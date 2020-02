Realme acaba de presentar en India un nuevo móvil de gama baja. Se trata del Realme C3, que se convierte en el primer móvil en usar el poderoso procesador Helio G70 de MediaTek, el cual está diseñado para llevar la experiencia gaming a la gama baja. En comparación a su predecesor, el Realme C2, este Realme C3 llega con una pantalla más grande y con una batería de mayor capacidad.

Además, se ha estrenado con un bastante asequible, confirmando que es el móvil más barato de la firma. Así que, si estabas buscando un smartphone económico y potente, echa un vistazo a las especificaciones y precios de este Realme C3 que te presentamos a continuación.

Características Realme C3 Dimensiones y peso 164,4 x 75 x 8,95 mm. 195 gramos. Pantalla 6,5″ HD (1600 x 720) con relación de aspecto 20:9, panel IPS LCD y un pequeño notch en el frontal. Procesador MediaTek Helio G70. RAM 3 o 4 GB LDDR4x. Almacenamiento 32 o 64 GB ampliable con microSD hasta 256 GB. Cámara trasera Dual de 12 MP con f/1.8 + sensor de profundidad de 2 MP con f/2.4 . Cámara frontal 5 MP. Conectividad y extras Micro USB 2.0, WiFi 5, Dual SIM 4G, GPS, Bluetooth 5 y jack de audio de 3,5 mm. Batería 5000 mAh sin carga rápida. Sistema operativo Realme UI con Android 10.

Un móvil modesto, pero potente

Sin dudas, lo mejor de este Realme C3 es su procesador Helio G70 con 8 núcleos y velocidad de reloj de hasta 2,0 GHz. Este poderoso chip de 12 nm le brinda al Realme C3 toda la potencia necesaria para correr la mayoría de juegos de Android sin problemas, gracias a su tarjeta gráfica ARM G52. Además, el Helio G70 también optimiza la latencia de la conexión, por lo que no tendrás problemas al jugar online con este Realme C3.

Asimismo, el Realme C3 cuenta con variantes de 3 y 4 GB de RAM de formato LDDR4x, que hacen que la experiencia de usar Android sea muy fluida. En cuanto al almacenamiento, el móvil tiene 32 o 64 GB de memoria interna, según la variante, aunque puedes ampliarlo con una tarjeta microSD.

Pero no todo es color de rosa con este Realme C3. Cabe destacar que no tiene ningún tipo de carga rápida y tampoco lector de huellas. Además, su pantalla no es Full HD, sino HD. Y es que, al ser un móvil tan barato, era evidente que algunas características tenían que faltar. Sin embargo, si no echas de menos esas características, el Realme C3 es un móvil ideal para ti.

Una gran autonomía y con Realme UI por primera vez

El Realme C3 viene de serie con Android 10 y la nueva capa de personalización de Realme, Realme UI, siendo el primer móvil en traerla preinstalada. Esta capa es en realidad una versión modificada de Color OS 7, que cuenta con algunas características extras interesantes como un modo concentración, gestos inteligentes, una función para hacer capturas de pantalla con tres dedos y varias mejoras en la seguridad de la información del usuario.

Con respecto a la autonomía, equipa una gran batería de 5000 mAh para que te olvides del cargador por un buen rato. Si bien no tiene carga rápida, al menos sí tiene carga inversa para compartir la carga del móvil con otro teléfono mediante un cable OTG.

Una buena cámara con muchas funciones geniales