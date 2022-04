Lo bueno de que existan muchas aplicaciones para escuchar música gratis es que puedes probarlas todas y escoger la que mejor se ajuste a tus gustos. Ahora bien, mucha gente comete el error de quedarse con la primera app de música que descarga y tras usarla durante años se da cuenta de que prefiere otra. Y es un error porque estas aplicaciones no tienen una opción para mover tus listas de reproducción de un servicio a otro.

En teoría, si quieres pasarte a una nueva aplicación de música en streaming, debes dejar atrás toda tu música que habías organizado en la app anterior o crear las listas de reproducción desde cero, lo cual te podría tomar meses. Pero no te preocupes. Hay aplicaciones de terceros que te permiten transferir tus listas entre Spotify, Apple, Amazon, YouTube o Tidal de forma fácil y sin muchas complicaciones. A continuación, te enseñamos a usar las cuatro mejores.

Cómo transferir tus listas de reproducción con FreeYourMusic

Pasos para transferir tus listas con FreeYourMusic 1 de 2

Una de las mejores apps que puedes usar para mover tus playlists entre Spotify, Amazon Music, Apple Music, YouTube Music, Tidal, entre otros, es FreeYourMusic. Esta aplicación, disponible para PC y móviles, es compatible con 20 servicios de música en streaming diferentes y te permite transferir gratis una sola lista de reproducción de hasta 100 canciones. Si quieres transferir más, tendrás que pagar uno de sus planes.

Una vez que descargues la app en tu móvil, así puedes usarla para transferir tus listas:

Entra en la aplicación FreeYourMusic.

Selecciona desde cuál app quieres transferir tu música .

. Inicia sesión con tu cuenta del servicio seleccionado.

con tu cuenta del servicio seleccionado. Ahora, elige a dónde quieres transferir tus listas.

transferir tus listas. Seguidamente, te pedirán que ingreses en FreeYourMusic con una cuenta de Google o Apple.

Luego, debes conceder a FreeYourMusic el permiso de administrar tu cuenta en la app de música seleccionada como destino.

de administrar tu cuenta en la app de música seleccionada como destino. Por último, tienes que seleccionar las playlists que quieres transferir y finalmente pulsar en Iniciar la transferencia . Gratis solo podrás transferir una cantidad limitada de canciones.

. Toca en Confirm para aceptar el aviso de derechos de autor (léelo si vas a usar las listas para creación de contenido o con fines comerciales).

para aceptar el aviso de derechos de autor (léelo si vas a usar las listas para creación de contenido o con fines comerciales). Ahora verás un panel donde podrás seguir el progreso de la transferencia. Cuando llegue al 100 %, ya podrás disfrutar de tu lista en la app elegida como destino.

¡Y eso es todo! Como verás, con esta aplicación es muy sencillo mover tus playlists entre diferentes servicios. Lo único malo es que en su plan gratuito solamente te permite transferir un número ilimitado de canciones, listas de reproducción y álbumes. Además, la función de sincronización de listas entre distintas apps nada más está habilitada para usuarios prémium.

Cómo transferir tus listas de reproducción con SongShift

Pasos para transferir tus listas de reproducción con SongShift 1 de 3

SongShift es una aplicación exclusiva de iOS, por lo que si usas un iPhone o iPad, esta es la opción ideal para ti. Soporta la transferencia de listas de reproducción entre 12 servicios de música en streaming, incluyendo Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube y Pandora. Al igual que la app anterior, se puede usar gratis, pero cuenta con planes de pago que te añaden varias características extra.

Tras instalar la app en tu móvil, haz lo siguiente para comenzar a transferir tus listas:

Abre la app SongShift.

Conecta la app con los servicios de música entre los cuales quieres transferir las playlists. Básicamente, tienes que iniciar sesión con tus cuentas.

entre los cuales quieres transferir las playlists. Básicamente, tienes que iniciar sesión con tus cuentas. Si vas a pasar tu música a Apple Music desde otro servicio, recuerda activar la opción Sincronizar biblioteca en tu dispositivo (requiere tener una suscripción al servico activa).

Luego de elegir y conectar los servicios que utilizas a SongShift, toca en Continuar .

. Salta todas las presentaciones y tutoriales que la app te mostrará hasta llegar a la pantalla de Shift Setup o Configurar Shift .

. A partir de allí, selecciona los servicios de Fuente y Destino . Es decir, el servicio desde el cual vas a transferir tus playlists y el servicio que recibirá dichas listas.

y . Es decir, el servicio desde el cual vas a transferir tus playlists y el servicio que recibirá dichas listas. Selecciona qué quieres transferir : álbumes, listas o canciones. Después, pulsa en Continuar.

: álbumes, listas o canciones. Después, pulsa en Continuar. Elige la o las listas a transferir y toca en aceptar.

En ese momento, verás una pantalla que te muestra lo que se transferirá. Allí mismo puedes añadir otra lista de reproducción o agregar una URL desde el portapapeles.

o agregar una URL desde el portapapeles. Cuando estés listo, pincha en He terminado .

. De esta forma, SongShift empezará a procesar las listas de reproducción, transfiriendo una lista a la vez . Lo que hace básicamente es buscar las canciones de tus listas de reproducción en la base de datos del servicio elegido hasta encontrar el emparejamiento perfecto para todas.

. Lo que hace básicamente es buscar las canciones de tus listas de reproducción en la base de datos del servicio elegido hasta encontrar el emparejamiento perfecto para todas. Antes de que la transferencia se complete, SongShift te pedirá que confirmes los emparejamientos que ha realizado. Puedes hacerlo uno a uno o todos a la vez. Pulsa en continuar y listo.

Ya puedes comprobar en la app de destino que todas las playlists seleccionadas han sido transferidas. Por cierto, recuerda que SongShift solo está disponible para iPhone e iPad.

Cómo transferir tus listas de reproducción con Soundiiz

Pasos para transferir una lista con Soundiiz 1 de 3

Otra opción bastante buena para mover tu música entre diferentes plataformas de streaming es Soundiiz. Es una página web, con app para Android, que te deja transferir gratis listas de hasta 200 canciones a una gran variedad de servicios. De la misma forma que otras herramientas similares, Soundiiz ofrece características de pago que facilitan la transferencia de música. Sin embargo, la puedes usar perfectamente sin pagar un duro.

Acceder | App web de Soundiiz

¿Ya instalaste Soundiiz en tu Android? Entonces procede a pasar tus listas de reproducción al servicio que quieras de este modo:

Abre Soundiiz e inicia sesión con una cuenta de Apple, Spotify o Twitter.

con una cuenta de Apple, Spotify o Twitter. Cuando llegues a la pantalla de inicio, pulsa en Vamos .

. Presiona el botón Conectar en los servicios entre los que quieres transferir tu música.

en los servicios entre los que quieres transferir tu música. Regresa a la pantalla de inicio y selecciona la lista de reproducción a transferir. Gratis únicamente puedes elegir una a la vez.

a transferir. Gratis únicamente puedes elegir una a la vez. Presiona el botón Convertir .

. Edita la lista si quieres y luego toca en Guardar configuración .

. En la siguiente pantalla podrás quitar canciones de la playlist antes de transferirla. Cuando termines, presiona en Confirmar .

. Por último, escoge el destino de la lista . En otras palabras, escoge el servicio al que quieres transferir tu música.

. En otras palabras, escoge el servicio al que quieres transferir tu música. Espera a que Soundiiz realice la transferencia. Una vez que finalice, puedes verificar en la app de destino que todas tus listas han sido transferidas.

Ten en cuenta que a veces Soundiiz no te mostrará el mensaje de transferencia completada, pero eso no significa que no la haya hecho. Así que siempre revisa tú mismo si la transferencia se hizo correctamente.

Cómo transferir tus listas de reproducción con Tune My Music

Pasos para transferir tus listas de reproducción con Tune My Music 1 de 2

Tune My Music solamente está disponible como página web. Es bastante más simple que las opciones anteriores y permite pasar tus playlists a cualquiera de los 20 servicios de música en streaming más populares. Además, su plan gratuito te deja transferir hasta 500 canciones y exportar tus listas de reproducción a un archivo TXT o CSV. Por supuesto, también tiene un plan prémium que añade conversiones automáticas y hasta 20 sincronizaciones automáticas.

Para usar Tune My Music sigue estos pasos:

Entra en la página de Tune My Music.

Pulsa en Comencemos .

. Selecciona la fuente de la lista que quieres transferir. Tendrás que iniciar sesión en la app que escojas y conectarla con Tune My Music.

de la lista que quieres transferir. Ahora presiona en Carga desde tu cuenta para ver todas las listas que puedes transferir. También puedes pegar la URL de la lista específica que vas a pasar.

para ver todas las listas que puedes transferir. También puedes pegar la URL de la lista específica que vas a pasar. Marca solo las listas a transferir y seguidamente pulsa en Selecciona el destino .

. Elige la app de destino que recibirá las listas seleccionadas antes. Nuevamente, tendrás que conectar la app escogida con Tune My Music.

que recibirá las listas seleccionadas antes. Y para terminar, toca en Comenzar a Mover mi Música .

. Espera sentado a que Tune My Music pase toda tu playlist.

¡Ya está! Al final, la página web te dirá que la transferencia se completó y ya podrás escuchar tu lista de reproducción en el servicio de destino escogido. Es importante mencionar que si Tune My Music no encuentra en la base de datos de la plataforma de destino una canción de la playlist que se está transfiriendo, te avisará con un texto en color rojo.

Dicho sea de paso, hay que decir que Deezer recientemente firmó una alianza con Tune My Music para que puedas transferir tus listas de Spotify, TIDAL, Apple Music, YouTube Music o Amazon Music a Deezer mediante una herramienta oficial. De momento, Deezer es la única plataforma de streaming que ofrece esta opción de forma oficial, pero como ya viste aquí, los métodos no oficiales son muy sencillos de aplicar y funcionan bastante bien. Y tú… ¿Con cuál te quedas?