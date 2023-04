Los juegos de supervivencia son una forma de entretenimiento que pone a prueba tus habilidades de supervivencia en situaciones extremas. Si te gustan los desafíos y la adrenalina, te presentamos algunos de los mejores juegos de supervivencia para Android que puedes descargar y jugar en tu dispositivo móvil o tablet.

Por cierto, en ocasiones anteriores, te mostramos los mejores juegos parecidos a Subnautica y The Forest para Android, que son dos de los títulos más representativos del género supervivencia en la actualidad. Así que échale un ojo si te interesan. Sin más que añadir, veamos los juegos de supervivencia para Android más recomendados en este año.

DYSMANTLE, sobrevive en un enorme mapa donde puedes romper el 99% de las cosas

DYSMANTLE es un juego de supervivencia y aventura en un mundo post-apocalíptico. El jugador debe explorar un vasto mapa lleno de zonas secretas, enemigos, recursos y objetos. El objetivo es sobrevivir y mejorar el equipo, el refugio y las habilidades del personaje.

El juego tiene un estilo gráfico colorido y permite al jugador destruir casi cualquier cosa del entorno. DYSMANTLE está disponible para Android y Steam.

Minecraft, un juego infinito y uno de los mejores survivals de la historia

A estas alturas, quien no conozca Minecraft vive en una cueva sin Internet. Si has escuchado sobre Minecraft, pero no sabes de qué va exactamente, déjanos decirte que es un juego de construcción y supervivencia que se puede jugar en diferentes plataformas y modos. El juego permite crear mundos infinitos con diferentes tipos de bloques y explorarlos con amigos o en solitario. También se puede personalizar el juego con comandos, complementos y paquetes de recursos.

Tiene un modo de supervivencia que resulta ideal para jugadores novatos de este tipo de juegos porque no es muy exigente. Sin embargo, también es genial para jugadores experimentados por las infinitas posibilidades que ofrecen sus mecánicas simples que se resumen en poner y quitar bloques. Tiene combate, construcción, crafteo y mucho más.

Undawn, un juego de mundo abierto con gráficos impresionantes

Undawn es un juego de acción y supervivencia desarrollado por Level Infinite, una subsidiaria del gigante Tencent Games. El juego se ambienta en un mundo postapocalíptico infestado de zombis, donde los jugadores deben explorar, recolectar recursos, construir refugios y combatir contra otros supervivientes y criaturas. Undawn combina elementos de los géneros shooter, RPG y sandbox, ofreciendo una experiencia de juego variada y dinámica. Cuenta con modos de juego individuales y cooperativos, así como un modo PvP competitivo.

Terraria, un clásico que te dará infinitas horas de entretenimiento

Terraria es un juego de aventura y exploración en el que puedes crear tu propio mundo y llenarlo de todo lo que quieras. Puedes cavar, construir, luchar y volar por diferentes biomas y enfrentarte a enemigos y jefes variados.

Terraria tiene un estilo retro de gráficos en 2D que le da un encanto especial. Es un juego muy divertido y adictivo que se puede jugar solo o con amigos en línea. Si te gusta Minecraft y los juegos RPG de supervivencia, Terraria te encantará.

Don’t Starve: Pocket Edition, uno de los indies más alabados de la última década

En Don’t Starve: Pocket Edition tomarás el papel de un científico atrapado en un mundo extraño y peligroso. Tu objetivo es explorar, recolectar recursos, construir herramientas y armas, y evitar morir de hambre, frío, locura o monstruos. Tiene un estilo gráfico único y una atmósfera oscura y misteriosa que de seguro fascinará a más de uno.

Por si te lo preguntas, este título es una versión adaptada para dispositivos móviles del exitoso juego de PC y consolas con el mismo nombre. Ofrece los mismos contenidos y desafíos del juego original, así que no dejes de probarlo.

This War of Mine: vive el horror de la guerra en carne propia

A diferencia de la mayoría de juegos de guerra donde encarnas a un soldado, en This War of Mine serás un civil que debe sobrevivir en un refugio ubicado en una ciudad devastada por la guerra. En medio del caos y la violencia, tendrás que arreglártelas para mantenerte con vida. El juego te lleva a vivir las experiencias reales de personas que vivieron situaciones similares en lugares como Sarajevo o Grozni.

En This War of Mine el enemigo no son los soldados, sino el hambre, el frío, la enfermedad y la desesperación. Tendrás que tomar decisiones difíciles que afectan la moral y la psicología de los personajes, así como sus relaciones con otros supervivientes. Es una reflexión sobre las consecuencias humanas de la guerra y el impacto que tiene en las personas comunes y corrientes.

Mini DAYZ, el mítico juego de supervivencia de PC llega a Android con estilo retro

Como su nombre lo indica, Mini DayZ es la versión reducida para móviles del famoso juego de supervivencia DayZ para PC. Al igual que su hermano mayor, Mini DayZ te lleva a un mundo postapocalíptico lleno de zombis y otros peligros. El jugador debe explorar el mapa, buscar recursos, armas y refugios, y enfrentarse a los enemigos que encuentre. El juego tiene un estilo pixelado que recuerda a los clásicos de los 90, pero con una jugabilidad moderna y desafiante.

Se puede jugar tanto en modo individual como multijugador, y ofrece una experiencia única cada vez que se inicia una nueva partida. Lo mejor es que es 100% gratuito, así que dale una oportunidad.

Alien Isolation: sobrevive en una nave espacial invadida por un inmortal Xenomorfo

Alien Isolation no solo es uno de los juegos para Android con mejores gráficos, sino también uno de los survival horror más celebrados de los últimos tiempos. Está basado en la película Alien: El octavo pasajero (1979) y, aunque puedes disparar y atacar con objetos, el juego va de esconderse y moverse estratégicamente para evitar al temible alien que no puedes matar. Para ello, tendrás que recolectar recursos, usar tu radar, activar puertas, etc.

La inteligencia artificial del Xenomorfo es tan sofisticada que tendrás que pensar muy bien cada paso que das para que no te detecte. No caerá en tus engaños tan fácilmente. Sí, no es el típico juego que esperas encontrar en esta lista, pero es el que de verdad pondrá a prueba tus habilidades de supervivencia.

Day R: en un mundo asolado por las bombas nucleares… ¿podrás sobrevivir?

Este juego está ambientado en una Unión Soviética post-apocalíptica. El jugador debe explorar el vasto territorio, buscar recursos, combatir enemigos y resolver misiones. El juego tiene un sistema de habilidades, crafteo y radiación que afecta a la salud del personaje. También tiene un modo multijugador donde se puede cooperar o competir con otros jugadores. Es un juego desafiante y adictivo que ofrece una experiencia única de supervivencia.

Last Day on Earth: Survival

Last Day on Earth es considerado la mejor alternativa a Rust para Android, así que ya te puedes imaginar lo bueno que es como juego de supervivencia. En este título, tendrás que crear tu propio personaje, explorar diferentes lugares, recolectar recursos, fabricar armas, vehículos y objetos, y luchar contra los muertos vivientes y otros supervivientes.

Se ambienta en un mundo postapocalíptico lleno de zombis y otros peligros. Te permite interactuar con otros jugadores, unirte a un clan, participar en misiones y eventos especiales y personalizar tu refugio y mascota. Last Day on Earth: Survival es un juego desafiante y adictivo que te hará sentir la emoción de sobrevivir en un entorno hostil.

Coméntanos… ¿cuál es tu juego de supervivencia favorito para jugar en Android?