Cómo crear canciones en Suno AI como todo un profesional de la música

El avance tecnológico en lo que respecta a la implementación de la inteligencia artificial en servicios y productos, está cambiando la forma en la que solemos hacer las cosas. El más claro ejemplo de ello es lo que está sucediendo con la industria de la música.

A pesar de que ya se han visto aplicaciones y sitios web potenciados por la inteligencia artificial que permiten crear canciones, la llegada de Suno ha puesto la vara muy alta. Esta plataforma, la cual de momento es de uso gratuito (limitado), le permite a cualquier persona crear una canción en poco menos de 1 minuto.

Utilizando palabras, Suno AI tiene la capacidad de crear no solo el beat de la canción, sino que además puede componer letras de forma automática. Si has visto vídeos en TikTok, o incluso streamers de habla hispana que utilizar esta herramienta, pero no sabes cómo usarla para crear canciones, estás en el lugar adecuado.

Crear canciones con Suno AI es así de sencillo

Antes de que te expliquemos el procedimiento que deberás llevar a cabo para poder crear canciones en Suno AI, es importante aclarar que la plataforma en sí es gratuita, o sea, podrás crear 5 canciones por día sin tener que pagar absolutamente nada.

Suno AI utiliza créditos, los cuales van renovándose de forma diaria para aquellos usuarios que hayan decidido crear una cuenta gratuita. Si te quedas sin crédito y no quieres esperar 24 horas, estarás obligado a tener que pagar por una suscripción.

Lo primero que debes hacer es ingresar en el sitio web de Suno. Una vez dentro del mismo, tendrás que pinchar en el botón que dice “Make a song” (se ubica en la esquina superior derecha).

Por consiguiente, tendrás que pinchar en “Sign up”.

Luego, deberás crear una cuenta utilizando Discord, Google o Microsoft (tienes que usar la cuenta que tienes creada dentro de alguno de esos servicios).

Una vez que te hayas registrado en Suno, tendrás que presionar en “Create”.

Dentro de “Song Description” tendrás que escribir lo que deseas que utilice Suno para crear la canción. Puedes utilizar cualquier prompt , aunque nosotros te aconsejamos usar este: “Una canción estilo (el género que quieras) que hable de (y aquí específicas de qué quieres que hable la canción)”.

Suno se tomará de 30 segundos hasta 2 minutos en crear la canción.

Una vez creada, podrás escucharla , como así también ver la letra (presionando en “Show Lyrics”).

Por último, pero no por eso menos importante, al igual que las inteligencias artificiales que pueden generar fotos y vídeos, en Suno AI tendrás la posibilidad de utilizar la plataforma de forma ilimitada, ¿cómo? Creando distintas cuentas para aprovechar los créditos que entrega de manera diaria.