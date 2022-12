No cabe duda de que, actualmente, GeForce Now es la mejor plataforma de videojuegos en streaming del mercado. Y aunque este servicio cuenta con una versión de pago, también se puede disfrutar de manera gratuita, aunque con sesiones de juego limitadas (1 hora) y sin acceso prioritario a los servidores (cola de jugadores).

Ahora bien, una de las pocas cosas que puede reprochársele a NVIDIA sobre este servicio es que aún no está disponible en todo el mundo. De hecho, hay muchos países en los que no se puede jugar a GeForce Now. ¿Vives en uno de ellos? Pues no te preocupes, a continuación, te contamos cómo puedes jugar de manera gratuita desde tu móvil Android, iPhone o en PC.

Cómo jugar a GeForce Now si no está disponible en tu país en Android

Si vives en un país en el que GeForce Now no está disponible, lo primero que debes saber es que no encontrarás la app en la Play Store por la restricción geográfica del servicio. Pero descuida, esto no te impedirá jugar en la plataforma desde tu móvil Android, solo tienes que hacer lo siguiente:

Descarga e instala el APK de GeForce Now desde un repositorio de apps (aquí abajo te dejamos el enlace para descargarlo en APKMirror).

de GeForce Now desde un repositorio de apps (aquí abajo te dejamos el enlace para descargarlo en APKMirror). Una vez instalada la app, tienes que usar una VPN para simular la ubicación de tu conexión en un país en el que sí esté disponible (como EE. UU.). Aquí te dejamos un artículo con las mejores VPN gratuitas para Android.

para simular la ubicación de tu conexión en un país en el que sí esté disponible (como EE. UU.). Aquí te dejamos un artículo con las mejores VPN gratuitas para Android. Cuando ya tengas establecida la conexión VPN, ahora sí puedes abrir la aplicación de GeForce Now.

de GeForce Now. Finalmente, solo tienes que iniciar sesión (o crearte una cuenta), vincular tu cuenta de Epic Games o Steam y empezar a disfrutar de tus juegos en streaming. Nota: una vez que ya estés en el juego, puedes desconectar la VPN para mejorar la velocidad de la conexión, ya que solo se requiere para iniciar los juegos.

Enlace | APK de GeForce Now

Así puedes jugar en tu iPhone a GeForce Now si no está disponible en tu país

Ahora bien, si tienes un iPhone debes saber que en iOS no existe una app de GeForce Now, así que no la busques en la App Store. Entonces… ¿Cómo se juega? Pues desde el navegador Safari haciendo los siguientes pasos:

Abre la web de GeForce Now desde Safari (abajo te dejamos el enlace).

(abajo te dejamos el enlace). Lo siguiente es pulsar en el botón Compartir que está en el centro de la barra inferior.

que está en el centro de la barra inferior. Ahora tienes que bajar hasta encontrar la opción Agregar a Inicio . Al pulsar sobre ella, se creará un acceso directo de GeForce Now en la pantalla de inicio de tu iPhone como si se tratara de una aplicación.

. Al pulsar sobre ella, se creará un acceso directo de GeForce Now en la pantalla de inicio de tu iPhone como si se tratara de una aplicación. Por último, solo tienes que usar una VPN antes de entrar a GeForce Now, iniciar sesión con tu cuenta y listo. En iOS te recomendamos TunnelBear que te da 500 MB mensuales gratis de VPN, suficientes para iniciar un juego y desactivar la conexión.

Enlace | Jugar a GeForce Now desde Safari

Jugar a GeForce Now en el ordenador o portátil si no está disponible en tu país es muy fácil

Para finalizar, solo te recordamos que en PC, portátiles o en casi cualquier dispositivo se puede jugar a GeForce Now si este no está disponible en tu país con solo usar una VPN para iniciar los juegos. En ordenadores tienes un montón de opciones gratuitas como TunnelBear que te da 500 MB mensuales. Aquí abajo te dejamos el enlace de la web oficial de GeForce Now en la que puedes descargar el launcher para Windows o MacOS.

Enlace | Descargar launcher de GeForce Now para PC

Y tú… ¿Cuál será el primer juego que pruebes en GeForce Now?