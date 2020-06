Cuando fue descubierto, Google Nearby Sharing se presentó como el clon de AirDrop para Android. Con él podrías compartir archivos rápidamente entre dos dispositivos compatibles, con tan solo acercarlos entre si, y sin necesidad de cables.

De hecho, su nombre original era Google Fast Share, pero cambió en enero de este año, y esta fue justo la última vez que supimos de esta función. En ese momento se comentó que sería compatible con móviles diferentes a los Google Pixel, pero ahora tenemos otra novedad. Android podrá compartir archivos fácilmente con Windows, MacOS X, Chrome OS y Linux próximamente, a través de Nearby Sharing.

Nearby Sharing usará Chrome para compartir archivos entre Android, Windows, Chrome OS, Linux y MacOS X

Como mencionamos en el párrafo anterior, hemos tenido muy pocas novedades sobre Nerby Sharing recientemente. Sabemos que algunos usuarios ya lo han estado disfrutando, que se incluye dentro de Google Play Services, y que permite transferir archivos a gran velocidad entre dispositivos Android sin una conexión física. Sin embargo, ahora sabemos algo adicional.

Gracias a una serie de comentarios dentro del Gerrit de desarrollo de Chromium, se conoció que Google estaría trabajando en que Nearby Sharing sea compatible con otras plataformas. La idea sería utilizar Google Chrome como puente entre Android y los otros sistemas operativos.

El código oculto se encontró en las versiones de desarrollo de Google Chrome para ChromeOS. Según comentan los desarrolladores de la comunidad, la opción se encuentra como una “bandera” dentro del código que puede habilitarse manualmente. Al activarla, permite ver la opción de habilitar Nearby Sharing en el menú de ajustes de ChromeOS.

Entre los comentarios del Gerrit, los usuarios aseguran que esta nueva funcionalidad aún no está incluida en el código de Google Chrome. Sin embargo, la misma sería compatible con múltiples plataformas, y no solo con Chrome OS.

Su ubicación final iría dentro de la función chrome://os-settings (ChromeOS), o en chrome://settings (en Linux, MacOS X y Windows). Además, también se descubrió la función chrome://nearby, que es la que contiene el código de la interfaz de usuario para esta característica.

Nearby Sharing para Android también recibirá un lavado de cara

Aparte de lo anterior, gracias a un tweet de Mishaal Rahman, uno de los miembros del equipo de XDA-Developers, también tenemos novedades sobre Nearby Sharing en Android. Las imágenes publicadas corresponden a la primera beta de Android 11, y permiten observar cómo será el aspecto de Nearby Sharing de ahora en adelante.

Estas capturas de pantalla además sirven para reforzar lo expuesto en la sección anterior. Esto se debe a que la nueva interfaz concuerda con la de la versión web, y de hecho el ícono de Nearby Sharing es el mismo.

No sabemos cuándo se implementarán todas estas novedades en Android y Google Chrome, pero lo cierto es que podría ser algo grande. Compartir archivos entre Android y otros sistemas operativos no es sencillo sin una conexión cableada. Link to Windows permite hacerlo con móviles Samsung, y Snapdrop con cualquier Android, pero son aplicaciones limitadas, y la velocidad de transferencia deja mucho que desear.

¿Será que Google por fin podrá hacer frente a AirDrop de Apple?

Fuente | XDA-Developers