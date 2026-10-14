La tienda de apps oficial de Android no para de evolucionar. Durante los últimos meses hemos visto cómo Google integraba soluciones para facilitar el descubrimiento de contenidos, introduciendo herramientas revolucionarias como Ask Play y Play Shorts para interactuar de forma intuitiva con la tienda.

Los jugadores también han recibido un impulso brutal con múltiples novedades enfocadas al público gamer. Sin embargo, los de la gran G han decidido ir un paso más allá anunciando una nueva oleada de características que prometen transformar por completo la forma en que buscamos, elegimos e interactuamos con nuestras apps.

Play Store estrena la creación de apps personalizadas, mejoras gaming y expande su catálogo de juegos de PC

Google ha revelado en su blog oficial un paquete de actualizaciones para octubre de 2026 diseñado para hacer que la tienda sea más inteligente, interactiva y personalizada. A continuación, resumimos las funciones más destacadas y su disponibilidad:

Creación de apps personalizadas con IA : gracias a los avances de Gemini, los usuarios podrán generar pequeñas aplicaciones privadas y adaptadas a sus necesidades diarias directamente desde la tienda, que solo puedes usar tu o los amigos a los que se las compartas. Disponibilidad: actualmente en fase beta limitada en EE. UU.

: gracias a los avances de Gemini, los usuarios podrán generar pequeñas aplicaciones privadas y adaptadas a sus necesidades diarias directamente desde la tienda, que solo puedes usar tu o los amigos a los que se las compartas. Disponibilidad: actualmente en fase beta limitada en EE. UU. Buscador avanzado para gamers : una herramienta optimizada que permite filtrar juegos por mecánicas específicas, estilo visual, compatibilidad con mandos o rendimiento gráfico en tu dispositivo. Disponibilidad: despliegue global progresivo para Android a partir de esta semana.

: una herramienta optimizada que permite filtrar juegos por mecánicas específicas, estilo visual, compatibilidad con mandos o rendimiento gráfico en tu dispositivo. Disponibilidad: despliegue global progresivo para Android a partir de esta semana. Expansión de Ask Play : el asistente conversacional con IA ahora puede responder preguntas específicas sobre el rendimiento de las apps, privacidad o compras integradas antes de descargar. Disponibilidad: ya disponible en inglés en EE. UU. y el Reino Unido. Se extenderá a más idiomas a finales de año.

: el asistente conversacional con IA ahora puede responder preguntas específicas sobre el rendimiento de las apps, privacidad o compras integradas antes de descargar. Disponibilidad: ya disponible en inglés en EE. UU. y el Reino Unido. Se extenderá a más idiomas a finales de año. Comparativas automáticas de aplicaciones : la tienda generará tablas comparativas inteligentes entre apps similares, evaluando valoraciones de usuarios, funciones principales y consumo de batería. Disponibilidad: comenzando su prueba en mercados seleccionados de América y Europa.

: la tienda generará tablas comparativas inteligentes entre apps similares, evaluando valoraciones de usuarios, funciones principales y consumo de batería. Disponibilidad: comenzando su prueba en mercados seleccionados de América y Europa. Colecciones personalizadas e interactivas : pestañas rediseñadas que agrupan contenidos relevantes en función de tus hábitos de uso y suscripciones activas. Disponibilidad: lanzamiento general para todos los usuarios en las próximas semanas.

: pestañas rediseñadas que agrupan contenidos relevantes en función de tus hábitos de uso y suscripciones activas. Disponibilidad: lanzamiento general para todos los usuarios en las próximas semanas. Más juegos de PC y pruebas de tiempo limitado : Google Play Games para PC amplía su catálogo e incluye pruebas gratuitas por tiempo limitado antes de adquirir un título. Disponibilidad: se desplegará paulatinamente a nivel mundial.

: Google Play Games para PC amplía su catálogo e incluye pruebas gratuitas por tiempo limitado antes de adquirir un título. Disponibilidad: se desplegará paulatinamente a nivel mundial. Recompensas en Play Fest con Google Play Points : el programa de puntos suma recompensas exclusivas y eventos especiales con el Play Fest. Disponibilidad: ya disponible en todas las regiones donde funciona Play Points.

: el programa de puntos suma recompensas exclusivas y eventos especiales con el Play Fest. Disponibilidad: ya disponible en todas las regiones donde funciona Play Points. Control parental mejorado en Family Link: ahora es posible compartir recomendaciones y restricciones de apps basándose en rangos de edad específicos dentro del grupo familiar. Disponibilidad: ya se está distribuyendo globalmente.

Y a ti… ¿Qué te parecen estas novedades de la Google Play Store?