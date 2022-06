Diablo Immortal guia de builds y clases para crear el mejor personaje

Si algo es seguro, es que los fanáticos de la serie Diablo se sentirán como en casa con Diablo Immortal. Y es que esta adaptación para teléfonos, disponible en Play Store, es bastante fiel a la esencia de las entregas anteriores.

Y para que empieces con el pie derecho, realizamos esta guía pensando en ayudarte a crear el mejor personaje dentro de Diablo Immortal.

Guía de Diablo Immortal para crear el mejor personaje (si eres principiante)

Si ya tienes experiencia con los juegos de la serie Diablo, no se te hará difícil comprender el mecanismo con el que funciona Diablo Immortal. Sin embargo, para una persona que no está familiarizada con ninguno de los juegos de la serie, en definitiva, se le hará mucho más difícil, ya que debes manejar ciertos conceptos básicos para poder tener el mejor desempeño dentro del juego.

Entendemos que puede llegar a ser algo confuso, puesto que existe una cantidad sorprendentemente grande de combinaciones diferentes, conocidas como construcciones o builds, pero para facilitarte ese proceso, te presentaremos las mejores builds que puedes tener dependiendo de tu clase.

Y no te preocupes si no estás familiarizado con la serie de Diablo. Esta guía fue pensada para ayudar a aquellas personas que no tienen una idea clara de cómo empezar a jugar, por lo tanto, está explicada de manera tal que todos puedan entenderla, ya seas un principiante o un jugador experimentado.

Primero, explicaremos algunos conceptos básicos que son necesarios para poder entender el contenido de este artículo, si ya conoces estas definiciones, puedes saltarlas e ir directo al grano.

¿Qué son las clases en Diablo Immortal?

Al comenzar el juego, lo primero que deberás hacer es seleccionar una clase. En Diablo Immortal hay seis tipos de clases diferentes y ya existen declaraciones en donde los desarrolladores del juego han admitido que en un futuro se irán añadiendo más clases, lo que es igual a mayor diversidad de opciones.

Cada clase posee diferentes características y habilidades únicas, las cuales determinarán cuál será tu estilo de juego.

Puede que elegir una clase entre las diversas opciones que existen sea algo confuso para alguien nuevo en el mundo de Diablo, así que a continuación te dejo una lista con las clases clasificadas de mejor a peor según nuestro criterio.

Clasificación de clases en Diablo Immortal (Tier list)

A continuación, te dejo la clasificación de las clases ordenadas de mejor a peor según nuestro criterio:

Tier S

En el Tier S, encontrarás las clases que consideramos como las mejores clases de juego. Estas pueden llegar a ser también de las más utilizadas y tienden a tener un papel destacado en casi cualquier apartado del juego.

Clases pertenecientes al Tier S: Mago y Cruzado

Tier A

En el Tier A de la lista, encontrarás a clases de personajes que son bastante buenos y que dan resultados satisfactorios. Sin embargo, no llegan a tener el desempeño de un Tier del grupo S.

Clases pertenecientes al Tier A: Nigromante y Cazador de demonios

Tier B

Finalmente, en el Tier B, encontrarás a las clases restantes de personajes. Es muy importante destacar que los personajes pertenecientes a este grupo, no es que sean poco recomendados o tengan un mal desempeño, sino que son personajes que difícilmente tienen un papel destacado en comparación con las demás clases o simplemente resultan ser más difíciles de jugar para jugadores principiantes.

Clases pertenecientes al Tier B: Bárbaro y Monje

¿Cómo saber qué clase elegir en Diablo Immortal?

Primero que nada, no tienes por qué tomar tu decisión basándote en la clasificación anterior. Seguramente encontrarás en Internet muchas personas diciendo qué clase es mejor y por qué, así que, la mejor recomendación es que elijas la clase que más te atraiga, tomando en cuenta el estilo de juego que desees desempeñar.

Además de que, es posible que muchos jugadores no estén de acuerdo con esa clasificación, ya que el Mago se encuentra en una posición superior a la que normalmente encontrarás en las listas de clases de Diablo Immortal en Internet.

La razón por la que el mago está en una posición superior es que, considerando que el objetivo del juego Diablo Immortal en infligir daño al enemigo, el Mago en definitiva en una de las clases que imparte mayor daño.

Y claro, también somos conscientes de que se trata de una clase que tiene un nivel de defensa bastante bajo así que, cuando algún jugador opta por utilizar el Mago, no tiene otra opción que atacar a distancia para poder tener éxito.

Aunque, si esta clase no te llama la atención, Cruzado podría ser la mejor opción para aquellos que buscan un estilo de juego más equilibrado y divertido, gracias a su capacidad para jugar en cualquier entorno.

El Nigromante, el Cazador de demonios, el Bárbaro y el Monje son excelentes opciones para los inicios del juego, aunque el alcance y la caída del daño del Nigromante y el Cazador de demonios en escenarios individuales pueden ser un poco frustrantes.

Por supuesto, es importante tener en cuenta que, como sucede con cualquier juego, estas listas de niveles están sujetas a cambios y probablemente así sea una vez que se realicen más parches y actualizaciones en Diablo Immortal.

¿Qué son las habilidades en Diablo Immortal?

Diablo Immortal cuenta con una amplia variedad de habilidades, y saber en qué habilidades enfocarte desde el principio te permitirá invertir mayor tiempo en ellas para perfeccionar la ejecución y convertirte en un gran jugador.

Cada clase, cuenta con habilidades o ataques distintos. Las habilidades que equipas determinan cómo lucha tu personaje, ya sea con combates cuerpo a cuerpo o a distancia.

¿Cómo mejorar las habilidades en Diablo Immortal?

A medida que avances en el juego, también iras desbloqueando nuevas habilidades, que podrás ir mejorando con el tiempo, para infligir mayor daño a tus enemigos.

La mejor forma de mejorar las habilidades es subiendo de nivel a tu personaje. Mientras mayor sea tu progreso y vayas subiendo de nivel, las habilidades de tu personaje también progresarán.

¿Qué son builds en Diablo Immortal?

Al seleccionar tu clase, irás desbloqueando nuevas habilidades dependiendo del personaje que hayas seleccionado. Puedes equiparte con diferentes habilidades a la vez, que son las que podrás utilizar al momento de batallar contra enemigos.

Esta combinación de habilidades son las que se conocen como construcciones o builds. Para tener un mejor desempeño y saber cuál es la mejor combinación de habilidades para ti, lo mejor es ir probando diferentes builds de habilidades.

Puede que sea tentador usar las habilidades que hayas desbloqueado más recientemente, pero también puedes encontrar combinaciones eficientes al mezclar y combinar con habilidades más antiguas.

Mejores builds según la clase en Diablo Immortal

Si bien puede haber un montón de opciones de builds y habilidades diferentes para emplear en Diablo Immortal, hay algunas que son más efectivas que otras. Con eso en mente, hemos recopilado algunas de las mejores builds que puedes crear desde el principio en Diablo Immortal.

Mejores builds: Bárbaro

Haciendo honor a su nombre, los bárbaros se dedican a saltar a la pelea, infligir un gran daño y eliminar enemigos para su equipo.

Build en solitario Build PvP Build de grupo Habilidades primarias Lacerar Frenesí Lacerar Habilidades Secundarias Pique

Torbellino

Cólera de Berserker

Martillo de los ancestros Torbellino

Cólera del Berserker

Ira eterna Torbellino

Desmoralizar

Pique

Cólera de Berserker Atributos Fortaleza

Voluntad

Vitalidad Fortaleza

Voluntad

Vitalidad Fortaleza

Voluntad

Vitalidad

Habilidades: Bárbaro

Para el Bárbaro, no encontrarás mucha variación entre las primeras builds. Casi todas las builds presentan Lacerar como ataque principal, y esto se debe a que con este ataque tendrás la capacidad de curarte por cada tercer golpe que recibas. Teniendo en cuenta que estarás en medio de peleas a menudo, representa una gran ayuda.

Casi todas las builds también cuentan con habilidades como Torbellino, Cólera de Berserker y Pique, todas estas ayudan no solo a mantener a tus enemigos a raya, sino que también te permiten atacar de forma constante, lo cual es necesario si estás solo, con un grupo, o enfrentándote a otros jugadores.

Ya sean los ataques AoE de Torbellino o el rápido aumento de velocidad de ataque y movimiento de Cólera de Berserker, podrás seguir batallando todo el tiempo que necesites.

Gemas: Bárbaro

En lo que respecta a las gemas para los Bárbaros, la selección también es prácticamente la misma en todos los ámbitos al principio de tu travesía en Diablo Immortal.

Los jugadores querrán utilizar gemas como Gema de truco, tormento eterno, Colmillo Ferviente, Ojo de Berserker, Núcleo de relámpagos o La Hambruna, que ayudan a que tus ataques causen daño adicional o te otorguen salud al derribar enemigos.

Mejores builds: Monje

Es probable que los monjes no sean la primera opción que elijan muchos fanáticos cuando se trata de elegir un personaje, pero eso no significa que sean inútiles.

Alguien que esté dispuesto en dedicar tiempo a jugar y subir de nivel a esta clase, será recompensado con posiblemente una de las mejores clases de apoyo en todo Diablo Immortal.

Build en solitario Build PvP Build de grupo Habilidades primarias Puños de trueno Puños de trueno Puños de trueno Habilidades Secundarias Palma explosiva

Puño aprisionado

Golpe de siete lados Puño aprisionado

Golpe de siete lados

Golpe de ciclón

Golpe místico Aliados místicos

Santuario interior

Golpe místico

Golpe de siete lados Atributos Fuerza

Vitalidad

Voluntad Fuerza

Vitalidad

Voluntad Fuerza

Vitalidad

Voluntad

Habilidades: Monje

Si bien puedes emplearlo para jugar en solitario, no es la opción más fácil para abrirte camino a la parte final del juego.

Por otro lado, con un grupo, los monjes ofrecen una excelente movilidad, la capacidad de aplicar desventajas y retrocesos a enemigos, y una velocidad de ataque lo suficientemente alta como para mantener a los enemigos bajo control. Esta clase tiene mayor agilidad y velocidad que otras clases cuerpo a cuerpo como los Bárbaros.

La Fuerza, la Vitalidad y la Voluntad son los atributos en los que querrás concentrarte.

En lo que respecta a la habilidad, Puños de trueno será la habilidad principal a la que acudir durante tu tiempo como Monje, principalmente porque te permite moverte constantemente y causar daño sin quedarte atrapado en un lugar.

Palma explosiva es otra habilidad que se encuentra en la mayoría de las builds, ya que inflige bastante daño al mismo tiempo que genera sangrado a los enemigos.

Finalmente, la habilidad Golpe de siete lados también puede ser útil en una variedad de builds, aunque querrás guardar eso para cuando estés lidiando con un gran grupo de enemigos.

Gemas: Monje

Cuando se trata de gemas, Muerte encadenada será la primera que querrás conseguir, seguido de Colmillo ferviente, las cuales aumentan la habilidad que obtienes después de golpear a múltiples enemigos (que es algo que deberías estar haciendo como Monje). Aparte de eso, Vigorización de Ca’arsen, Corona de pesadilla, Núcleo de relámpagos y Sonrisa de asesino son buenas opciones.

Mejores builds: Cruzado

Quizás la clase más versátil de todo Diablo Immortal, los Cruzados pueden construirse para ser cualquier cosa para tu equipo, pero realmente se reducirá a cómo los jugadores quieran usar su Cruzado.

Build en solitario Build PvP Build de grupo Habilidades primarias Castigar Castigar Castigar Habilidades Secundarias Desmembrar

Conjuración de Luz

Estandarte Sagrado

Escudo Giratorio Desmembrar

Condenar

Espada que cae

Consagración Desmembrar

Escudo giratorio

Estandarte sagrado

Consagración Atributos Fuerza

Vitalidad

Voluntad Fuerza

Vitalidad

Voluntad Fuerza

Vitalidad

Voluntad

Habilidades: Cruzado

Como jugador en solitario, sacarás el máximo provecho de esta clase utilizando habilidades como Desmembrar, Conjuración de Luz o Espada que cae, en donde la última, al ser una habilidad AoE, te ayudará a derrotar a grandes grupos de enemigos.

En el caso de una batalla PvP, la habilidad Desmembrar, te montará en los lomos de un caballo por un periodo de 5 segundos, aumentando tu velocidad a un 60%, lo cual resulta ser bastante útil para los momentos en que necesites escapar del enemigo.

Gemas: Cruzado

Cuando se trata de gemas, definitivamente querrás encontrar y subir de rango Tormento eterno, que combina muy bien con la habilidad Estandarte sagrado del Cruzado, aplicando una desventaja a los enemigos cada vez que los golpeas con un golpe crítico.

Como es el caso con casi cualquier otra build, Colmillo ferviente también es una gran joya para tener desde el principio, ya que ayuda a aumentar tu daño contra un solo enemigo, lo que puede significar una gran ventaja si tienes la tarea de entrar en batallas contra enemigos más grandes y más poderosos.

Mejores builds: Cazador de Demonios

Los Cazadores de Demonios operan como algunas de las mejores clases de DPS (daño por segundo) en todo Diablo Immortal.

Build en solitario Build PvP Build de grupo Habilidades primarias Tiro de ballesta Tiro de ballesta Tiro de ballesta Habilidades Secundarias Disparo múltiple

Lluvia de venganza

Disparo de retroceso

Venganza Trampa con cuchillos

Lluvia de venganza

Disparo Múltiple

Huida Disparo múltiple

Lluvia de venganza

Huida

Venganza Atributos Fuerza

Vitalidad

Voluntad Fuerza

Vitalidad

Voluntad Fuerza

Vitalidad

Voluntad

Habilidades: Cazador de Demonios

La variación en las builds no será tan alta como con otras clases. En cambio, querrás concentrarte mucho en las habilidades que infligen el mayor daño posible, razón por la cual el Tiro de ballesta sigue siendo la habilidad principal en todas las builds.

Cuando se trata de habilidades secundarias, Disparo múltiple y Venganza permanecen en casi todas las builds, ya que este último hace que los ataques principales disparen dos ballestas adicionales, lo que te brinda daño adicional y más DPS.

Disparo múltiple, por otro lado, también ayuda con el daño, al igual que Disparo de retroceso, que no solo te da algo de daño, sino que también empuja a los enemigos más atrás y lejos de ti, lo que lo hace bueno tanto para PvP como para jugar en solitario.

Gemas: Cazadores de Demonios

En cuanto a las gemas, los Cazadores de Demonios también querrán encontrar y equipar Tormento eterno desde el principio, ya que aumenta el golpe crítico cada vez que tienes la oportunidad y aplica Agonía a los enemigos, lo que aumenta la velocidad de ataque al infligir golpes críticos, por lo que no solo es más fácil para ti obtenerlos, sino que también te permite atacar más rápido cuando lo haces.

Mejores builds: Magos

Es posible que la build para batallas en solitario de los Magos no tenga muchos fanáticos. Sin embargo, en cuanto al daño, el Mago es quizás una de las clases más fuertes de todo Diablo Immortal, y combina muy bien con grupos e incluso en algunas configuraciones de PvP.

Build en solitario Build PvP Build de grupo Habilidades primarias Misil mágico Misil mágico Misil mágico Habilidades Secundarias Meteorito

Viento arcano

Teletransporte

Armadura de Hielo Meteorito

Viento arcano

Teletransporte

Armadura de Hielo Meteorito

Viento arcano

Teletransporte

Agujero Negro Atributos Inteligencia

Vitalidad Inteligencia

Vitalidad Inteligencia

Vitalidad

Habilidades: Mago

Sin importar el escenario, querrás usar el Misil mágico y el Teletransporte del mago, dos habilidades que no solamente te mantendrán a distancia, sino que también te permitirán salir de problemas si alguna vez te encuentras rodeado de enemigos. Las cuales son habilidades que emplearás constantemente, considerando la poca defensa que tiene esta clase.

Para aquellos que juegan en grupo, es posible que desees incorporar Agujero negro entre las habilidades, ya que su ataque y daño AoE pueden ayudar a tu equipo en un momento difícil de necesidad.

Viento arcano también es una gran habilidad, puesto que ayuda a crear una zona de ataque. Con esta habilidad desatarás una ráfaga de viento en una dirección específica infligiendo daño a tus enemigos. Al cargar la habilidad más tiempo, aumentan el alcance y la distancia de repulsión. Esta habilidad no solo te permite atacar, sino que también puedes alejar a los enemigos al mismo tiempo.

Gemas: Magos

Los Magos que busquen gemas querrán centrarse en Muerte encadenada como su primer agarre, pero también querrán gemas como Alcance sangriento, Ojo de Berserker y Debilitamiento de Seled, que ayudan a potenciar el ataque.

Núcleo de relámpagos, una gema a la que tendrás acceso bastante temprano en el juego, también es una gran ayuda para los Magos, ya que ayuda a aumentar el daño AoE al brindarte un rango ligeramente más amplio desde el cual atacar.

Mejores builds: Nigromante

Otra clase increíble de DPS, son los Nigromantes, probablemente jueguen mejor en un entorno individual debido a la gran cantidad de daño que pueden infligir gracias a sus habilidades.

Build en solitario Build PvP Build de grupo Habilidades primarias Fuego del alma Fuego del alma Lanza de hueso Habilidades Secundarias Dirigir esqueletos

Mago esqueleto

Espinas de hueso

Explosión de cadáver Armadura de hueso

Dirigir esqueletos

Forma de espectro

Muro de hueso Dirigir esqueletos

Invocar gólem

Explosión de cadáveres

Maldición oscura Atributos Inteligencia

Vitalidad

Fortaleza Inteligencia

Vitalidad

Fortaleza Inteligencia

Vitalidad

Fortaleza

Habilidades: Nigromante

Una gran parte de las habilidades del Nigromante vienen en la forma de comandar a los súbditos para que realicen los ataques, entre los súbditos que puede invocar un Nigromante se encuentran esqueletos, magos e incluso un gran gólem.

Todas estas son excelentes herramientas para tener cuando buscas derrotar a los enemigos solo, aunque a medida que avanzas en el contenido del juego final, es posible que comiences a tener dificultades.

Si bien el Nigromante es probablemente una de las mejores clases para jugar en solitario, también son bastante útiles en equipos si estás dispuesto a cambiar tu estilo de juego.

A diferencia del juego en solitario, los Nigromantes en un equipo deberán concentrarse más en enviar oleadas de enemigos para ayudar a su equipo, al mismo tiempo que utilizan habilidades como Explosión de cadáver, que puede causar una gran cantidad de daño dependiendo de cuántos enemigos se hayan acumulado en la zona.

Gemas: Nigromantes

Para las gemas, los Nigromantes querrán centrarse en otras similares a las del mago, como Muerte encadenada, Alcance sangriento, Ojo de Berserker y Debilitamiento de Seled.

Sin embargo, otras dos gemas, Libertad y devoción y Carga del seguidor, también son excelentes opciones, ya que alargan la duración de las invocaciones y también mejoran el daño con cada súbdito que invoques, respectivamente.

La verdad es que puede que sea bastante información por asimilar y el camino por recorrer en el juego puede llegar a alargarse mucho más si no tienes una idea clara de que debes hacer para avanzar, así que si deseas recorrer Diablo Immortal sin demasiada dificultad te dejamos nuestra guía para subir de nivel en Diablo Immortal como un speedrunner.