Subidas de precios en las plataformas de streaming, suscripciones en redes sociales, anuncios y juegos cada vez más caros; en fin, que el software no está atravesando su mejor momento, pues por todo nos quieren sacar pasta, pero parece que irá a peor.

Como si se tratase de un plan prepagado para tu móvil, Android ahora tendrá apps que te cobrarán por uso. Sí, así como lo lees, Google ya está probando este nuevo sistema de monetización y te explicaremos de qué va.

Aplicaciones prepagadas en Android, el nuevo modelo de monetización de la Play Store

Google está probando una nueva modalidad de facturación en algunas apps que están en la Play Store. Se trata de un sistema basado en usos con el que los desarrolladores de una app podrán saber durante cuánto tiempo accedes a sus servicios y te cobrarán con base en eso.

Este nuevo modelo de facturación tendrá como base un saldo prepagado que añadirás a tu cuenta. Mientras tengas saldo, podrás usar este tipo de aplicaciones, pero una vez se acabe, no podrás seguir trabajando con ellas hasta recargar.

Ahora bien, para evitar interrupciones en el servicio, podrás configurar la Play Store para que haga una recarga automática cada vez que el saldo llegue a un límite específico. Esta es una funcionalidad muy práctica, pero también un arma de doble filo si se llega a hacer algún cobro que te descuadre el presupuesto.

Pero a todas estas, ¿para qué tipo de aplicaciones podría funcionar con este modelo de facturación? En principio, Google lo plantea como una alternativa para las aplicaciones que utilizan IA generativa. Generalmente, estas funcionan por créditos que se compran en paquetes, pero con este nuevo modelo no tendrás que comprar paquetes con créditos que puedes terminar no utilizando, sino que solamente se te descontará el saldo exacto para obtener los créditos necesarios para tu proyecto.

Otro caso de uso serían las apps de transporte, con las que no te verás obligado a pagar abonos completos si no le darás suficiente uso; también puede funcionar en plataformas de streaming, por si no deseas contratar una suscripción mensual completa a Netflix para ver una única serie o película.

En fin, de alguna manera puede utilizarse en casi cualquier tipo de aplicación, incluso en redes sociales para que solo puedas usarlas mientras tengas saldo disponible.

Este tipo de facturación otorga una flexibilidad enorme a usuarios y desarrolladores, pero también acarrea un par de riesgos importantes: el primero ya lo dijimos, que pagues demasiado en recargas y descuadres tu presupuesto sin saberlo; el segundo es todavía peor, y sería que los desarrolladores dejen detrás de un muro de pago por uso las mejores funcionalidades de sus apps.

Los paquetes de aplicaciones a menor precio también llegarán a la Play Store

Junto a este nuevo modelo de facturación por tiempo de uso, Google está probando otra mejora adicional para la Play Store. Se trata de un sistema para comprar paquetes de aplicaciones o juegos, tal como los que ofrecen plataformas como Steam, GOG u otras plataformas en el mundo gamer.

Las aplicaciones y juegos pueden ser o no de distintos desarrolladores, pues los paquetes se crearán por complementación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que puede existir un paquete de diseño que incluya Canva, CapCut y PicsArt en una misma compra, aunque todas sean de diferentes empresas. También puede ser un paquete de productividad que incluya una suite ofimática más un par de suscripciones para chatbots de IA. Incluso pueden existir paquetes de juegos sobre una misma temática, como carreras, shooters o plataformas.

Lo importante detrás de este nuevo modelo es que la compra de cada paquete de aplicaciones o juegos termine siendo más económico que comprar cada una por separado.

¿Y cuándo veremos la implementación de estos nuevos sistemas de facturación en la Play Store? No lo sabemos todavía, pero ambos modelos ya están en el programa de acceso anticipado de la tienda de Google para unos pocos desarrolladores, así que no debería faltar mucho más.