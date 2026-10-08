Cómo enviar mensajes musicales en Instagram

Instagram acaba de añadir una forma muy original de darle vida a sus conversaciones privadas, pues ahora cualquier usuario puede convertir unas pocas palabras en una canción generada con IA y enviarla directamente dentro de un chat. Básicamente, no necesitas salir de la aplicación ni utilizar herramientas externas para crear canciones, ya que todo el proceso se hace desde los mensajes directos.

La función en cuestión se llama Crear canción y utiliza Meta AI (no hace falta pagar Instagram Plus). Solo tienes que escribir la letra que quieras, escoger un estilo musical y esperar unos segundos a que Instagram genere el resultado. Eso sí, todavía se está desplegando poco a poco, por lo que puede que no aparezca en todas las cuentas al mismo tiempo.

¿Cómo crear y enviar una canción desde un chat de Instagram?

El procedimiento es muy sencillo y funciona tanto en conversaciones individuales como en grupos. Antes de empezar, asegúrate de tener Instagram actualizado a la última versión disponible. Una vez actualizado, sigue estos pasos:

Abre Instagram en tu móvil.

en tu móvil. Entra en el chat donde quieras enviar el mensaje musical .

. Pulsa el botón “+” situado en la parte inferior derecha.

En el menú que aparece, toca “Crear canción”.

Escribe la letra o el mensaje que quieras convertir en música.

Selecciona el estilo musica l que prefieras.

l que prefieras. Espera unos segundos mientras Meta AI crea la canción.

Pulsa “Enviar”.

Cuando termine, la canción aparecerá directamente dentro de la conversación y tanto tú como la otra persona podrán reproducirla. Cabe mencionar que en un grupo, todos los participantes podrán escucharla desde el propio chat.

¿Qué hacer si no aparece la opción “Crear canción”?

Si esto te sucede a ti mismo, ¡no te preocupes! Puede llegar a pasar incluso si has actualizado Instagram. La función está siendo distribuida de forma gradual y Meta aún no confirmó cuándo estará disponible para todas las cuentas.

Un truco para adelantarte a la “lista de espera” es instalar Instagram Beta. Esta versión te permite acceder a funciones de forma preliminar (antes de que se lancen en la versión estable).

Eso sí, instalar la beta no garantiza que aparezca inmediatamente, porque muchas funciones de Instagram se activan desde los servidores de Meta y no dependen únicamente de la versión instalada.

En resumen, si ves “Crear canción” dentro del menú de los mensajes privados, podrás empezar a convertir tus textos en canciones sin ningún tipo de problema.