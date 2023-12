Nearby Share ahora se llama Quick Share: ¿Google se une a Samsung?

Cuando dos funciones en el mismo sistema operativo cumplen un propósito similar, es obvio que uno de ellos debe desaparecer. O, en su defecto, fusionarse para acabar siendo uno solo. Esto es lo que parece que está sucediendo con Nearby Share, el servicio de Google para enviar archivos entre dispositivos. Y es que en la última actualización de Google Mobile Services, esta función ahora tiene otro nombre.

Uno que te parecerá muy familiar, pues es nada más y nada menos que Quick Share. Así es. El mismo nombre que la función para enviar archivos de Samsung, lo que sugiere que ambas empresas se han aliado para combinar sus recursos y no acabar siendo redundantes.

💦It seems like Google's renaming Nearby Share to… Quick Share, which is also the name for the Samsung's file sharing solution? uhhhhh

Today I received a GMS update to the version 23.50.13 and, soon after that, the notification from the screenshot above. The update as well as… pic.twitter.com/RkobYEMIw4

