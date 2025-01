El día ha llegado. TikTok acaba de cerrar en Estados Unidos. Desde este 19 de enero de 2025 entra en vigencia la ley aprobada por el Congreso de EE. UU. que ordena la prohibición de la app por el riesgo a la seguridad nacional que supone su empresa matriz.

Y es que ByteDance, la empresa dueña de TikTok, está siendo acusada de filtrar información al gobierno chino. Pero lo que pocos se esperaban es que la prohibición de TikTok también afectara a algunos juegos muy populares de la Play Store y App Store.

Así es, junto a TikTok también han sido prohibidos unos 8 juegos para móviles en Estados Unidos. Esto debido a que también pertenecen a subsidiarias de ByteDance. A continuación, te contamos cuáles son.

8 juegos prohibidos en EE. UU. junto con TikTok

ByteDance no solo es propietaria de TikTok. También tiene otras apps como CapCut, Lemon8, Gauth, Hypic, Ulike, Melolo, Fizzo, entre otras (ahora también prohibidas en Estados Unidos).

Además, también es dueña 2 estudios de juegos para móviles: Nuverse y Moonton. Por ello, todos los juegos publicados por estos estudios acaban de ser prohibidos en Estados Unidos junto a TikTok. ¿Cuáles son? Pues los siguientes:

Marvel Snap

Este es quizás el juego más importante afectado por el cierre de TikTok en Estados Unidos. Y es que Marvel Snap tiene más de 30 millones de descargar y una base de jugadores muy sólida en EE. UU. Se trata de un juego de cartas con personajes de Marvel que desde su lanzamiento en 2022 no para ganar seguidores.

Mobile Legends: Bang Bang

Otro de los grandes afectados por la prohibición de TikTok en Estados Unidos es Mobile Legends: Bang Bang. Este es un juego como LoL (un MOBA 5 vs. 5) que tiene millones de descargas y que está disponible tanto en móviles (Android e iPhone) como en PC.

Land of Empires: Inmortal

La prohibición de TikTok también ha hecho que los estadounidenses no tengan disponible Land of Empires: Inmortal en Play Store ni App Store. Este es un RPG de estrategia en tiempo real similar al mítico juego Age of Empires pero con un toque de fantasía.

One Punch Man – The Strongest

Uno de los juegos de la serie japonesa One Punch Man ha dejado de estar disponible en Estados Unidos junto a TikTok. Se trata de One Punch Man – The Strongest. Por suerte, los usuarios de EE. UU. aún pueden descargar otros títulos disponibles tales como One Punch Man:Road to Hero 2.0 y One Punch Man World.

Mobile Legends: Adventure

Este es una versión RPG de Mobile Legends, el juego del que ya te hablamos anteriormente. Y al igual que el MOBA, Mobile Legends: Adventure también acaba de salir del mercado estadounidense junto a TikTok.

Mission EVO

Este es un juego de supervivencia como Rust que tiene gráficos fantásticos, ya que está desarrollado en Unreal Engine 5. Hasta ahora, solo estaba disponible en la Play Store (para móviles Android), pero ahora ya no se puede descargar en Estados Unidos.

Land of Empires: Monopoly

Este es un juego de monopolio de Land of Empires, el juego que te mencionamos anteriormente. Y como ya te podrás imaginar, ahora también está prohibido en los Estados Unidos por ser desarrollado por una empresa filial de ByteDance.

Watcher of Realms

Finalmente, hay que mencionar a Watcher of Realms, otro de los juegos afectados por la prohibición de TikTok y que ya no se puede descargar en Estados Unidos. Este es un juego RPG y de defensa de torres que tiene mecánicas gacha, pero que de momento ya no está disponible en EE. UU.

Y tú… ¿Crees que estos juegos volverán a estar disponibles en Estados Unidos junto a TikTok?