Google lleva mucho tiempo trabajando en su clon de AirDrop para Android. Luego de muchas filtraciones y hasta un cambio de nombre, finalmente dicha herramienta ya es una realidad. Se llama Nearby Share y aún no está disponible para todos (muy pronto lo estará), pero aquí te enseñaremos un truco con el que podrás activarlo. Además, si no sabes de qué se trata esta herramienta o cómo funciona, no te preocupes pues enseguida te daremos todas las explicaciones que andas buscando.

¿Qué es Nearby Share, cómo funciona y para qué sirve? Todo lo que debes saber

Nearby Share es una herramienta que te permite enviar archivos desde tu Android a otros dispositivos (ya sean Android u ordenadores Windows, Mac o Chrome OS) a alta velocidad y de forma fácil a través de una conexión WiFi. Por esa misma necesidad de compartir una conexión WiFi, los dispositivos que participan en la transferencia deben estar cerca. Cabe destacar que Nearby Share no necesita de apps de terceros para funcionar como WiFi Direct, pues está integrado a Android de forma nativa. En definitiva, es como compartir archivos por Bluetooth, pero mediante las altas velocidades de transferencia del WiFi.

Así que con Nearby Share ya no necesitarás un cable o un Internet veloz para compartir los archivos de tu Android rápidamente. ¿Qué se puede compartir con Nearby Share? Fotos, vídeos, enlaces, audios, documentos e incluso publicaciones de redes sociales. En esencia, esta herramienta hace lo mismo que AirDrop en los dispositivos de Apple. De ahí a que digamos que es un clon, aunque la solución de Google parece ser más amigable pues no será exclusiva de sus plataformas (Android y Chrome OS), sino que también funcionará con Windows y Mac OS.

Hay que aclarar que Nearby Share forma parte de los Servicios de Google. Eso significa que no es compatible con aquellos dispositivos Android sin apps de Google, como los más recientes de Huawei o las tablets Fire de Amazon. Más allá de eso, la compañía de Mountain View ha especificado que solo los dispositivos con Android 6.0 o versiones posteriores son compatibles con Nearby Share. Eso sí, ahora mismo, únicamente los usuarios que cuentan con la versión beta número 20.26.12 de Google Play Services son los que pueden probar la herramienta.

Cómo activar Google Nearby Share

Anteriormente mencionamos que Nearby Share ya está disponible para los usuarios que tengan la última versión beta de Google Play Services en su Android. Sin embargo, ni siquiera tener la beta garantiza que puedas activar Nearby Share en tu Android, pues Google solo está permitiendo usar esta herramienta a algunos usuarios seleccionados. De todas formas, si te sientes con suerte, sigue estos pasos para intentar activar Nearby Share en tu dispositivo:

Lo primero que debes hacer es instalar la versión beta número 20.26.12 (o posterior) de Google Play Services . Esto se puede hacer de dos formas: descargando el APK desde APK Mirror o haciéndote beta tester de la app desde este enlace y luego actualizándola desde Google Play Store.

. Esto se puede hacer de dos formas: descargando el APK desde APK Mirror o haciéndote beta tester de la app desde este enlace y luego actualizándola desde Google Play Store. ¿Ya actualizaste Google Play Services? Ahora verifica si ya puedes usar Nearby Share: ve al administrador de archivos, mantén pulsado un archivo cualquiera (imagen, vídeo, etc.) y en el menú desplegado selecciona la opción Compartir o Enviar (el nombre puede variar según la app que uses).

o Enviar (el nombre puede variar según la app que uses). En la pestaña de Compartir, debería aparecer Nearby Share como una opción.

Si tuviste suerte, ya podrás comenzar a usar esta herramienta. Al pulsar por primera vez en Nearby Share, tendrás que indicar el nombre de tu dispositivo y quiénes quieres que lo vean .

. Asimismo, deberás otorgarle una serie de permisos a la herramienta.

a la herramienta. Por último, presiona en Activar.

¡Listo! Luego de eso, Nearby Share comenzará a buscar dispositivos cercanos para enviar el archivo seleccionado. Ten en cuenta que, para usar esta herramienta, necesariamente debes tener activado en tu móvil el WiFi, el Bluetooth y la Ubicación.

Por si te sirve de algo, en mi caso particular, pude activar Nearby Share en un Xiaomi con MIUI 11 basado en Android 9, pero no en un Motorola con Android 7.0. Suponemos que Google está probando esta herramienta mayormente con versiones de Android recientes. Aun así, como pudiste ver, la herramienta ya está en una fase de desarrollo bastante avanzada. Así que no nos extrañaría que acabe llegando a todos los Android antes de que finalice este año.