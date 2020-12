Navidad 2020 está más cerca que nunca y es momento de pensar en los regalos para la familia y los amigos. ¿Qué puedes regalarles? Una tablet, un portátil, quizás hasta una de las consolas de nueva generación, si es que logras conseguir alguna. Pero definitivamente uno de los mejores regalos es un smartphone.

¿Por qué lo decimos? Porque con él puedes hacer todo lo que haces con los otros dispositivos, con una mano y luego guardarlo en un bolsillo. Además, un móvil es una excelente herramienta de trabajo. ¿No sabes cuál comprar para regalar? Tranquilo, porque estos son los 20 móviles más vendidos de Amazon para que sepas cuáles son los mejores. Los hemos dividido por rango de precios, así que hay para todos los bolsillos.

Los mejores móviles gama alta para esta Navidad

Como no podía ser de otra manera, empezaremos la lista con esos dispositivos que todos soñamos con tener. Los smartphones topes de gama son unas verdaderas bestias en rendimiento, y de calidad fotográfica mejor ni hablar. Además, sus diseños son increíbles, así como sus pantallas y hasta su conectividad. ¿Cuáles son los mejores smartphones de gama alta que puedes comprar en Amazon?

OnePlus 8 Pro, quizás el mejor móvil de todo 2020

Lo dijimos: “si nuestro próximo móvil fuese un gama alta, sería el OnePlus 8 Pro”. El OnePlus 8 Pro solo tiene un par de dispositivos que le superan en pantalla y son mucho más costosos. Además es perfecto para jugar, sus fotos son muy buenas y cuenta con OxygenOS la capa de personalización de Android más ligera. Es un móvil ultra completo y perfecto para regalar en Navidad, y más costando 769€ en Amazon. Esta es su ficha técnica:

Pantalla Fluid AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución QHD+ (3168 x 1440), velocidad de 120 Hz y HDR10+.

(3168 x 1440), velocidad de y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650.

con gráfica Adreno 650. 8 / 12 GB de RAM LPDDR5 y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.0.

LPDDR5 y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.0. Cámara trasera cuádruple de 48 MP + 8 MP + 48 MP + 5 MP.

de 48 MP + 8 MP + 48 MP + 5 MP. Cámara frontal para selfies de 16 MP.

Batería de 4510 mAh con carga rápida de 30W , carga inalámbrica de 30W y carga inalámbrica inversa de 3W.

, carga inalámbrica de 30W y carga inalámbrica inversa de 3W. Android 10 bajo OxygenOS 10.

bajo OxygenOS 10. Y extras como WiFi 6, dual-SIM 5G, GPS + Galileo, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, altavoces estéreo, lector de huellas, Gorilla Glass 5, protección IP68 y más…

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, el móvil con la mejor pantalla de 2020

El smartphone de Samsung tiene la mejor pantalla del mundo según DisplayMate. Y no solo con eso el Galaxy S20 Ultra se hace con el noveno puesto del ranking fotográfico de DxOMark. ¿Los quieres en números? Una de sus cámaras es de 108 MP y tiene un sensor periscópico con zoom de hasta 100X gracias a Space Zoom.

Su única pega es que llega a Europa con el procesador Exynos 990, pero ofrece una cantidad máxima de RAM y almacenamiento de locura. El Galaxy S20 Ultra parte de los 899€ en Amazon, es un gran regalo y este es su resumen:

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas con resolución QHD+ (3200 x 1440), velocidad de 120 Hz y HDR10+.

(3200 x 1440), velocidad de y HDR10+. Procesador Samsung Exynos 990 con gráfica Mali-G77 MP11.

con gráfica Mali-G77 MP11. 12 / 16 GB de RAM LPDDR5 y 128 / 256 / 512 GB de almacenamiento UFS 3.0 (ampliable con microSDXC).

y 128 / 256 / 512 GB de almacenamiento UFS 3.0 (ampliable con microSDXC). Cámara trasera cuádruple de 108 MP + 48 MP + 12 MP + 0.3 MP.

de 108 MP + 48 MP + 12 MP + 0.3 MP. Cámara frontal para selfies de 40 MP.

Batería de 5000 mAh con carga rápida de 45W , carga inalámbrica de 15W y carga inalámbrica inversa de 4,5W.

, carga inalámbrica de 15W y carga inalámbrica inversa de 4,5W. Android 10 bajo One UI 3.0.

bajo One UI 3.0. Y extras como WiFi 6, dual-SIM 5G, GPS + Galileo, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, altavoces estéreo, Hi-Res audio, lector de huellas, Gorilla Glass 6, ANT+, protección IP68 y más…

Huawei Mate 40 Pro, el móvil con la mejor cámara del mundo

Este móvil no solo está aplastando a todos en el ranking de potencia de AnTuTu, sino que además repitió la hazaña en el ranking fotográfico de DxOMark. Así es, el Huawei Mate 40 Pro es el móvil más potente y con mejor cámara del mundo.

¿Por qué no lo ponemos como el mejor? Porque su pantalla se queda un poco atrás. Además, el Mate 40 Pro no cuenta con las aplicaciones de Google, pero que eso no te detenga. Con todo esto, el Mate 40 Pro es el móvil que debes regalar si tu presupuesto es holgado y quieres lo mejor en potencia y fotografía. Cuesta 1199€ en Amazon.

Pantalla OLED de 6,76 pulgadas con resolución Full HD+ (2772 x 1344), velocidad de 90 Hz y HDR10+.

(2772 x 1344), velocidad de y HDR10+. Procesador HiSilicon Kirin 9000 5G con gráfica Mali-G78 MP24.

con gráfica Mali-G78 MP24. 8 GB de RAM LPDDR5 y 256 / 512 GB de almacenamiento UFS 3.1 (ampliable con NMCard).

y 256 / 512 GB de almacenamiento UFS 3.1 (ampliable con NMCard). Cámara trasera cuádruple de 50 MP + 20 MP + 12 MP + ToF 3D.

de 50 MP + 20 MP + 12 MP + ToF 3D. Cámara frontal doble de 13 MP + ToF 3D.

de 13 MP + ToF 3D. Batería de 4400 mAh con carga rápida de 66W , carga inalámbrica de 50W y carga inalámbrica inversa de 5W.

, carga inalámbrica de 50W y carga inalámbrica inversa de 5W. Android 10 bajo EMUI 11 (sin aplicaciones de Google).

bajo EMUI 11 (sin aplicaciones de Google). Y extras como WiFi 6, dual-SIM 5G, GPS + Galileo, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, altavoces estéreo, Hi-Res audio, lector de huellas, puerto de infrarrojos, protección IP68 y más…

iPhone 12 Pro Max, con su chip A14 Bionic y sus geniales cámaras

Aunque somos androidphóricos sería injusto dejar fuera al iPhone 12 Pro Max, que poco debe envidiar a otros topes de gama. Su diseño que recuerda a los iPhone 5 nos encanta porque ofrece algo diferente al mercado. Además, sus cámaras se sitúan en el puesto 4 del ranking mundial Es un móvil muy potente y su pantalla Super Retina XDR también es una pasada ya que tiene certificación Dolby Vision. El iPhone 12 Pro Max cuesta 1259€. ¿Sus especificaciones? Estas:



Pantalla Super Retina XDR OLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ (2778 x 1284), HDR10+ y Dolby Vision.

(2778 x 1284), HDR10+ y Dolby Vision. Procesador Apple A14 Bionic con GPU Apple de 4 núcleos.

con GPU Apple de 4 núcleos. 6 GB de RAM LPDDR5 y 128 / 256 / 512 GB de almacenamiento NVMe.

y 128 / 256 / 512 GB de almacenamiento NVMe. Cámara trasera cuádruple de 12 MP + 12 MP + 12 MP + ToF 3D.

de 12 MP + 12 MP + 12 MP + ToF 3D. Cámara frontal para selfies de 12 MP + SL 3D compatible con FaceID.

Batería de 3687 mAh con carga rápida de 20W y carga inalámbrica de 15W (no incluye cargador).

y carga inalámbrica de 15W (no incluye cargador). iOS 14.1 .

. Y extras como WiFi 6, dual-SIM 5G, GPS + Galileo, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, altavoces estéreo, Face ID, protección IP68 y más…

OPPO Find X2 Pro, un competidor silencioso con mucho que decir

Este móvil lideró el ranking de AnTuTu por varios meses durante la primera mitad de 2020. Además, sus cámaras son tan buenas como para ubicarlo en el puesto número 8 del ranking mundial. ¿No te parece suficiente? El Find X2 Pro de OPPO también tiene una gran pantalla y uno de los mejores sistemas de carga de la gama alta. Aparte, su trasera está fabricada en cerámica o cuero. Cuesta 899€ en Amazon.

Pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución QHD+ (3168 x 1440), velocidad de 120 Hz y HDR10+.

(3168 x 1440), velocidad de y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650.

con gráfica Adreno 650. 12 GB de RAM LPDDR5 y 256 / 512 GB de almacenamiento UFS 3.0.

y 256 / 512 GB de almacenamiento UFS 3.0. Cámara trasera triple de 48 MP + 13 MP + 48 MP.

de 48 MP + 13 MP + 48 MP. Cámara frontal para selfies de 32 MP.

Batería de 4260 mAh con carga rápida de 65W .

. Android 10 bajo ColorOS 7.1.

bajo ColorOS 7.1. Y extras como WiFi 6, dual-SIM 5G, GPS + Galileo, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, altavoces estéreo, lector de huellas, Gorilla Glass 6, protección IP68 y más…

Los mejores gama alta precio/calidad para regalar

El siguiente peldaño que listaremos en este mega artículo es el de esos móviles que tienen todo lo necesario para ser topes de gama pero su precio es muy bajo. ¿Qué hacen para lograrlo? Generalmente sacrifican algunas cosas, pero aun así siguen siendo verdaderas bestias.

Poco F2 Pro, el flagship killer de 2020

El móvil estrella de Poco está en todas las listas de recomendaciones por una sencilla razón: es el móvil con la mejor relación precio/calidad/rendimiento del mercado. Este Android equipa el procesador tope de gama más popular del año y su configuración de cámaras traseras es alucinante. También tiene cámara frontal retráctil, una pasada. Puede conseguirse desde 469€ en Amazon y es un móvil que se las apaña muy bien como dispositivo gamer.

Pantalla Super AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ (2400 x 1080) y HDR10+.

(2400 x 1080) y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650.

con gráfica Adreno 650. 6 / 8 GB de RAM LPDDR4X y LPDDR5 , respectivamente, y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1.

, respectivamente, y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. Cámara trasera cuádruple de 64 MP + 5 MP + 13 MP + 2 MP.

de 64 MP + 5 MP + 13 MP + 2 MP. Cámara frontal retráctil para selfies de 20 MP.

para selfies de 20 MP. Batería de 4700 mAh con carga rápida de 30W .

. Android 10 bajo MIUI 12.

bajo MIUI 12. Y extras como WiFi 6, dual-SIM 5G, GPS + Galileo, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, altavoces estéreo, puerto de infrarrojos, lector de huellas, Gorilla Glass 5, conector de audio de 3,5 mm, Hi-Res audio y más…

Xiaomi Mi 10T Pro, el tope de gama económico con la pantalla más veloz (144 Hz)

Como todo móvil de la serie Mi T, el Mi 10T Pro es un dispositivo enfocado en dos cosas: mucha potencia y una pantalla alucinante. De lo primero basta con decir que lleva el poderoso Snapdragon 865, pero llega con una pantalla IPS de 144 Hz de velocidad. No teniendo suficiente con eso, el Mi 10T Pro también tiene una cámara excelente, y es una opción brutal por 552€.

Pantalla IPS de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ (2400 x 1080), velocidad de 144 Hz y HDR10+.

(2400 x 1080), velocidad de y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650.

con gráfica Adreno 650. 8 GB de RAM LPDDR5 y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1.

y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. Cámara trasera triple de 108 MP + 13 MP + 5 MP.

de 108 MP + 13 MP + 5 MP. Cámara frontal para selfies de 20 MP.

Batería de 5000 mAh con carga rápida de 33W .

. Android 10 bajo MIUI 12.

bajo MIUI 12. Y extras como WiFi 6, dual-SIM 5G, GPS + Galileo, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, altavoces estéreo, Hi-Res audio, puerto de infrarrojos, lector de huellas, Gorilla Glass 5 y más…

Galaxy S20 FE 5G, con toda la potencia del Snapdragon 865 y un precio contenido

El Galaxy S20 FE 5G se quita de encima cosas innecesarias para muchos usuarios para centrarse en dos cosas: potencia y precio. El Galaxy S20 FE es mucho más económico que la versión estándar y además trae el Snapdragon 865 a Europa. Es un móvil muy completo como podrás ver en su resumen, y con un precio que parte de los 667€ es una gran compra de Navidad para los Samsung lovers.

Pantalla Super AMOLED de 6,5 pulgadas con resolución Full HD+ (2400 x 1080), velocidad de 120 Hz y HDR10+.

(2400 x 1080), velocidad de y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650.

con gráfica Adreno 650. 6 / 8 GB de RAM LPDDR5 y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1 (ampliable con microSDXC).

y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1 (ampliable con microSDXC). Cámara trasera triple de 12 MP + 8 MP + 12 MP.

de 12 MP + 8 MP + 12 MP. Cámara frontal para selfies de 32 MP.

Batería de 4500 mAh con carga rápida de 25W , carga inalámbrica de 15W y carga inalámbrica inversa de 4,5W.

, carga inalámbrica de 15W y carga inalámbrica inversa de 4,5W. Android 10 bajo One UI 2.5.

bajo One UI 2.5. Y extras como WiFi 6, dual-SIM 5G, GPS + Galileo, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, radio FM, altavoces estéreo, Hi-Res audio, lector de huellas, ANT+, protección IP68 y más…

Realme X50 Pro 5G, una bestia que le hace sombra al Poco F2 Pro

Es una joya desconocida para muchos, pero el Realme X50 Pro 5G es el único móvil que puede competir con el Poco F2 Pro en relación precio/calidad/rendimiento. Tiene cuádruple cámara, una pantalla Super AMOLED de 90 Hz y su carga rápida es una bestialidad. El Realme X50 Pro 5G tiene una oferta por Navidad con la que puedes adquirirlo por tan solo 479€.

Pantalla Super AMOLED de 6,44 pulgadas con resolución Full HD+ (2400 x 1080), velocidad de 90 Hz y HDR10+.

(2400 x 1080), velocidad de y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650.

con gráfica Adreno 650. 6 / 8 / 12 GB de RAM LPDDR5 y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.0.

y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.0. Cámara trasera cuádruple de 64 MP + 12 MP + 8 MP + 2 MP.

+ 12 MP + 8 MP + 2 MP. Cámara frontal doble para selfies de 32 MP + 8 MP.

para selfies de 32 MP + 8 MP. Batería de 4200 mAh con carga rápida de 65W .

. Android 10 bajo Realme UI 2.

bajo Realme UI 2. Y extras como WiFi 6, dual-SIM 5G, GPS + Galileo, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, altavoces estéreo con Hi-Res Audio, lector de huellas, Gorilla Glass 5 y más…

OnePlus 8T, un móvil que evolucionó poco, pero mejoró en precio

El OnePlus 8T no es un smartphone que haya evolucionado demasiado respecto a los OnePlus 8 originales. Sin embargo, eso no significa que sea una mala apuesta para esta regalar esta Navidad, ya que el OnePlus 8T tiene su propio encanto. Las cámaras mejoran y el salto a una carga rápida de 65W es impresionante. Además, su precio baja hasta unos geniales 599€.

Pantalla Fluid AMOLED de 6,55 pulgadas con resolución Full HD+ (2400 x 1080), velocidad de 120 Hz y HDR10+.

(2400 x 1080), velocidad de y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650.

con gráfica Adreno 650. 8 / 12 GB de RAM LPDDR5 y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1.

y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. Cámara trasera cuádruple de 48 MP + 16 MP + 5 MP + 2 MP.

de 48 MP + 16 MP + 5 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 16 MP.

Batería de 4500 mAh con carga rápida de 65W .

. Android 11 bajo OxygenOS 11.

bajo OxygenOS 11. Y extras como WiFi 6, dual-SIM 5G, GPS + Galileo, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, altavoces estéreo, lector de huellas, Gorilla Glass 5, protección IP68 y más…

Mención especial al Realme X3 SuperZoom, potencia monstruosa a precio de chollo

El Realme X3 SuperZoom es un dispositivo cuánto menos curioso, porque lleva el Snapdragon 855+ de 2019 y su precio es de apenas 329€, una locura total. ¿Cómo estamos tan seguros? Porque el SD855+ es un chip que arrasó con todos los benchmarks del año pasado y sigue siendo fenomenal. Pero no es lo único que ofrece, ya que tiene: cámara trasera con zoom de 60x, doble cámara frontal, pantalla de 120 Hz y hasta 12 GB de RAM. En fin, ya deberías estar comprándolo.

Pantalla IPS de 6,6 pulgadas con resolución Full HD+ (2400 x 1080) y velocidad de 120 Hz .

(2400 x 1080) y velocidad de . Procesador Qualcomm Snapdragon 855+ con gráfica Adreno 640 con overclock.

con gráfica Adreno 640 con overclock. 8 / 12 GB de RAM LPDDR4X y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.0.

y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.0. Cámara trasera cuádruple de 64 MP + 8 MP + 8 MP + 2 MP.

de 64 MP + 8 MP + 8 MP + 2 MP. Cámara frontal doble para selfies de 32 MP + 8 MP.

para selfies de 32 MP + 8 MP. Batería de 4200 mAh con carga rápida de 30W .

. Android 10 bajo Realme UI.

bajo Realme UI. Y extras como WiFi 5, dual-SIM 4G, GPS + Galileo, Bluetooth 5.0, USB-C, Hi-Res Audio, lector de huellas, Gorilla Glass 5 y más…

Los mejores móviles gama media de 2020

De todos los niveles del mercado móvil la gama media es la más competitiva por mucho. La cantidad de dispositivos que hay disponibles en este nicho es enorme, y elegir los mejores para regalar en Navidad puede ser complejo. Aun así, tras mucho investigar y analizar ya tenemos veredicto.

Poco X3 NFC, el rey indiscutible de la gama media de 2020

El Poco X3 NFC es un móvil que ofrece demasiado para un precio tan contenido (solo 209€), dejando en ridículo a casi cualquier competidor. Es la compra perfecta para regalar a alguien, porque incluso tiene una pantalla de 120 Hz, potencia suficiente para todo lo que desees y una batería enorme:

Pantalla IPS de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ (2400 x 1080), velocidad de 120 Hz y HDR10.

(2400 x 1080), velocidad de y HDR10. Procesador Qualcomm Snapdragon 732G con gráfica Adreno 618.

con gráfica Adreno 618. 6 GB de RAM LPDDR4X y 64 / 128 GB de almacenamiento UFS 2.1 (ampliable con microSDXC).

y 64 / 128 GB de almacenamiento UFS 2.1 (ampliable con microSDXC). Cámara trasera cuádruple de 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP.

de 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 20 MP.

Batería de 5160 mAh con carga rápida de 33W .

. Android 10 bajo MIUI 12.

bajo MIUI 12. Y extras como WiFi 5, dual-SIM 4G, GPS + Galileo, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, radio FM, altavoces estéreo, lector de huellas, Gorilla Glass 5, conector de infrarrojos, conector de audio de 3,5 mm, protección IP53 y más…

Xiaomi Mi 10T Lite 5G, uno de los móviles más económicos con 5G

Si esta Navidad quieres regalar un móvil con conectividad 5G pero tienes el presupuesto bastante ajustado, entonces el Mi 10T Lite 5G es lo que necesitas. Es un Poco X3 NFC con esteroides que mejora su procesador, sonido y le otorga conectividad 5G. Cuesta 279€ en Amazon y con él harás una entrada triunfal al 5G.

Pantalla IPS de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ (2400 x 1080), velocidad de 120 Hz y HDR10.

(2400 x 1080), velocidad de y HDR10. Procesador Qualcomm Snapdragon 750G con gráfica Adreno 619.

con gráfica Adreno 619. 6 GB de RAM LPDDR4X y 64 / 128 GB de almacenamiento UFS 2.1 / UFS 2.2 (ampliable con microSDXC).

y 64 / 128 GB de almacenamiento UFS 2.1 / UFS 2.2 (ampliable con microSDXC). Cámara trasera cuádruple de 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP.

de 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 16 MP.

Batería de 4820 mAh con carga rápida de 33W .

. Android 10 bajo

Y extras como WiFi 5, dual-SIM 5G, GPS + Galileo, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, radio FM, altavoces estéreo, Hi-Res audio, lector de huellas, Gorilla Glass 5, conector de infrarrojos, conector de audio de 3,5 mm y más…

El P40 Lite 5G pone toda la experiencia fotográfica de Huawei al alcance de tu bolsillo

Si alguien sabe de buenas fotos con smartphones es Huawei. Evidentemente no puedes esperar la calidad de un Mate 40 Pro por un tercio de su precio, pero el P40 Lite 5G difícilmente tiene competencia alrededor de los 300€. Este móvil llega con un sensor principal de 64 MP, además de mucha potencia gracias a su Kirin 820 5G. Es dispositivo con la mejor cámara que podrás comprar en la gama media.

Pantalla IPS de 6,5 pulgadas con resolución Full HD+ (2400 x 1080) y HDR10.

(2400 x 1080) y HDR10. Procesador HiSilicon Kirin 820 5G con gráfica Mali-G57 MP6.

con gráfica Mali-G57 MP6. 6 GB de RAM LPDDR4X y 128 GB de almacenamiento UFS 2.1(ampliable con NMCard).

y 128 GB de almacenamiento UFS 2.1(ampliable con NMCard). Cámara trasera cuádruple de 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP.

de 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 16 MP.

Batería de 4000 mAh con carga rápida de 40W y carga inversa de 5W.

y carga inversa de 5W. Android 10 bajo EMUI 10 (sin aplicaciones de Google).

bajo EMUI 10 (sin aplicaciones de Google). Y extras como WiFi 5, dual-SIM 5G, GPS + Galileo, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, lector de huellas, Gorilla Glass 5, conector de audio de 3,5 mm y más…

Realme X50 5G, el móvil más asequible con el mejor procesador de la gama media

El Realme X50 5G, con un precio de apenas 279€, es uno de los mejores gama media del mercado. Tiene potencia para enfrentarse a cualquier reto, una configuración de cámaras muy buena, conectividad 5G y exhibe una pantalla IPS de 120 Hz con una calidad sobresaliente. Puede que peque un poco en la capacidad de su batería, pero es suficiente para un día de uso intensivo.

Pantalla IPS de 6,57 pulgadas con resolución Full HD+ (2400 x 1080) y velocidad de 120 Hz .

(2400 x 1080) y velocidad de . Procesador Qualcomm Snapdragon 765G con gráfica Adreno 620.

con gráfica Adreno 620. 6 / 8 GB de RAM LPDDR4X y 128 GB de almacenamiento UFS 2.1.

y 128 GB de almacenamiento UFS 2.1. Cámara trasera cuádruple de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP.

de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal doble para selfies de 16 MP + 2 MP.

para selfies de 16 MP + 2 MP. Batería de 4200 mAh con carga rápida de 30W .

. Android 10 bajo Realme UI.

bajo Realme UI. Y extras como WiFi 5, dual-SIM 5G, GPS + Galileo, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, radio FM, Hi-Res audio, lector de huellas y más…

Galaxy A51, el superventas del año en la gama media

Aunque no es el mejor gama media en cuanto a especificaciones, el Galaxy A51 es uno de los móviles más vendidos del año. Samsung sabe lo importante del marketing y se aprovechan de ello para vender como churros. El Galaxy A51 es un móvil que te asegura un rendimiento bastante bueno. Además, su pantalla Super AMOLED ofrece una calidad reseñable. Por 259€ es una apuesta segura.

Pantalla Super AMOLED de 6,5 pulgadas con resolución Full HD+ (2400 x 1080).

(2400 x 1080). Procesador Samsung Exynos 9611 con gráfica Mali-G72 MP3.

con gráfica Mali-G72 MP3. 4 / 6 / 8 GB de RAM LPDDR4X y 64 / 128 GB de almacenamiento UFS 2.0 (ampliable con microSDXC).

y 64 / 128 GB de almacenamiento UFS 2.0 (ampliable con microSDXC). Cámara trasera cuádruple de 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP.

de 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP. Cámara frontal para selfies de 32 MP.

Batería de 4000 mAh con carga rápida de 15W.

con carga rápida de 15W. Android 10 bajo One UI 2.5.

bajo One UI 2.5. Y extras como WiFi 5, dual-SIM 4G, GPS + Galileo, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, radio FM, lector de huellas, conector de audio de 3,5 mm, ANT+ y más…

Los mejores móviles asequibles de Amazon para regalar en Navidad

Los dispositivos que encontrarás abajo son gamas media asequibles y de entrada por debajo de los 200€, pero que han demostrado ser compras excelentes. De hecho, algunos de ellos te sorprenderán por sus especificaciones y precio, así que ten seguro que encontrarás lo que necesitas si tu presupuesto es muy ajustado.

Xiaomi Redmi Note 9S, el gama media asequible más vendido

Como sucediese en años anteriores con sus predecesores, el Redmi Note 9S se lleva la palma como todo un superventas, y razones tiene. Es un móvil muy polivalente como verás en su ficha técnica, y el mejor que puedes comprar por menos de 200€, incluso para jugar Fortnite.

Pantalla IPS de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ (2400 x 1080).

(2400 x 1080). Procesador Qualcomm Snapdragon 720G con gráfica Adreno 618.

con gráfica Adreno 618. 6 / 8 GB de RAM LPDDR4X y 64 / 128 GB de almacenamiento UFS 2.1 (ampliable con microSDXC).

y 64 / 128 GB de almacenamiento UFS 2.1 (ampliable con microSDXC). Cámara trasera cuádruple de 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP.

de 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 16 MP.

Batería de 5020 mAh con carga rápida de 30W .

. Android 10 bajo MIUI 12.

bajo MIUI 12. Y extras como WiFi 5, dual-SIM 4G, GPS + Galileo, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, radio FM, conector de audio de 3,5 mm, conector de infrarrojos, lector de huellas, Gorilla Glass 5 y más…

El Realme 7 tiene todo para destronar a la competencia

Con un precio de partida de 179€ el Realme 7 es un smartphone muy atractivo para todo lo que tiene. Su pantalla de 90 Hz es una novedad increíble para este rango, y además tiene una configuración de cámaras muy buena. De potencia tampoco va corto, mismo caso en batería, lo que hacen de él un dispositivo perfecto para regalar en Navidad.

Pantalla IPS de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ (2400 x 1080) y velocidad de 90 Hz .

(2400 x 1080) y velocidad de . Procesador MediaTek Helio G95 con gráfica Mali-G76 MC4.

con gráfica Mali-G76 MC4. 4 / 6 / 8 GB de RAM LPDDR4X y 64 / 128 GB de almacenamiento UFS 2.1 (ampliable con microSDXC).

y 64 / 128 GB de almacenamiento UFS 2.1 (ampliable con microSDXC). Cámara trasera cuádruple de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP.

de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 16 MP.

Batería de 5000 mAh con carga rápida de 30W .

. Android 10 bajo Realme UI.

Y extras como WiFi 5, dual-SIM 4G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, lector de huellas, Gorilla Glass 3, conector de audio de 3,5 mm y más…

Xiaomi Redmi 9, el rey absoluto de la gama baja

Un móvil que pasará a la historia de los gama baja porque fue el primero en llevar la pantalla Full HD+ y las cámaras cuádruples a ella. El Redmi 9 es la mejor compra si tu presupuesto está alrededor de los 160€, ya que cuesta 159€. Tiene potencia, un diseño bonito, una pantalla excelente, buenas cámaras y tampoco descuida la batería.

Pantalla IPS de 6,53 pulgadas con resolución Full HD+ (2340 x 1080).

(2340 x 1080). Procesador MediaTek Helio G80 con gráfica Mali-G52 MC2.

con gráfica Mali-G52 MC2. 3 / 4 / 6 GB de RAM LPDDR4X y 32 / 64 / 128 GB de almacenamiento eMMC 5.1 (ampliable con microSDXC).

y 32 / 64 / 128 GB de almacenamiento eMMC 5.1 (ampliable con microSDXC). Cámara trasera cuádruple de 13 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP.

de 13 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 8 MP.

Batería de 5020 mAh con carga rápida de 18W.

con carga rápida de 18W. Y extras como WiFi 5, dual-SIM 4G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, lector de huellas, radio FM, Gorilla Glass 3, conector de infrarrojos, conector de audio de 3,5 mm y más…

OnePlus N100, un móvil que esconde una pantalla de 90 Hz

El OnePlus Nord N100 esconde una pantalla de 90 Hz siendo un móvil de apenas 150€, una verdadera locura. La misma OnePlus lo confirmó, pero no activan esa velocidad de forma predeterminada para evitar que el rendimiento se vea lastrado (puedes hacerlo manualmente). Con todo y eso el OnePlus Nord N100 es una gran compra viendo sus otras especificaciones:

Pantalla IPS de 6,52 pulgadas con resolución HD+ (1600 x 720) y velocidad de 90 Hz .

(1600 x 720) y velocidad de . Procesador Qualcomm Snapdragon 460 con gráfica Adreno 610.

con gráfica Adreno 610. 4 GB de RAM LPDDR4X y 64 GB de almacenamiento UFS 2.1 (ampliable).

y 64 GB de almacenamiento UFS 2.1 (ampliable). Cámara trasera triple de 13 MP + 2 MP + 2 MP.

de 13 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 8 MP.

Batería de 5000 mAh con carga rápida de 18W.

con carga rápida de 18W. Y extras como WiFi 5, dual-SIM 4G, GPS + Galileo, Bluetooth 5.0, USB-C, lector de huellas, Gorilla Glass 3, conector de audio de 3,5 mm, altavoces estéreo y más…

Realme C3, el mejor móvil por menos de 100€ que puedes regalar

Es ideal para aquellas personas que solo le darán un uso básico al dispositivo como revisar redes sociales, enviar mensajes, navegar en Internet y poco más. Es un móvil de entrada perfecto para regalar a tus abuelos o para tenerlo como opción de emergencia. El Realme C3 cuesta tan solo 99€.

Pantalla IPS de 6,5 pulgadas con resolución HD+ (1600 x 720).

(1600 x 720). Procesador MediaTek Helio G70 con gráfica Mali-G52 MC2.

con gráfica Mali-G52 MC2. 2 / 3 / 4 GB de RAM LPDDR4X y 32 / 64 GB de almacenamiento eMMC 5.1 (ampliable con microSDXC).

y 32 / 64 GB de almacenamiento eMMC 5.1 (ampliable con microSDXC). Cámara trasera triple de 12 MP + 2 MP + 2 MP.

de 12 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 5 MP.

Batería de 5000 mAh con carga estándar de 10W.

con carga estándar de 10W. Android 10 bajo Realme UI.

bajo Realme UI. Y extras como WiFi 4, dual-SIM 4G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5.0, USB-C, lector de huellas, radio FM, Gorilla Glass 3, conector de audio de 3,5 mm y más…

¿Te ha gustado esta lista? ¿Con cuál de todos estos móviles te quedarás para Navidad?