Tras el lanzamiento de los POCO F9 Ultra y POCO F9 Pro, la marca está de regreso con el nuevo POCO X8. A diferencia de la familia F9, orientada a ofrecer prestaciones prémium, el X8 enfoca sus virtudes en los pilares fundamentales para el uso diario: la autonomía prolongada, comodidad de uso y alta durabilidad. A continuación, te contamos todas sus características y precios.

Especificaciones del POCO X8

Más allá de centrarse en una sola cifra, el POCO X8 equilibra una amplia autonomía con un excelente rendimiento para el día a día, posicionándose como una alternativa idónea para jóvenes que buscan su primer gran móvil. Desde su diseño hasta su gigantesca batería, pantalla y procesador, está concebido para brindarle al usuario una experiencia integral al precio más competitivo posible:

Trae la mayor batería de silicio-carbono en la historia de los POCO X: 8340 mAh para autonomía inagotable

La batería de 8340 mAh del POCO X8 supera por 3230 mAh a la del POCO X7 (que venía con 5110 mAh), lo que representa un 63 % más de batería aproximadamente. Este margen adicional de energía permite afrontar jornadas intensas de navegación, reproducción de vídeo o sesiones de juego.

Asimismo, POCO indica que esta ha superado 1600 pruebas de ciclos de carga, garantizando la fiabilidad tanto a largo plazo como desde el primer día.

Para gestionar semejante capacidad, el terminal incorpora tecnología de carga rápida HyperCharge 67 W, capaz de recuperar el 45 % de la energía en tan solo 30 minutos.

Por otra parte, dispone de carga inversa por cable de 22,5 W, por lo que puede usarlo para darle energía a otros accesorios y dispositivos cuando sea necesario.

Snapdragon 6s Gen 4: la mejor potencia en relación calidad-precio

El cerebro que mueve este nuevo POCO X8 es el Snapdragon 6s Gen 4 de Qualcomm, un procesador fabricado con la tecnología de 4 nm. Este viene acompañado de RAM LPDDR4X y almacenamiento UFS 4.1.

El dispositivo alcanza una puntuación aproximada de 940000 puntos en AnTuTu V11. Aunque las pruebas no reflejan la totalidad de la experiencia real, esta configuración técnica ofrece una base sólida para ejecutar multitarea, contenidos multimedia y juegos de forma fluida.

Pantalla plana 1.5K de 6,83 pulgadas: más grande, más brillante, pero cuidando tu salud ocular

El POCO X8 trae un panel plano de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K y una tasa de refresco de 120 Hz. Frente a la pantalla curva de 6,67 pulgadas del POCO X7, el X8 ofrece una superficie de visualización superior y una estética diferente.

La pantalla emplea material emisor de luz M10 y alcanza un brillo máximo de hasta 3500 nits (al 25 % APL), asegurando la visibilidad en entornos con mucha luz ambiental.

Y a todo esto se le suma la incorporación de la tecnología Xiaomi Vision Care, concebida para mitigar la luz azul y mejorar el confort ocular en periodos prolongados de lectura o reproducción de contenidos.

Diseño renovado y altamente resistente, disponible en tres colores

El POCO X8 estará disponible en colores negro, blanco y naranja, luciendo un nuevo diseño posterior dividido en dos secciones. Su formato de pantalla plana se acompaña de detalles geométricos definidos que mantienen el sello característico de la marca al tiempo que lo distancian de la generación previa.

En términos de resistencia para el uso diario, el dispositivo cuenta con certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, junto con mejoras en su estructura protectora ante posibles caídas, polvo o salpicaduras accidentales.

En el apartado fotográfico, el POCO X8 equipa una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS) para capturar imágenes cotidianas, retratos y escenas con baja iluminación. Cuenta además con herramientas de edición respaldadas por IA, altavoces estéreo dobles y el sistema operativo Xiaomi HyperOS.

Ficha técnica del POCO X8

Características POCO X8 Dimensiones y peso 163,45 x 78,27 x 8,6 mm. 223 gramos. Pantalla 6,83″ AMOLED 1,5K (2772 x 1280 píxeles), profundidad de color de 12 bits, tasa de refresco de 120 Hz, brillo típico de 1060 nits, brillo pico de 3500 nits, DCI-P3, atenuación PWM de 3840 Hz y protección Corning Gorilla Glass Victus 2. Procesador Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm). RAM 6 GB / 8 GB / 12 GB de tipo LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB / 256 GB de tipo UFS 2.2. Cámara trasera Principal de 50 MP con f/1.8, lente 5P y OIS.

Sensor de profundidad de 2 MP con f/2.4.

HDR, modo retrato, modo submarino, panorama y grabación de vídeo en 1080p a 30 FPS. Cámara frontal 16 MP con f/2.4. Conectividad y extras Dual SIM 5G, WiFi de doble banda, Bluetooth, NFC, USB-C, GPS, lector de huellas en pantalla, desbloqueo facial, altavoces estéreo con Dolby Atmos y audio Hi-Res y resistencia IP66 e IP68. Batería 8340 mAh de silicio-carbono con carga rápida de 67 W y carga inversa por cable de hasta 22,5 W. Sistema operativo Android 16 con Xiaomi HyperOS 3.

Disponibilidad y precios del POCO X8

El POCO X8 ya está disponible y llega para ser la opción perfecta para el público joven que busca un móvil con batería duradera, pantalla de calidad, fluidez y resistencia. Se puede comprar en diferentes configuraciones de memoria por los siguientes precios:

POCO X8 (6 GB + 128 GB) : 229 €.

: POCO X8 (8 GB + 256 GB) : 249 €.

: 249 €. POCO X8 (12 GB + 256 GB): 349 €.

Para llevártelo por estos increíbles precios de lanzamiento, puedes aprovechar las ofertas de eBay y AliExpress usando los botones que dejamos aquí abajo: