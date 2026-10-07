WhatsApp vuelve a mover ficha en el terreno de la mensajería instantánea. Luego de traer el control parental y planear un widget para vídeos y audios, la compañía trabaja en una nueva pestaña de Contactos que reunirá en una sola pantalla a todas las personas guardadas en la agenda del usuario. La novedad, detectada en una versión beta para Android, promete cambiar la forma en que millones de personas consultan quién está disponible para conversar.

Hasta ahora, revisar quién está conectado exigía abrir cada chat individualmente o recurrir a la lista de estados. La nueva propuesta elimina ese paso y ofrece una vista centralizada donde un punto verde sobre la foto de perfil indica que esa persona se encuentra en línea. Además, la aplicación mostrará la última conexión de quienes no están activos en ese momento, siempre que la configuración de privacidad lo permita.

El diseño incluye una barra de búsqueda en la parte superior para localizar contactos por nombre, número o nombre de usuario. Los usuarios podrán ordenar la lista de dos maneras: por actividad, lo que coloca primero a quienes están conectados y después a los más recientes, o alfabéticamente, sin importar su estado. Esta flexibilidad resulta útil tanto para quienes buscan una conversación inmediata como para quienes simplemente necesitan encontrar un nombre con rapidez.

Otro detalle llamativo es la incorporación de recordatorios de cumpleaños. Cuando la fecha coincide con el día actual, junto al nombre aparece un pequeño pastelito y la frase «Cumpleaños hoy». La información proviene directamente de la agenda del smartphone, así que conviene mantener esos datos actualizados para no perder ninguna felicitación.

Al final de la lista, un acceso directo permite invitar a nuevas personas a unirse a la plataforma.

WhatsApp mantendrá su protocolo de privacidad en esta función

La privacidad sigue siendo la prioridad. Si alguien desactiva su estado en línea, el punto verde no aparecerá y tampoco figurará en el orden por actividad reciente. La pestaña solo refleja lo que cada contacto decide compartir, de modo que ninguna configuración se ve alterada por esta función.

Por el momento, la herramienta se encuentra en fase de desarrollo y no está disponible para el público general. WhatsApp tampoco ha confirmado una fecha oficial de lanzamiento. Sin embargo, la iniciativa deja claro que la aplicación busca facilitar las conexiones cotidianas sin sacrificar el control que cada persona ejerce sobre su propia visibilidad. Habrá que esperar nuevas actualizaciones para comprobar si esta pestaña llega finalmente a todos los dispositivos.

Fuente | WABetaInfo