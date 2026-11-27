Touroll se suma al Black Friday con una campaña de ofertas que estará activa del 4 de noviembre al 7 de diciembre. Durante estas semanas, la marca rebaja cinco de sus mejores bicicletas eléctricas con descuentos de hasta 510 €.

Y no solo eso, también añaden un incentivo extra: al comprar cualquiera de los modelos seleccionados, recibes gratis un casco valorado en 69 €.

Además, todos los pedidos acumulan el doble de puntos, por lo que participar en esta promo también te servirá para futuras compras. A continuación, repasamos las cinco bicis y te contamos cuánto puedes ahorrar con cada una.

Touroll U1 de 26 pulgadas: una bicicleta eléctrica con ADN de montaña por 130 € menos

La Touroll U1 de 26 pulgadas es la opción de la promoción con un planteamiento más cercano a una bicicleta de montaña. Equipa un motor brushless de 250 W en el buje, con un par máximo de 45 Nm, y ofrece asistencia al pedaleo hasta 25 km/h.

La marca anuncia una autonomía de hasta 65 km y utiliza una batería extraíble de 36 V y 13 Ah (468 Wh), que se puede retirar para cargarla cómodamente.

Su transmisión Shimano de 21 velocidades permite adaptar el pedaleo a distintos terrenos, mientras que la suspensión ofrece 80 mm de recorrido para absorber parte de las irregularidades.

También monta neumáticos todoterreno de 26 pulgadas, frenos de disco con freno eléctrico y tres niveles de asistencia. Es una configuración versátil para combinar desplazamientos diarios con salidas por caminos.

Durante el Black Friday, la Touroll U1 de 26 pulgadas baja de 799 € a 669 €. Ahorras 130 € y recibes también el casco gratuito valorado en 69 €.

Touroll J2: autonomía de hasta 100 km y 470 € de descuento

La Touroll J2 está pensada para los desplazamientos urbanos y combina un cuadro convencional con una batería de buena capacidad. Su motor de 250 W y 45 Nm trabaja con una batería extraíble de 36 V y 15,6 Ah (561,6 Wh).

Touroll anuncia hasta 100 km de autonomía en modo asistido, una cifra que puede variar según el terreno y el nivel de asistencia utilizado. Además, incluye cambio Shimano de 7 velocidades, suspensión delantera con 60 mm de recorrido y neumáticos de 26 pulgadas.

Para frenar, incorpora un sistema de doble disco acompañado de freno electrónico. Su cuadro Step-Over tiene una geometría tradicional, con tubo superior, mientras que la pantalla LED permite consultar el nivel de asistencia, la batería y la iluminación.

Su precio habitual es de 1199 €, pero durante la promoción se queda en 729 €. El descuento es de 470 € y, por tratarse de uno de los modelos seleccionados, incluye el casco valorado en 69 €.

Touroll J2 ST: la bici para usar con cualquier tipo de ropa tiene 500 € de rebaja

La Touroll J2 ST conserva buena parte de la configuración de la J2, pero cambia a un cuadro bajo (Step-Through). Este diseño facilita subir y bajar de la bicicleta sin tener que levantar tanto la pierna, algo práctico en recorridos urbanos con paradas frecuentes.

En cuanto a su motor, usa uno de 250 W y 45 Nm, junto a una batería extraíble de 36 V y 15,6 Ah (561,6 Wh), con hasta 100 km de autonomía anunciada en modo asistido.

Equipa ruedas de 26 pulgadas, suspensión delantera de 60 mm y transmisión Shimano de 7 velocidades. La asistencia se ajusta en tres niveles y la velocidad máxima asistida es de 25 km/h. A diferencia de la J2 convencional, la ST emplea frenos de disco mecánicos con freno electrónico. También incorpora una pantalla LED para consultar la información esencial durante la ruta.

En esta campaña, la J2 ST pasa de 1199 € a 699 €. Son 500 € de descuento y se añade el casco de 69 € sin coste adicional.

Touroll J2 ST Pro: frenos hidráulicos y el mayor descuento de la campaña

La J2 ST Pro es la alternativa más equipada de esta selección y comparte con la J2 ST el cuadro de acceso bajo, pensado para facilitar el uso diario. Su motor tiene una potencia nominal de 250 W y alcanza 450 W de potencia máxima, con un par de 45 Nm.

La batería extraíble de 36 V y 15,6 Ah (561,6 Wh) permite recorrer, según Touroll, hasta 100 km con asistencia al pedaleo, y trabaja junto a un cambio Shimano de 7 velocidades.

Su principal diferencia está en la frenada: equipa frenos de disco hidráulicos, en lugar del sistema mecánico de la J2 ST estándar. También dispone de horquilla delantera con 60 mm de suspensión, neumáticos de 26 x 1,75 pulgadas y pantalla LED.

Ofrece tres niveles de asistencia y una velocidad asistida máxima de 25 km/h. Es una opción para quienes prefieren la comodidad del cuadro ST, pero buscan frenos hidráulicos.

Su precio habitual es de 1299 €, pero el Black Friday la deja en 789 €. Ahorras 510 €, la rebaja más alta de esta selección, y recibes igualmente el casco valorado en 69 €.

Touroll Roamer 2 ST: la variante azul con 500 € de descuento

La Touroll Roamer 2 ST completa la selección con una configuración urbana de cuadro bajo y acabado azul. Esta bici viene siendo la variante azul de la J2 ST, por lo que comparte su base técnica: motor de 250 W con 45 Nm de par, batería extraíble de 36 V y 15,6 Ah (561,6 Wh) y autonomía anunciada de hasta 100 km en modo asistido.

Su equipamiento incluye neumáticos de 26 pulgadas, suspensión delantera con 60 mm de recorrido, cambio Shimano de 7 velocidades y frenos de disco mecánicos con freno electrónico.

El cuadro Step-Through facilita subir y bajar, mientras que la pantalla LED muestra datos como el nivel de batería y la asistencia seleccionada. La velocidad asistida máxima es de 25 km/h y dispone de tres niveles de asistencia al pedaleo.

La Roamer 2 ST cuesta habitualmente 1199 €, pero durante el Black Friday se queda en 699 €. Son 500 € menos y, como modelo incluido en la campaña, también viene con el casco de regalo valorado en 69 €.

La promoción de Touroll estará disponible hasta el 7 de diciembre. Además de los descuentos y el casco gratis para estos cinco modelos, recuerda que la marca ofrece puntos dobles en todos los pedidos durante la campaña.

Y tú… ¿Cuál de estas bicis de Touroll te llevarás a casa para aprovechar el Black Friday?