabricantes han subido los precios de sus smartphones, como HUAWEI, Samsung e incluso Apple, que encareció el iPhone 17 del año anterior. Si la filtración resulta acertada, la situación podría empeorar en 2027.

Mucho escepticismo ante la reducción significativa de RAM en la gama baja

La duda es si un móvil con 4 GB de RAM podrá mover Android 17 con soltura. Varios comentaristas de la publicación original ya muestran su escepticismo. Firmas como HUAWEI, que en China usa su propio HarmonyOS y no Android, pueden sacar más partido al hardware gracias a la integración entre sistema y componentes. Otras marcas probablemente no lo consigan con la misma eficacia.

Los análisis del año pasado dejaron claro que 8 GB de RAM son el mínimo para una experiencia fluida. Con 4 GB se pueden realizar tareas básicas de productividad, pero el multitasking habitual se queda corto. Por eso, resulta difícil imaginar un móvil con 4 GB funcionando sin tirones en 2027. Habrá que esperar para ver si los fabricantes confirman esta tendencia. Mientras tanto, conviene cruzar los dedos para que los 6 GB se mantengan como configuración de entrada.

Fuente | Android Authority