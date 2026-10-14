Calendario de ColorOS 17 para OPPO, OnePlus y Realme

¡La espera valió la pena! Pues ColorOS 17 ya tiene calendario de llegada y, aunque parezca increíble, no será exclusivo de OPPO. OnePlus y Realme también han anunciado qué móviles y tabletas recibirán el sistema, basado en Android 17, desde finales de octubre de 2026 hasta principios de 2027.
Esta nueva versión promete animaciones más fluidas y funciones de inteligencia artificial para organizar archivos, editar fotos o detectar posibles estafas telefónicas. Eso sí, no todas las novedades llegarán a todos los dispositivos. Además, las fechas indican el inicio del despliegue, no que todos reciban la descarga ese mismo día.
Calendario oficial de ColorOS 17 para OPPO
OPPO estrenará ColorOS 17 en la serie Find X10 y comenzará a actualizar modelos anteriores el próximo 29 de octubre. A continuación te mostramos el calendario completo para que descubras si el tuyo está en la lista:
- 29 de octubre de 2026: Find N6, Find X9 Ultra, Find X9s, Find X9 Pro y Find X9.
- 30 de octubre de 2026: Find N5, Find X8 Pro, Find X8, Reno16 Pro 5G, Reno16 5G, Reno16c 5G, Reno16 FS 5G y Reno16 F 5G.
- Noviembre de 2026: Find N3, Find N3 Flip, Reno15 Pro Max 5G, Reno15 Pro 5G, Reno15 Pro Mini 5G, Reno15 5G, Reno15 FS 5G, Reno15 F 5G, Reno15c 5G, Reno15 A, Reno14 Pro 5G, Reno14 5G, Reno14 5G Diwali Edition, Reno14 FS 5G, Reno14 F 5G, Reno14 F Dark Side Limited Edition, K14x 5G, K14 5G, K13x 5G, F33 5G, F31 5G y F29 5G.
- Diciembre de 2026: Reno13 Pro 5G, Reno13 5G, Reno13 FS 5G, Reno13 A, Reno13 F 5G, Reno13 F, K13 Turbo Pro 5G, K13 Turbo 5G, K13 5G, Pad 5, Pad 5 Matte Display Edition, Pad 3 Pro, Pad 3 y Pad 3 Matte Display Edition.
- Primer trimestre de 2027: Find N2 Flip, Reno12 Pro 5G, Reno12 Pro 5G Manish Malhotra Limited Edition, Reno12 5G, F33 Pro 5G, F31 Pro+ 5G, F31 Pro 5G, F29 Pro 5G, Pad SE y Pad SE Matte Display Edition.
Calendario completo de ColorOS 17 para OnePlus
Por su parte, OnePlus se suma a ColorOS 17 tras su reorganización. Según lo informado, estos son sus plazos:
- 29 de octubre de 2026: OnePlus 15 y OnePlus Pad 4.
- 30 de octubre de 2026: OnePlus 15R, OnePlus 13 y OnePlus 13s.
- Noviembre de 2026: OnePlus Open, OnePlus 13R, OnePlus 12, OnePlus Nord 6, OnePlus Nord CE6 y OnePlus Pad 3.
- Diciembre de 2026: OnePlus 12R, OnePlus 12R Genshin Impact Edition, OnePlus 11, OnePlus Nord 5, OnePlus Nord CE6 Lite, OnePlus Nord CE5, OnePlus Pad 2 y OnePlus Pad Go 2.
- Primer trimestre de 2027: OnePlus Nord 4, OnePlus N6, OnePlus N6x, OnePlus N6 Lite y OnePlus Pad Lite.
Calendario de ColorOS 17 para Realme
En cuanto a Realme, la llegada de ColorOS 17 comenzará por la gama GT y continuará con los dispositivos que mencionamos a continuación:
- 29 de octubre de 2026: Realme GT 8 Pro y GT 8 Pro Dream Edition.
- 30 de octubre de 2026: Realme GT 7 Pro, 16 Pro+ 5G y 16 Pro 5G.
- Noviembre de 2026: Realme GT 7, GT 7 Dream Edition, GT 7T, 16 5G, 16 Lite 5G, 15 Pro 5G, 15 5G, 15x 5G, 15T 5G, P4 Pro 5G, P4 5G, NARZO 90 5G y NARZO 90x 5G.
- Diciembre de 2026: Realme GT 6, GT 6T, 16T 5G, 16x 5G, 14 Pro+ 5G, 14 Pro 5G, 14 5G, 14T 5G, 14x 5G, P4s 5G, P4x 5G, P4R 5G, P4 Power 5G, P3 Pro 5G, P3 5G, P3 Ultra 5G, P3 Lite 5G, P3x 5G, NARZO Power 5G, NARZO 100x 5G, NARZO 80 Pro 5G, NARZO 80 Lite 5G y NARZO 80x 5G.
- Primer trimestre de 2027: Realme P4 Lite, P3 Lite, NARZO 80 Lite, Note 80, Note 80s, Note 70, Note 70s y Note 70T.
Sin mucho más que añadir, es importante mencionar que, si la actualización no aparece el primer día, no significa que tu móvil se haya quedado fuera. El calendario puede variar según el país, el operador y el modelo.