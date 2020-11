Aun con los problemas que tuvo Epic Games con Apple y Google, Fortnite sigue siendo uno de los juegos online con más usuarios activos. Lo bueno de este no es solo su jugabilidad y capacidad de mantenerte enganchado por horas, sino que también consume relativamente pocos recursos.

Para unirte a la fiesta de Fortnite no necesitas mucha potencia, y ni siquiera un ordenador porque es compatible con móviles. ¿Estás buscando un móvil para jugarlo, pero sin gastar demasiado? Entonces chequea nuestra lista con los 5 mejores móviles “económicos” para jugar Fortnite.

¿Cuáles son los requisitos para jugar Fortnite en Android?

Como mencionamos, Fortnite es un juego que no necesita demasiados recursos para ejecutarse con soltura. Sus requisitos son bastante bajos, y en general cualquier móvil gama media en adelante puede con él. ¿Qué necesitas para jugar Fortnite en tu móvil? Según Epic Games, esto:

Procesador : ARM64 o compatible con Android de 64 bits.

: ARM64 o compatible con Android de 64 bits. RAM : un mínimo de 4 GB de RAM.

: un mínimo de 4 GB de RAM. GPU : Adreno 530 o superior, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 o posterior.

: Adreno 530 o superior, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 o posterior. Sistema operativo: Android 8.0 o superior.

Como puedes ver, los requisitos para jugar Fortnite son fáciles de cumplir actualmente. No obstante, sabemos que un móvil no sirve solo para eso, así que también tomaremos en cuenta algunos aspectos adicionales. Sí, buscaremos los mejores móviles económicos para jugar Fortnite, pero no vamos a recomendarte algo que no sirva para nada más.

Otra cosa es que en Internet se pueden encontrar APK modificados de Fortnite para jugar en móviles más sencillos, o instalar el APK manualmente si la Epic Games Store no te deja, pero no optaremos por esa opción directamente. Sabiendo eso, vamos con la lista.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro, el móvil más económico para jugar Fortnite en condiciones

No es sorpresa que un Redmi Note entre en esta lista, ya que es una de las series más famosas gracias a su relación precio/rendimiento. El Redmi Note 9 Pro es un móvil polivalente, y ofrece un rendimiento muy bueno tanto en potencia como en fotografía para su precio.

Su Snapdragon 720G con gráfica Adreno 618 es excelente para introducirte en el mundillo gamer, y no solo irá bien con Fortnite, sino con otros como CoD: Mobile, PUBG: Mobile y más. Su pantalla Full HD+ también es una gran aliada para los juegos y ver series en streaming.

Mientras, su cuádruple cámara trasera con sensor de 64 MP ofrece una calidad notable. Costando solo 199€, es el smartphone más asequible que puedes comprar para jugar Fortnite en condiciones. Estas son sus especificaciones resumidas:

Pantalla IPS de 6,67″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080).

(2400 x 1080). Procesador Qualcomm Snapdragon 720G con gráfica Adreno 618.

con gráfica Adreno 618. 6 u 8 GB de RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento, ampliable mediante microSDXC.

y 64 o 128 GB de almacenamiento, ampliable mediante microSDXC. Cámara trasera cuádruple de 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP.

de 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP. Cámara frontal de 16 MP.

Batería de 5020 mAh con carga rápida de 30W.

con carga rápida de 30W. Y extras como WiFi 5, dual-SIM 4G, GPS+GLONASS, Bluetooth 5.0, USB-C, sensor de infrerrojos, conector de audio de 3,5 mm, lector de huellas, radio FM y más…

Poco X3 NFC, el móvil sensación de la gama media con pantalla de 120 Hz

Como todo buen Poco, el Poco X3 NFC es un móvil que lleva el concepto de precio/rendimiento a otro nivel. Este móvil cuesta apenas 25€ más que el Redmi Note 9 Pro, y aunque de gráfica van igual, en otras cosas lo mejora bastante.

Su chip Snapdragon 732G es más potente que el 720G, aunque comparte la GPU Adreno 618 con el Redmi. Así, el rendimiento que obtendrás al jugar Fortnite será bastante similar, pero en otras apps que usan más CPU la cosa irá mejor.

No obstante, hasta ahí llegan las similitudes, porque el Poco X3 NFC tiene una pantalla con tasa de actualización de 120 Hz y HDR10. Además, su cámara frontal para selfis es de 20 MP, tiene una batería más grande y mejor carga rápida. ¿Su precio? 224€ en Amazon. Esta es su ficha:

Pantalla IPS de 6,67″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080), 120 Hz y HDR10.

(2400 x 1080), 120 Hz y HDR10. Procesador Qualcomm Snapdragon 732G con gráfica Adreno 618.

con gráfica Adreno 618. 6 GB de RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento, ampliable mediante microSDXC.

y 64 o 128 GB de almacenamiento, ampliable mediante microSDXC. Cámara trasera cuádruple de 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP.

de 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal de 20 MP.

Batería de 5160 mAh con carga rápida de 33W.

con carga rápida de 33W. Y extras como WiFi 5, dual-SIM 4G, GPS+GLONASS, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, sensor de infrarrojos, conector de audio de 3,5 mm, lector de huellas, radio FM y más…

Xiaomi Mi Note 10 Lite, balance perfecto en potencia y fotografía

Si buscas un móvil que rinda muy bien en Fortnite, pero también en fotografía, esta es la opción que debes elegir. Nuevamente repite el chip gráfico Adreno 618, pero esta vez acompañado de un Snapdragon 730G.

Sin embargo, la gama Mi Note está enfocada en la fotografía móvil de alto rendimiento a precio contenido, y el Mi Note 10 Lite brilla en este sentido. Técnicamente sus sensores son similares a los anteriores, pero la magia de la fotografía computacional entra en acción aquí.

Aparte tiene pantalla AMOLED que ofrece mejor calidad de imagen y ahorro energético. Por 239€ no hay mejor móvil para jugar Fortnite y tomar fotos asequiblemente. ¿Sus especificaciones? Estas:

Pantalla AMOLED de 6,47″ con resolución Full HD+ (2340 x 1080) y HDR10.

(2340 x 1080) y HDR10. Procesador Qualcomm Snapdragon 730G con gráfica Adreno 618.

con gráfica Adreno 618. 6 u 8 GB de RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento.

y 64 o 128 GB de almacenamiento. Cámara trasera cuádruple de 64 MP + 8 MP + 2 MP + 5 MP.

de 64 MP + 8 MP + 2 MP + 5 MP. Cámara frontal de 16 MP.

Batería de 5160 mAh con carga rápida de 33W.

con carga rápida de 33W. Y extras como WiFi 5, dual-SIM 4G, GPS+GLONASS, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, sensor de infrarrojos, conector de audio de 3,5 mm, lector de huellas, radio FM y más…

Huawei Nova 5T, una leyenda que se codeó con gigantes y todavía tiene mucho que ofrecer

El Nova 5T es interesante, ya que tiene más de un año, pero su rendimiento sigue siendo excelente para todo lo que le pongas adelante. ¿Cómo es esto posible? Gracias a su genial Kirin 980 con gráfica Mali-G76 MP10. Este chip compitió con el Snapdragon 845, superándolo en varias ocasiones.

De esta manera, el Nova 5T te regalará un rendimiento brutal en Fortnite sin gastar mucho dinero. Aparte tiene pantalla Full HD+ y cuádruple cámara trasera, por lo que se defiende muy bien en todo tipo de situaciones. Su batería quizás parezca pequeña, pero Huawei hace un gran trabajo de administración energética con EMUI.

Su única pega es que es actualizable hasta Android 10 y no más, pero es de los últimos Huawei con Google Play así que es un mal menor. Puedes conseguirlo en Amazon por 249€, un gran precio para el rendimiento que obtendrás a cambio. Estas son las características del Huawei Nova 5T:

Pantalla IPS de 6,26″ con resolución Full HD+ (2340 x 1080).

(2340 x 1080). Procesador HiSilicon Kirin 980 con gráfica Mali-G76 MP10.

con gráfica Mali-G76 MP10. 6 u 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

y 128 GB de almacenamiento. Cámara trasera cuádruple de 48 MP + 16 MP + 2 MP + 2 MP.

de 48 MP + 16 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal de 32 MP.

Batería de 3750 mAh con carga rápida de 22.5W.

con carga rápida de 22.5W. Y extras como WiFi 5, dual-SIM 4G, GPS+GLONASS, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, lector de huellas y más…

OPPO Find X2 Lite 5G, la mejor conectividad para jugar Fortnite a bajo precio

El último móvil de esta lista es la versión Lite de uno de los mejores móviles de 2020. El OPPO Find X2 Lite 5G llega con un poderoso Snapdragon 765G con gráfica Adreno 620 en su interior. Con ese chip, jugar Fortnite será tarea sencilla para este smartphone y su rendimiento será brutal, al igual que con otras apps.

Pero el Find X2 Lite 5G no es solo potencia porque, como deja ver su nombre, también tiene 5G. De esta manera no solo jugarás Fortnite con un rendimiento excelente, sino que nunca tendrás que preocuparte por el lag. Aparte cuesta 289€, es una ganga para todo lo que ofrece. ¿Qué otras cosas interesantes tiene este móvil? Míralo por ti mismo:

Pantalla AMOLED de 6,4″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080) y Gorilla Glass 5.

(2400 x 1080) y Gorilla Glass 5. Procesador Qualcomm Snapdragon 765G con gráfica Adreno 620.

con gráfica Adreno 620. 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

y 128 GB de almacenamiento. Cámara trasera cuádruple de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP.

de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal de 32 MP.

Batería de 4025 mAh con carga rápida de 30W.

con carga rápida de 30W. Y extras como WiFi 6, dual-SIM 5G, GPS+GLONASS, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, conector de audio de 3,5 mm, lector de huellas óptico y más…

Otros móviles más económicos para jugar Fortnite

Sí, dijimos que no tomaríamos en cuenta estas opciones, pero no nos resistimos. Aunque los móviles de arriba son las mejores opciones para jugar Fortnite con soporte oficial e invirtiendo poco, la verdad es que puedes optar por móviles más sencillos.

¿Qué debes tomar en cuenta? Para ejecutar Fortnite en estos dispositivos tienes que instalar el APK manualmente, y el rendimiento será solo “suficiente”. Sí, podrás jugar invirtiendo menos, pero lo haces bajo tu propio riesgo. Dicho esto, estos son algunos móviles por los que puedes optar:

¿Ya estás preparado para jugar Fortnite y ser el mejor?