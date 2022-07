Anteriormente, ya habíamos publicado un artículo de la tier list de Diablo Immortal, ahora, es el turno del juego de cartas y estrategia, Marvel Snap.

En este artículo te presentaremos una recopilación de todas las cartas que se encuentran actualmente disponibles en Marvel Snap clasificadas de mejor a peor. Así que, te recomiendo que tengas esta guía guardada en algún lado para que puedas echarle un vistazo cada vez que lo necesites.

A pesar de que los creadores de Marvel Snap ya han anunciado que estarán disponibles más de 150 cartas diferentes, actualmente se han lanzado solo algunas, entre las cuales se encuentra Ant-Man, Blue Marvel, Capitán América, Capitán Marvel, Iron Man, Deadpool, entre otras.

Marvel Snap: clasificación de cartas de mejor a peor

Hemos categorizado la tier list de Marvel Snap en cuatro grupos: S, A, B y C. Las cartas del tier S son las más poderosas, por lo que, son altamente recomendadas y no te pueden faltar en tu mazo. Por otro lado, también encontrarás los grupos A, B y C, siendo las del grupo C, las peores de todo el juego.

Cartas de Marvel Snap: tier S

Si quieres construir un mazo fuerte, intenta crear uno usando estas cartas:

Iron Man

Heimdall

Gamora

Apocalypse

Death

Bucky Barnes

Rhino

Rocket Raccoon

Okoye

Ant-Man

Cerebro

Scorpion

Squirrel Girl

Crossbones

Hela

Mister Fantastic

Spider-Man

Angel

Crystal

Yondu

Ebony Maw

Viper

Morbius

Zero

Goose

Cosmo

Widow’s Bite

Swarm

Debrii

Vision

Probablemente, la carta más fuerte en Marvel Snap sea Iron Man, puesto que, con esta carta, puedes duplicar tu poder total en un lugar en particular. Este poder prácticamente te garantiza una victoria segura, sin embargo, utilizarla te costará 5 energías, así que, únicamente podrás emplearla en el turno 5 o 6.

Otras cartas que tampoco se quedan atrás son Ant-Man y Mister Fantastic. Puede que te estés preguntando por qué Ant-Man está en este grupo de las más poderosas, bueno, la verdad es que esta carta, cuando se usa de la manera correcta, puede llevarte a la victoria sin problema.

Ant-Man cuesta solo una energía, y su habilidad otorga +3 de poder a una ubicación si ya hay tres cartas presentes. Puedes emplearla durante el último turno junto con otras cartas para atacar múltiples ubicaciones a la vez.

Del mismo modo, Mister Fantastic también es una carta poderosa que cuesta solamente tres de energía y otorga +2 de poder a las ubicaciones adyacentes. Lo mejor es siempre usarla en la ubicación intermedia para obtener los mejores resultados.

Cartas de Marvel Snap: tier A

Estas cartas, a pesar de no ser tan buenas como las del tier S, siguen aportando mucho valor al mazo.

Jubilee

Black Widow

Psylocke

Star Lord

Baron Mordo

Galactus

Rockslide

Juggernaut

Mantis

Uatu the Watcher

Lockjaw

Spectrum

Punisher

Rescue

Doctor Doom

Devil Dinosaur

Mysterio

Black Cat

Agatha Harkness

Human Torch

Colossus

Capitan Marvel

Hazmat

Falcon

Sandman

Lizard

Mister Negative

Ultron

Mystique

Capitan America

The Infinaut

Magik

Professor X

Hulk Buster

Green Goblin

Sera

Shang-Chi

Maximus

Warpath

White Tiger

Magneto

Puede que estas cartas no sean las más poderosas, pero si puedes predecir los movimientos de tu oponente resultarán ser una excelente opción al momento de batallar.

La mayoría de las cartas que te puedes encontrar en esta lista están enfocadas en la estrategia, es decir, debes planear tus movimientos y utilizar tus habilidades numéricas para poder sacarle el mayor provecho a estas cartas de la tier A, de lo contrario, puede que te cueste un poco más ganar empleándolas.

Cartas de Marvel Snap: tier B

Estas son cartas que te aconsejaría que evitaras, aunque puede que te encuentres con una que otra buena carta por allí, que pueden llegar a funcionar muy bien dentro de ciertos escenarios en específico. Así que, si tienes una buena estrategia, seguramente sabrás como sacarles provecho.

Korg

Nakia

Deadpool

Blue Marvel

Brood

Swarm

Kingpin

Forge

Elektra

Dracula

Multiple Man

Carnage

Drax

Colleen Wing

America Chavez

Hulk Smash

Aero

Red Skull

Agent 13

Strong Guy

Kraven

Moon Girl

Sentinel

Storm

Doctor Strange

Spider-Woman

Armor

Domino

Angela

Enchantress

Adam Warlock

Nightcrawler

Kang

Giganto

The Living Tribunal

Typhoid Mary

Iron Fist

Morph

Quick Silver

Leech

Lady Sif

Scarlet Witch

Arnim Zola

HawEye

Thanos

Wolverine

Ronan the Accuser

Deathlok

Medusa

Quake

Las mejores cartas del tier B probablemente serían Hulk Smash, Hawkeye y Medusa. Puede que Hulk Smash no cuente con alguna habilidad, pero lo compensa con una potencia de once y puede ayudarte a asegurar una ubicación. Ahora, la parte mala es que cuesta seis energías, lo que significa que solo puedes usarla en el último turno, y si ya la has usado, no podrás usar ninguna otra carta.

Medusa y Hawkeye son cartas simples. Medusa te da +2 de poder si juegas en el medio, y Hawkeye te da +2 puntos si no juegas una carta en la ubicación exacta en el siguiente movimiento.

Sentinel también es una opción bastante buena, y también puedes optar por conservar Quick Silver en tu mazo, ya que solamente cuesta una energía, y puedes emplearla en el primer turno.

Cartas de Marvel Snap: tier C

Y por último, en el grupo C te encontrarás con las cartas que debes evitar elegir.

Iceman

Nova

Omega Red

Gambit

Hellcow

Mojo

Klaw

Vulture

Hobgoblin

Bishop

Blade

Ghost Rider

Taskmaster

Ironheart

Destroyer

Wong

Groot

Beast

Yellowjacket

Namor

Polaris

Cable

Moon Knight

White Queen

Rogue

Patriot

The Hood

Mister Sinister

Onslaught

Quinjet

Electro

Sabretooth

Dagger

Doctor Octopus

Black Bolt

The Collector

Venom

Cloak

Killmonger

Sunspot

Invisible Woman

Leader

Odin

Sword Master

Wolfsbane

La verdad es que no podría recomendarte una carta del grupo C. Cartas como Abominación, The Thing, Shocker, Misty Knight, Cyclops y Wasp no tienen habilidad. Sin embargo, algunas de estas tienen una potencia bastante alta, aun así, no te las recomendaría, ya que existen alternativas mucho más efectivas en el juego que te pueden dar mejores resultados.

Y esa ha sido nuestra tier list de las mejores cartas de Marvel Snap. ¡Espero que te haya sido de ayuda!

Y si eres un fanático de los juegos de cartas, te recomiendo que le des un vistazo a este artículo de Yu-Gi-Oh! Master Duel en tu móvil, el clásico juego de cartas regresa.