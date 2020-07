Todos sabemos bastante bien que Android no es un sistema operativo perfecto, pues de lo contrario no recibiría actualizaciones como Android 11 y sus novedades. Sin embargo, parece que últimamente la está pasando un poco mal, porque cada poco tiempo se reportan nuevos virus y malware.

Ciertamente es algo normal dada su cuota de mercado, y lo rentable que es para los cibercriminales enfocarse en él, sin embargo, nunca está de más protegerse siguiendo algunos consejos de seguridad. Pero, ¿cuál es el problema en esta oportunidad? Una nueva lista con 19 aplicaciones muy peligrosas que deberías desinstalar ahora mismo.

Elimina estas aplicaciones ahora mismo si no quieres que tu móvil se llene de publicidad

Gracias a un nuevo informe publicado por White Ops, Google decidió eliminar 19 aplicaciones de su tienda que contenían malware. Entre todas alcanzaban más de 3,5 millones de descargas solo en la Play Store, lo que da para pensar el impacto que pueden tener.

Estas aplicaciones son realmente molestas, porque inundan tu móvil de publicidad por todas partes y no solo cuando las utilizas. Además, muchas de ellas también te llevan a páginas webs maliciosas sin tu consentimiento, pero eso no es único.

Estas aplicaciones de alguna manera se saltaron las pruebas de seguridad de Google para llegar a la tienda de Android, pero la mayoría de ellas ni siquiera funcionan al instalarlas. Muchas no hacen lo que prometen, y otras sencillamente no inician, o envían supuestos mensajes de error, pero todo con una intención.

Resulta que lo hacen a propósito, para que las desinstales y creas que ya te deshiciste de ellas, pero no. Varias de estas apps no se desinstalan, sino que solo eliminan su ícono del escritorio o el cajón de aplicaciones. No obstante, siguen instaladas en tu móvil, y causando estragos en él.

Pero a todas estas, ¿cuáles son esas aplicaciones? Te dejamos la lista presentada por White Ops:

Auto Picture Cut.

Color Call Flash.

Square Photo Blur.

Square Blur Photo.

Magic Call Flash.

Easy Blur.

Image Blur.

Auto Photo Blur.

Photo Blur.

Photo Blur Master.

Super Call Screen.

Square Blur Master.

Square Blur.

Smart Blur Photo.

Smart Photo Blur.

Super Call Flash.

Smart Call Flash.

Blur Photo Editor.

Blur Image.

Si analizas un poco la lista, notarás que la mayoría de ellas son supuestas aplicaciones de edición fotográfica. Esto tiene su lógica, y es que millones de personas buscan este tipo de cosas en la Play Store. Así, venderlas como apps que te permiten hacer todo fácilmente es un gancho seguro para los incautos.

¿Cómo puedes eliminar completamente estas aplicaciones maliciosas de tu Android?

Si bien cada aplicación maliciosa tiene su técnica de ataque, y también sus técnicas para borrarlas completamente, lo mejor que puedes hacer es lo siguiente:

Desinstala la aplicación de tu móvil como cualquier otra. Ve a los ajustes de tu móvil y ahí al administrador de aplicaciones. Activa la visualización de apps del sistema, y chequea que en la lista de aplicaciones no haya nada extraño. Evalúa el comportamiento de tu móvil, si continúa fallando o haciendo cosas extrañas, el problema sigue ahí. Escanea tu móvil con un buen antivirus para que haga la limpieza completa. ¿No sabes cuál elegir? Échale un ojo a los mejores Antivirus para Android.

¿Cómo puedes evitar que tu móvil se infecte con una aplicación maliciosa?

Hace poco dedicamos un artículo completo a cómo proteger tu Android TV de virus y malware. Igualmente, también tenemos otro sobre cómo detectar aplicaciones maliciosas en tu móvil con Android. Puedes mirar ambos para aprender con lujos y detalles a mantener tus dispositivos seguros, aunque las recomendaciones generales son las siguientes:

No descargues aplicaciones desde fuentes poco fiables o sin una reputación comprobable. En este caso las apps estaban en la propia tienda oficial de Google, pero la mayoría de las veces no es así.

o sin una reputación comprobable. En este caso las apps estaban en la propia tienda oficial de Google, pero la mayoría de las veces no es así. Revisa los comentarios y valoraciones de los usuarios antes de descargar una app.

antes de descargar una app. Aunque hay que darle espacio a todos para crecer, si no eres un usuario avanzado, mejor descarga aplicaciones que sean conocidas .

. Realiza un escaneo de seguridad periódicamente con un buen antivirus.

con un buen antivirus. Por favor, ten mucho sentido común al descargar algo. Aunque la pongamos de última, esta es la mejor recomendación de todas si quieres protegerte.

¿Por qué debes estar atento a tu seguridad? Porque hay virus y malwares que son sencillos de eliminar, pero otros como Joker o xHelper son casi imposibles de eliminar.