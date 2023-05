Gracias a que ahora las IA se están integrando poco a poco a nuestra cotidianidad, cosas que antes eran complejas ahora pueden realizarse con facilidad. Entre ellas, que una persona pueda conseguir la imagen exacta que necesita o quiere, sin tener que recurrir a su creación desde cero. Para quienes no tienen capacidades artísticas es una opción increíble, y por eso los generadores de imágenes con IA son de los más apreciados hoy en día.

Sin embargo, no todos pueden darte lo que quieres. Muchos de ellos vienen con restricciones que incluso se considerarían absurdas. A veces imágenes que no tienen nada que ver, se pueden considerar violentas, o incluso pornográficas por ofrecer cierta vista, cuando no es del todo así. Esas IA para generar imágenes tal vez no terminen de ser lo más apropiado para ti.

En caso de que tengas ese problema, te alegrará saber que así como existen sistemas que limitan cierto tipo de imágenes, también hay generadores de imágenes con IA que no poseen restricciones de ningún tipo. En este artículo conocerás los 5 mejores del momento y cómo se pueden utilizar para lograr lo que quieres.

Los 5 mejores generadores de imágenes con IA sin restricciones ni filtros

A continuación, podrás saber cuáles generadores de imágenes con IA pueden crear imágenes de cualquier clase sin restricciones. Tal como el resto, solo necesitas escribir de forma resumida lo que deseas y este sistema podrá proceder a generar la imagen más cercana a tu descripción dentro de sus capacidades. Muchos son conocidos y otros no tanto. Comencemos.

Unstable Diffusion: la gemela malvada de Stable Diffusion

La primera opción, imita a uno de los generadores de imágenes hiperrealistas con IA sin demasiadas censuras y mayor libertad para sus usuarios. Esta es Unstable Diffusion, que es básicamente un idéntico a Stable Diffusion en funcionamiento, aunque su IA ha sido entrenada en parte con imágenes que se considerarían no aptas para menores. En diferentes niveles.

Como ya se sabe, Stable Diffusion es magnífico y permite sacar imágenes que, a detalle, pueden ser grandiosas. Sin embargo, tiene filtros para no dejar generar peticiones que puedan ser de contenido sensible, a un grado quizá algo exagerado. Con Unstable Diffusion, se ha ido sorteando esa restricción, aunque con otra IA y otra empresa (Unstability.ai) cuyo nombre le hace mofa a su gemela.

Las imágenes pueden crearse libremente, al ser un sistema de código abierto. Además, es compatible con un variado número de interfaces, permitiendo a sus usuarios originar fotos realistas de lo que desean. Lo único malo de Unstable Diffusion es que la estabilidad de su página web principal es bastante cuestionable. Puede llegar a dejar de funcionar varias veces durante el día.

GENERADOR DE IMÁGENES CON IA SIN RESTRICCIONES | Unstable Diffusion

Craiyon: variedad de estilos de imágenes sin filtros

Otro generador de imágenes con IA sin restricciones ni filtros que se asemeja a uno de los más famosos, es Craiyon. En su caso, presenta una alternativa libre a DALL-E, aunque en su caso, es mucho más modesta y sencilla. El punto importante es que puede generar imágenes sin preocuparse demasiado por el contenido delicado que pudiera mostrarse. Además, el número de temas que puede tocar y de frases de las que puede sacar imágenes es ilimitado.

Aunque con Craiyon no es posible obtener imágenes de fotos realistas, su carencia se compensa bastante bien al ofrecer al menos nueve estilos diferentes para realizar lo que quieras. Desde imágenes al estilo de retratos, dibujos animados, etc. Y si bien la calidad no es del todo de primera categoría, como en el caso de Stable Diffusion u otras opciones, posee una interfaz en su página web sencilla. Además, no se tarda demasiado en generar las imágenes dentro de su sistema.

GENERADOR DE IMÁGENES CON IA SIN RESTRICCIONES | Craiyon

Nightcafe: una opción sin filtros ni restricciones ideal para novatos

Sin dejar de seguir el ejemplo de Stable Diffusion, otra opción sin filtro para imágenes no aptas para menores o algo explícitas, es Nightcafe. Este generador de imágenes con IA es capaz de hacer imágenes de fotos realistas, así como otros estilos muy famosos. Entre dibujos, la esencia de las figuras de anime, o foto retratos, podrás conseguir la imagen que deseas, y sin preocuparte porque te prohíban algún detalle que pudiera verse subido de tono.

De hecho, Nightcafe cuenta entre sus opciones con una pestaña que activa o desactiva el poder generar imágenes NSFW (not safe for work, traducido a material “no apropiado para el trabajo”). Así te aseguras de si quieres o no sortear las restricciones que otras IA traen por defecto. Los novatos, además, se benefician al poder crear imágenes con facilidad usando plantillas prediseñadas.

Eso sí, ten en cuenta que el sitio oficial de Nightcafe se sustenta en parte por Ads. Publicidad que, por cierto, solo podrás remover si decides pagar por su membresía Pro.

GENERADOR DE IMÁGENES CON IA SIN RESTRICCIONES | Nightcafe

PicSo: el generador de imágenes con IA más desinhibido de todos

Si hay una opción con nada de filtro a la hora de generar imágenes, llegando incluso a lo pornográfico, es PicSo. Por dicha razón, este generador de imágenes con IA no permite compartir lo que generas como resultado de las indicaciones que le des.

Quitando de lado esto, trabaja tan bien como el resto, y de hecho, es interesante, pues puede producir modelos muy cercanos a lo que quieres al permitirte adjuntar referencias de cualquier clase. De la misma forma, PicSo acepta muchos temas y estilos, así como tiene miles de tags para ayudarte a sortear las dificultades del lenguaje en tu búsqueda.

Lo malo de este sitio es que solo permite a sus usuarios el generar una imagen por día si van por la opción gratis. En caso de suscribirse a la página y pagar su plan, tendrán la posibilidad de generar hasta 100 imágenes diarias. Es posible utilizar esta IA desde tu móvil.

GENERADOR DE IMÁGENES CON IA SIN RESTRICCIONES | PicSo

Mage Space: la opción que no te pide registrarte

Por último, nos encontramos con Mage Space. Una plataforma para generar imágenes con IA sin filtros, en la cual no necesitas registrarte para hacerla funcionar. Sin embargo, al usar la herramienta de esta forma, te estarás enfrentando a una IA cuya calidad de trabajo está por debajo de las que existen hoy en día. La única forma de mejorar su capacidad es registrándote. Igualmente, tampoco podrás gozar del beneficio de su falta de filtros si no realizas antes este paso.

De resto, es una herramienta bastante intuitiva, pues su diseño se basa en las redes sociales actuales. Por lo tanto, es muy fácil de emplear.

GENERADOR DE IMÁGENES CON IA SIN RESTRICCIONES | Mage Space

¿Con cuál de estas opciones te quedarías?