Si estás buscando un APK de Subnautica para Android, lamentamos decirte que no existe. De momento, Subnautica no tiene una versión oficial para móviles y tampoco un port decente creado por la comunidad. La única manera de jugarlo en tu smartphone sería a través de un servicio de juegos en la nube, pero de eso te hablaremos al final del artículo. Y es que el tema central y razón de ser de esta entrada son los juegos parecidos a Subnautica para Android.

Quizás no puedas probar el juego Unknown Worlds Entertainment en tu móvil, pero al menos puedes jugar a una de sus tantas alternativas que existen para móviles. Desde ya te advertimos que no hay ningún similar a Subnautica para Android que iguale o siquiera se acerque a la calidad del original. Sin embargo, algunos replican muy bien la inquietante sensación de intentar sobrevivir bajo el agua que transmite Subnautica.

Las 6 mejores alternativas a Subnautica para Android

Por si no lo conoces, Subnautica es un juego de supervivencia ambientado en las profundidades de un planeta oceánico alienígena. Aunque es el típico juego de recolectar recursos y construir para sobrevivir, tiene una historia que debes completar y sustos divertidos. Además, que todo transcurra bajo el agua lo hace mucho más interesante. En fin, te dejamos con los seis juegos para Android que intentan ofrecer una experiencia parecida a Subnautica.

Underwater Survival Simulator

Underwater Survival Simulator es un juego de supervivencia muy similar a Subnautica. Tiene exactamente el mismo estilo artístico y hasta copia los indicadores de salud, energía y oxígeno. Evidentemente, no es tan bueno como el Subnautica de verdad, ya que no tiene historia y los controles son muy complicados, pero al menos te permite explorar el fondo del océano libremente, descubrir tesoros y encontrarte con temibles criaturas marinas.

Tu objetivo en este juego es sobrevivir todo lo que puedas a los depredadores del océano. ¿Cómo lo lograrás? Construyendo refugios y utilizando las distintas armas y herramientas que encuentres. Al parecer, el final del juego es escapar de océano y llegar a tu hogar, aunque no hemos podido comprobarlo.

Raft Survival

Raft Survival es más parecido al juego Raft de PC que a Subnautica, pero aun así encaja a la perfección en esta lista, pues es un título de supervivencia en el agua. Va de construir una balsa con los recursos que el mar te puede dar y defenderla de los depredadores del océano. Te permite explorar libremente su mundo abierto, encontrarte con otros supervivientes en islas, construir armas y herramientas, mejorar tu equipamiento y balsa, etc. La finalidad del juego es «encontrar el camino a la libertad», aunque en realidad simplemente tienes que sobrevivir infinitamente.

Anoxemia

No tan parecido a Subnautica en gráficos, pero sí en atmósfera, Anoxemia es un juego 2D de exploración submarina con un apartado artístico exquisito. Su premisa es la siguiente: te han enviado a recoger unas muestras en un área contaminada debajo del mar, pero todo salió mal con la nave que te transportaba y te has quedado a la deriva en el fondo del océano. Tu misión, por lo tanto, será sobrevivir e intentar buscar la salida con la ayuda del robot de operaciones que te acompaña. El problema es que el robot parece haberse corrompido y ha empezado a actuar en tu contra.

Es lo más parecido a Subnautica que puedes encontrar en Android si buscas una historia de terror y ciencia ficción bajo el agua. Cuenta con 26 niveles, decenas de puzles y una gran variedad de armas que puedes encontrar y mejorar. Es un juego de pago, pero vale la pena al 100%.

Seashine

Otro juego 2D que nos da vibras de Subnautica es Seashine. En este juego eres una medusa que lucha por sobrevivir en las profundidades del mar. Tienes que absorber fuentes de energía para que tu luz no se apague, aunque habrá varias especies depredadoras que intentarán impedírtelo.

Es un juego muy entretenido para jugar cuando estás aburrido, ya que tiene niveles infinitos y se puede disfrutar sin conexión. Por cierto, ¡es gratis!

AquaNautic

¿Te gustaría explorar el océano viajando en un submarino, como en Subnautica? En AquaNautic puedes hacerlo. Si bien no es el juego más pulido que hemos probado, tiene una atmósfera genial que transmite muy bien la sensación inquietante de estar en un lugar completamente desconocido, como lo es el fondo del océano. El juego va de explorar y recolectar recursos para mejorar tu submarino, desbloquear nuevas naves, mejorar tu base, etc. Es un juego muy relajante e ideal para los que disfrutan de farmear infinitamente.

Ocean Is Home

Ocean Is Home es el juego menos parecido a Subnautica de esta lista, ya que su desarrollo no transcurre en el fondo del océano. Sin embargo, lo hemos añadido porque imita muy bien el componente de supervivencia de Subnautica. Te sitúa en una isla rodeada de nada más que agua, donde tendrás que encontrar recursos y alimentos para sobrevivir. Podrás aprender nuevas habilidades para crear un refugio e incluso electricidad.

A diferencia de Subnautica, en Ocean is Home no hay criaturas del fondo del océano, pero sí que podrás encontrarte con varios animales hostiles, por lo que tendrás que equiparte con armas para poder defenderte. Ten en cuenta que el juego aún está en fase alfa, lo que quiere decir que presenta bugs y tiene mucho margen de mejora.

Cómo jugar al Subnautica original en Android

¿Quieres jugar al Subnautica original en tu móvil Android? Puedes hacerlo con un servicio de juegos en la nube. Actualmente, los únicos servicios que te permiten jugar a Subnautica en tu móvil por streaming son GeForce Now, Shadow y airgpu. El que más te recomendamos usar de esos tres es GeForce Now, pues está respaldado por una compañía con una amplia trayectoria en este sector (NVIDIA) y se puede utilizar gratis (siempre y cuando tengas el juego comprado en Steam).

Si no sabes cómo jugar a Subnautica en Android con GeForce Now, te recomendamos que veas este tutorial de cómo jugar en GeForce Now incluso si no está disponible en tu país. Por cierto, de esta misma manera puedes jugar a su secuela: Subnautica Below Zero.