Rust Mobile, la versión para móviles del juego de PC, podría llegar pronto

Si de juegos de supervivencia hablamos, Rust es uno de esos títulos que continúa siendo un referente, gracias a su jugabilidad y a lo atractivo de su estilo. El juego de PC ha envejecido bien con el paso de los años, y eso se nota ahora más que nunca, pues podría estar cerca de su lanzamiento para móviles, de la mano de una empresa desarrolladora muy famosa y querida.

El rumor viene de una publicación en X (Twitter). La cuenta del entusiasta de juegos y leaker Kurakasis informó no hace mucho que Rust Mobile es un hecho, pues se encuentra en plena fase de desarrollo. Posiblemente, lo veamos a finales de este año o en 2025. Sin embargo, lo que más interesa es quién podría estar detrás del juego: según la fuente, sería nada más y nada menos que Level Infinite.

Rust Mobile is in development.

Level Infinite is involved as a publisher or collaborative partner.

Level Infinite is a publisher of mobile titles like PUBG Mobile, Honor of Kings, and Assassin's Creed Jade.

To be announced later this year.

You heard it here first 🙂#rust pic.twitter.com/pxjU02Z6kh

— Kurakasis (@Kurakasis) January 12, 2024