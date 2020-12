Este año fue atípico para todos. La pandemia del COVID-19 cambió el flujo normal de la economía y, con ello, el rendimiento de las marcas más grandes del mundo. De este panorama solo salió un vencedor: las empresas dedicadas a la tecnología. Este sector no frenó su crecimiento pese a las condiciones adversas impuestas por los confinamientos.

Esto lo demuestra el informe titulado “Best Global Brands 2020: Move in the Decade of Possibility” de la consultora de marketing Interbrand. En este informe 5 de las marcas más valiosas del mundo son del sector tecnológico, mostrando así la importancia del mismo en la economía global. ¿Quieres saber cuáles son? ¡Sigue leyendo para que conozcas las marcas de tecnología más valiosas de la actualidad!

#1) Apple

La empresa estadounidense sigue siendo la marca tecnológica más valiosa este 2020. Apple es el rey del informe de Interbrand: desde 2012 se ha llevado el primer puesto de forma consecutiva. La compañía de la manzanita creció un 38% este año, llegando así a un valor de 322.999 millones de dólares.

¿Qué hizo Apple para mantener el primer puesto?

Apple logró esta hazaña gracias a varias cosas:

Lanzó el iPhone SE 2020, el primer smartphone de Apple que busca hacerse un hueco en la gama media, teniendo un precio y características parecidos al de muchos móviles Android.

Presentó 4 modelos distintos para comprar el iPhone 12 : iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Max. Todos los modelos cuentan con la tecnología 5G.

: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Max. Todos los modelos cuentan con la tecnología 5G. Dio pasos clave para asentar Apple TV en el mundo del streaming, haciéndose popular con la publicación de series gratis en pleno confinamiento.

#2) Amazon

¿Quién no ha comprado algo en Amazon este 2020? Con la pandemia las ventas por Internet se dispararon: Amazon creció un 60% respecto a 2019 y llegó a un valor estimado de 200.667 millones de dólares. El logro de la compañía de comercio electrónico es tal que consiguió colarse en el top 3 del informe Interbrand por primera vez en su historia.

Incluso, Jeff Bezos (director ejecutivo y dueño de Amazon), se convirtió a finales de agosto en el hombre más rico de la historia moderna, al llegar a una fortuna de 200.000 millones de dólares.

¿Cómo logró Amazon esta hazaña?

Jeff Bezos solo tuvo que sentarse y esperar a que las ventas en Amazon crecieran de forma masiva. El confinamiento y la pandemia hicieron que las marcas y los consumidores migraran al comercio electrónico, ¿y quién es el líder mundial en este ámbito? Sí, Amazon y todos sus activos.

Pero la empresa estadounidense mantuvo a los consumidores apegados a su plataforma por otras cuestiones:

Empezó a consolidar Amazon Prime Video (su servicio de streaming) con contenido de valor y lo sentenció con las ofertas del Amazon Prime Day.

(su servicio de streaming) con contenido de valor y lo sentenció con las ofertas del Amazon Prime Day. Le dio a los usuarios rebajas increíbles en sus productos las cuales son difíciles de rechazar.

#3) Microsoft

Los conspiranoicos crearon rumores para señalar como culpable de la pandemia a Bill Gates, fundador de Microsoft. Pero esta campaña no fue un problema para la compañía estadounidense: Microsoft creció un 53% en 2020, alcanzando así un valor de 166.001 millones de dólares.

Con esto, la empresa de Bill Gates se asienta como la compañía más importante dentro del negocio del software corporativo.

¿Y qué hizo Microsoft en 2020?

La compañía dirigida por Satya Nadella generó mucho entusiasmo entre los consumidores:

Presentó su nueva consola de videojuegos: la Xbox Series X. La apuesta dura y continua de Microsoft por este sector plantea otra guerra de consolas entre la compañía estadounidense y Sony para 2021.

La apuesta dura y continua de Microsoft por este sector plantea otra guerra de consolas entre la compañía estadounidense y Sony para 2021. Windows 7 perdió el soporte y los parches de seguridad el 14 de enero. Esto provocó que muchos nostálgicos apegados al viejo sistema operativo se actualizarán definitivamente a Windows 10.

Apostó por asentarse en el mercado los smartphones y tablets Surface. Aquí puedes ver el precio y especificaciones del Surface Duo, el móvil plegable de Microsoft con sistema operativo Android de 2020.

#4) Google

Sí, la compañía dueña del buscador más usado del mundo se ha caído de la segunda posición. Las subidas abruptas de Microsoft y Amazon echaron del top 3 a Google, luego de 7 años consecutivos detrás de Apple. Esto convirtió a la empresa dirigida por Sundar Pichai en la cuarta empresa de tecnología más valiosa del mundo.

Google tuvo una caída del 1% respecto a 2019. Es la única compañía de la lista que no tuvo un margen de crecimiento positivo. Sin embargo, mantiene un valor altísimo: 165.444 millones de dólares.

¿Qué le pasó a Google para caer un 1%?

La pandemia y el confinamiento provocaron una recesión económica a escala global. Las empresas tuvieron que hacer recortes de presupuesto para sobrevivir. Estos recortes afectaron a la inversión en la publicidad digital, que es uno de los mayores ingresos que obtiene Google con YouTube o su buscador.

Las continuas denuncias por prácticas monopolísticas que ha recibido Google también afectaron la imagen corporativa que tiene la empresa de Sillicon Valley a nivel global.

¿Y qué noticias buenas trajo Google este año?

Podríamos mencionar:

Google Stadia (su servicio de streaming para videojuegos) ha ganado popularidad luego de un lanzamiento lamentable en 2019. Google Stadia Pro se plantea como una opción excelente para que el público casual disfrute del mundo gamer sin gastar millonadas en consolas o PCs de última generación.

(su servicio de streaming para videojuegos) ha ganado popularidad luego de un lanzamiento lamentable en 2019. Google Stadia Pro se plantea como una opción excelente para que el público casual disfrute del mundo gamer sin gastar millonadas en consolas o PCs de última generación. Lanzó verdaderos ofertones en Google Meet para hacerle frente al ascenso de Zoom.

#5) Samsung

Cierra la lista la empresa de tecnología surcoreana, la única que no tiene origen en los Estados Unidos. Este año Samsung firma un crecimiento del 2% y entra al top 5 por primera vez en toda su historia. Los de Seúl llegaron a un valor estimado de 62.289 millones de dólares.

¿Qué lanzó Samsung en 2020 para entrar en el top 5 del Best Global Brands?

El logro de Samsung se puede analizar desde varios puntos:

La compañía surcoreana logró cerrar un año histórico: se coronó como el primer vendedor de smartphones a nivel global.

¡Y estas fueron las marcas de tecnología más valiosas del mundo este 2020! ¿Qué crees que pasará para 2021? ¿Alguna se caerá del top 5? ¡Deja tus pronósticos en los comentarios!