Si eres usuario de un reloj inteligente de HUAWEI, seguro que te has preguntado cómo puedes disfrutar de tus listas de reproducción de streaming preferidas. Aunque el ecosistema de estos dispositivos difiere del de Wear OS o Apple Watch, la respuesta es rotunda: instalar Spotify en smartwatch HUAWEI es totalmente posible mediante distintas alternativas adaptadas a cada modelo y necesidad.
En esta guía te explicamos, paso a paso y de forma muy sencilla, los 3 métodos definitivos para que no te quedes sin música en la muñeca.
¿Se puede instalar la app oficial de Spotify en cualquier HUAWEI Watch?
No en todos. Las gamas HUAWEI Watch GT y Watch Fit priorizan la eficiencia de la batería y utilizan un sistema operativo ligero, por lo que no admiten la app nativa completa de Spotify, sino el control remoto o la transferencia local. En modelos superiores con HarmonyOS completo o mediante sideloading, las opciones de instalación directa son más amplias. Aun así, no existe una aplicación nativa y oficial de Spotify para relojes HUAWEI.
3 formas de disfrutar de Spotify en tu reloj HUAWEI
Dependiendo del modelo concreto que tengas (como las series HUAWEI Watch GT, Watch Fit o Watch) y de si prefieres dejar el teléfono en casa o llevarlo contigo, existen tres formas principales de integrar o controlar Spotify en tu reloj HUAWEI.
Controlar la reproducción de Spotify desde tu smartphone
Este es el procedimiento más rápido y accesible. No requiere instalar aplicaciones de terceros ni manipular archivos, y funciona perfectamente en la inmensa mayoría de modelos. Con este método, tu reloj funciona como un mando a distancia avanzado para la aplicación de Spotify que se está ejecutando en tu móvil. Estos son los pasos para configurarlo:
- Abre la aplicación HUAWEI Health en tu móvil y asegúrate de que tu reloj esté conectado por Bluetooth.
- Dentro de la app, dirígete a la pestaña Dispositivos, selecciona tu smartwatch y busca la sección Música.
- Activa la opción Controlar música del teléfono.
- Abre Spotify en tu smartphone y pon a reproducir cualquier canción o lista.
- Desliza la pantalla de tu reloj hacia la derecha para entrar en la pantalla de asistente o busca el icono de Música en el menú de aplicaciones.
- Verás en pantalla el título de la canción, el artista y la portada. Desde ahí podrás pausar, cambiar de tema, repetir o ajustar el volumen girando la corona del reloj.
Es la opción ideal para cuando entrenas con el móvil en el brazalete o la riñonera.
Instalar la app controladora de Spotify desde AppGallery
Si buscas una experiencia de control más avanzada y dedicada exclusivamente a Spotify, en varios modelos de HUAWEI (especialmente en aquellos con sistema HarmonyOS que soportan la tienda de aplicaciones integrada) puedes instalar herramientas creadas específicamente para este fin.
Apps como «For Spotify Controller» o similares permiten navegar por tus listas, guardar canciones en favoritos o seleccionar dispositivos de salida directamente desde la interfaz del smartwatch. Estos son los pasos para su instalación:
- Abre la app HUAWEI Health en tu smartphone.
- Entra en el perfil de tu smartwatch y busca el apartado AppGallery (Tienda de aplicaciones).
- Utiliza el buscador e ingresa la palabra Spotify.
- Selecciona la aplicación de control disponible (por ejemplo, For Spotify Controller) y pulsa en Instalar.
- Abre la aplicación recién instalada en tu reloj y sigue las instrucciones en pantalla para vincular tu cuenta de Spotify mediante el teléfono.
Con esto tendrás un acceso directo a las funciones de Spotify sin limitarte al reproductor nativo del sistema.
Transferir canciones de Spotify como archivos locales (sin teléfono)
¿Quieres salir a entrenar al aire libre únicamente con tus auriculares Bluetooth y el reloj, dejando el teléfono totalmente en casa? Este método es para ti.
Debido a que las canciones de Spotify cuentan con protección DRM, no se pueden descargar directamente desde la app al reloj en la gama GT. Sin embargo, puedes convertir tus canciones o listas favoritas de Spotify a formato MP3/AAC en tu ordenador y transferirlas al almacenamiento interno de tu HUAWEI Watch. Sigue estos pasos para escuchar Spotify offline:
- Utiliza un programa o web de conversión de música para descargar tus listas de Spotify en formato libre de protección (MP3 o AAC). Por ejemplo: SpotiDownloader.
- Transfiere esos archivos MP3 al almacenamiento interno de tu smartphone, si los descargaste en un PC.
- Finalmente, abre la app HUAWEI Health y ve a Dispositivos > Música.
- Toca en Gestionar música y luego en Añadir canciones.
- Selecciona las pistas descargadas desde la memoria de tu teléfono y confirma la transferencia vía Bluetooth hacia el reloj.
- En tu reloj HUAWEI, ve a Ajustes > Bluetooth y vincula tus auriculares inalámbricos.
¡Eso es todo! Ya puedes abrir el reproductor de música local de tu reloj, seleccionar las canciones importadas y salir a correr sin llevar el móvil encima.
Como puedes ver, instalar Spotify en smartwatch HUAWEI es facilísimo si conoces la alternativa adecuada. Ya sea controlando la app de tu móvil de forma práctica, instalando una extensión desde AppGallery o transfiriendo tus canciones para un uso 100% offline, tu reloj HUAWEI está listo para darte el mejor ritmo. ¡Elige el método que mejor se adapte a ti y disfruta de tu música donde sea!