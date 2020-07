Tener un dispositivo con Android TV es genial, no importa si está integrado directamente en tu Smart TV o si utilizas un TV Box o el nuevo Xiaomi Mi TV Stick. Con él no solo podrás ver tus películas y series favoritas, sino también navegar, escuchar música, jugar, y si apuramos, hasta trabajar. Android TV lleva prácticamente toda la experiencia de tu móvil a tu tele, y eso ya es mucho decir, ¿no?

Sin embargo, como todo dispositivo inteligente y conectado a la red, es propenso a sufrir ataques maliciosos que lastren el rendimiento o roben tus datos. Sí, los Smart TV con Android TV no están exentos de sufrir problemas, así que te enseñaremos cómo proteger tu Android TV de virus y malware.

Cómo evitar infectarte con virus en Android TV

Prácticamente desde que los ordenadores existen también existen los virus y el malware, y nadie está totalmente protegido de ellos. Sin embargo, los sistemas operativos de ordenadores, móviles, y ahora los Smart TVs han mejorado muchísimo en seguridad, y quedar expuesto ya no es tan sencillo.

No obstante, como los otros, Android TV no es infalible, y puedes ser víctima de estos códigos maliciosos en algún momento. La mayoría de los virus y malware entran a Android TV por culpa de cosas que no deberías hacer, por brechas que tú mismo abres. Mientras, otra parte lo hace ocultándose a través de aplicaciones inofensivas, ocultando código malicioso que su interior.

Tomando en cuenta todo esto, es necesario que aprendas a protegerte correctamente, y aunque no lo creas, en realidad es bastante sencillo. Te dejamos algunos consejos y recomendaciones que debes seguir para mantener seguro tu Android TV.

Consejos para mantener seguro tu Android TV de virus y malware

Mucho sentido común en lo que haces : esta es la máxima recomendación de seguridad que encontrarás para cualquier dispositivo inteligente, y responde justo a la primera razón de infección, nosotros mismos. Son tantas cosas, que incluso las subdividiremos: Ten cuidado con las páginas que visitas : accede a webs fiables y que usen preferiblemente el protocolo HTTPS si requieren inicios de sesión, especialmente en webs de bancos o de compras. Evita los anuncios : Si una página o aplicación tiene demasiados anuncios, y son intrusivos, entonces no es de fiar. Puede que presiones algún anuncio por error, es normal, pero en ese caso solo retrocede rápidamente hasta zona segura, y nunca ejecutes nada que descarguen. Si algo es muy bueno, es mentira : si un anuncio, correo, aplicación o lo que sea te invita a descargar e instalar algo que resolverá tu vida de la nada, entonces debe ser falso. Cuidado con las estafas : hablando de correos y esas cosas, recuerda que una plataforma como tu banco o PayPal nunca te regalará dinero. Igualmente, plataformas como Netflix tampoco te pedirán revisar tu facturación de la nada.

: esta es la máxima recomendación de seguridad que encontrarás para cualquier dispositivo inteligente, y responde justo a la primera razón de infección, nosotros mismos. Son tantas cosas, que incluso las subdividiremos: Evita descargar contenido de páginas poco fiables : si necesitas descargar una aplicación, una película o hasta un documento, cuidado de donde lo bajas. Si por su apariencia una plataforma grita “¡AQUÍ HAY ALGO RARO!”, entonces lo hay, y probablemente busquen colar algo en tu Android TV. Siempre descarga cosas desde fuentes fiables como la Play Store, APKMirror, XDA-Developers y demás.

: si necesitas descargar una aplicación, una película o hasta un documento, cuidado de donde lo bajas. Si por su apariencia una plataforma grita “¡AQUÍ HAY ALGO RARO!”, entonces lo hay, y probablemente busquen colar algo en tu Android TV. Siempre descarga cosas desde fuentes fiables como la Play Store, APKMirror, XDA-Developers y demás. Evita instalar aplicaciones poco reconocidas : en ocasiones, descargar cosas desde fuentes fiables no es algo 100% seguro. Los cibercriminales son inteligentes, e incluso hasta en la Play Store se filtran aplicaciones maliciosas que roban tus datos. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Instalar aplicaciones reconocidas y con buenas valoraciones.

: en ocasiones, descargar cosas desde fuentes fiables no es algo 100% seguro. Los cibercriminales son inteligentes, e incluso hasta en la Play Store se filtran aplicaciones maliciosas que roban tus datos. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Instalar aplicaciones reconocidas y con buenas valoraciones. Instala un antivirus en tu Android TV: si bien con todo lo anterior debería ser suficiente, un antivirus representa un anillo de seguridad adicional, que además no depende de ti para protegerte. Es una buena idea instalar un antivirus en tu Android TV, en especial si tienes niños en casa, o personas poco duchas en seguridad.

Con estos consejos tu Android TV debería quedar muy bien protegido, pero seguro que con la última recomendación te quedó una pregunta en el aire: ¿qué antivirus debes instalar?

Estos son los mejores antivirus para Android TV

Como en Android estándar para móviles, Android TV cuenta con muchísimas aplicaciones de seguridad en su tienda. No obstante, no cualquiera cumple con lo que promete, y de hecho está comprobado que la mayoría de las suites de seguridad no protegen correctamente.

Por esta razón se hace necesario buscar opciones que realmente funcionen, y que tanto usuarios como expertos en seguridad avalen su calidad. Tomando esto en cuenta, estos son los mejores antivirus que puedes instalar en tu Android TV actualmente.

ESET Smart TV Security, un antivirus con el respaldo de una gran empresa de seguridad

Si hay una empresa que es mundialmente conocida por ser un gigante en el sector de ciberseguridad es ESET. Esta compañía cuenta con herramientas de protección antimalware para ordenadores, routers, móviles y por supuesto también para Android TV.

En su versión gratis obtendrás una protección antivirus básica, pero suficiente para la mayoría. ¿Qué incluye? Sistema contra virus, malware, ransomware, actualizaciones automáticas, análisis heurístico avanzado para detectar nuevas variables de código malicioso, y protección en tiempo real.

ESET Smart TV Security te ayudará a mantener seguro tu Android TV, y a escanearlo cada vez que quieras para verificar la integridad del sistema. Pero no es lo único, sino que también analizará todos los dispositivos USB que conectes a tu Android TV para evitar que lo infecten.

Al obtener una suscripción premium ganarás protección antiphising, análisis programados, y otros sistemas de seguridad adicionales, pero con la versión gratis es más que suficiente. ESET Smart TV Security está disponible en la Play Store de Android TV, pero además cuenta con versiones para otros sistemas operativos para televisores inteligentes diferentes a Android TV.

Chromar Smart TV Security, una opción totalmente gratis y con detector de aplicaciones peligrosas incluso antes de descargarlas

Si bien Chromar no es una compañía tan reconocida, sus soluciones de seguridad sin bastante efectivas, de lo contrario no confiaríamos en ellos. Este antivirus para Android TV es totalmente gratis, está disponible en la Play Store, y no contiene anuncios ni nada por el estilo.

Su base de datos de virus se actualiza constantemente y además tiene análisis programables. Con él podrás escanear todo tu sistema, o aplicaciones, juegos y archivos en específico, al igual que dispositivos extraíbles como disco duros externos o pendrives.

Además de lo anterior, Chromar Smart TV Securty tiene una función adicional que nos ha gustado mucho. Resulta que con este antivirus podrás realizar búsquedas automáticas y saber si alguna aplicación es peligrosa incluso antes de descargarla. Honestamente, su única pega es que no está traducida al español todavía, pero la interfaz es fácil de entender.

Dr. Web Security Space, la suite de protección más completa para tu Android TV

Si bien esta lista no está ordenada por rendimiento o nivel de protección, quisimos darle mayor protagonismo a las opciones gratis. Dr. Web Security Space cuenta con una versión de prueba de 14 días que te permite disfrutar todas sus funciones, pero una vez vence, tendrás que ir por la opción de pago.

Aun así, Dr. Web es un antivirus excelente, y una de las suites de protección más completas para tu Android TV. Por supuesto, cuenta con protección contra virus y malware, pero también ofrece su tecnología “Origins Racing”. Con ella, Dr. Web podrá detectar aplicaciones y archivos corruptos al realizar un análisis, y moverlos a cuarentena para mantenerte a salvo. Es una función heurística como la de ESET, aunque el nombre sea diferente.

Entre sus otras características encontrarás escaneos rápidos, completos y selectivos, que podrás activar manualmente o también programarlos. Pero lo más interesante de Dr. Web es que tiene bloqueador de acceso a aplicaciones, así como a las funciones de control parental. Esto es algo genial, porque así podrás evitar que alguien se meta donde no debe.

¿Te preocupa la actividad en Internet de tus hijos? Dr. Web Secutiry Space es tan completo, que ofrece filtros que permiten bloquear páginas según contenido temático como violencia, drogas o sexo. Y de la mano con esto, también podrás crear tu propia lista negra de sitios que deseas bloquear. Como dijimos, es una aplicación fantástica y completísima, a la que vale la pena darle una oportunidad.

¿Qué otras opciones hay disponibles? Una VPN como Avast SecureLine podría ser buena idea

Como Android TV es un sistema operativo que todavía está en proceso de adopción masiva, no cuenta con demasiados antivirus que realmente puedan considerarse buenos. Sin embargo, una gran opción adicional de seguridad es instalar un buen servicio VPN.

En su momento hicimos un listado con las mejores VPN de 2020, y muchos de ellos seguro funcionarán para Android TV. Igualmente, también tenemos uno en específico en el artículo del cómo usar una VPN en Android TV. Pero si es por recomendarte uno ahora mismo, podrías darle una oportunidad a Avast SecureLine VPN.

Este servicio no te protegerá de virus y malware, pero definitivamente hará que tu navegación en Internet sea mucho más segura y privada. Podrás esconder tu rastro en la red con mayor facilidad, saltarte geo-restricciones de plataformas como Netflix, y otras tantas cosas más. Avast SecureLine VPN además es gratis, tiene navegación ilimitada y más de 50 servidores en 36 países.

¿Qué hacer si ya estás infectado? Cómo limpiar tu Android TV de virus y malware

Hasta ahora hablamos mayoritariamente de consejos de prevención y sistemas de protección para evitar virus en tu Android TV, pero ¿qué sucede cuando ya estás infectado? En el artículo sobre cómo detectar aplicaciones dañinas o virus en Android detallamos algunas cosas que son totalmente aplicables a Android TV. Son indicios de que tu dispositivo puede estar infectado, y que te permiten actuar en consecuencia.

¿Cuáles son estas señales? El rendimiento de tu Android TV descendió repentinamente, te aparecen anuncios en todas partes, el navegador te redirige a páginas extrañas de la nada, una aplicación que se niega a actualizarse o que al abrirla comienzan los problemas, y cosas afines. Si algo de eso sucede, entonces probablemente estés ante un malware en tu Android TV. ¿Qué puedes hacer?

Si es una aplicación particular la que inicia el problema, intenta desinstalarla . Por supuesto, habrá aplicaciones rebeldes que no se dejarán, o que incluso después de hacerlo mantendrán el problema.

. Por supuesto, habrá aplicaciones rebeldes que no se dejarán, o que incluso después de hacerlo mantendrán el problema. Instala un antivirus y realiza un escaneo completo de tu Android TV. Esto seguramente acabará con el problema completamente, y mandará al malware problemático a cuarentena.

de tu Android TV. Esto seguramente acabará con el problema completamente, y mandará al malware problemático a cuarentena. En caso de adware, chequea los permisos y configuraciones de las aplicaciones . Cuando hablamos de anuncios molestos, en ocasiones los antivirus no son tan efectivos. ¿Qué debes hacer? Irte a los ajustes de esa aplicación donde se muestran, y verificar que no haya permisos extraños activados. Haz lo mismo con los ajustes globales y permisos de Android TV.

. Cuando hablamos de anuncios molestos, en ocasiones los antivirus no son tan efectivos. ¿Qué debes hacer? Irte a los ajustes de esa aplicación donde se muestran, y verificar que no haya permisos extraños activados. Haz lo mismo con los ajustes globales y permisos de Android TV. Si todo lo anterior no es suficiente, consulta con algún experto . En Androidphoria podemos ayudarte, aunque también puedes acudir a empresas o comunidades especializadas en ciberseguridad.

. En Androidphoria podemos ayudarte, aunque también puedes acudir a empresas o comunidades especializadas en ciberseguridad. En casos extremos donde un antivirus ni ninguna otra medida sea suficiente, entonces tocará formatear por completo Android TV. Esta es la última medida, así que no acudas a ella salvo que no te quede de otra, y recuerda hacer un respaldo.

¿Estás listo para mantener tu Android TV completamente protegido?