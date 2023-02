Parece mentira que un juego indie lanzado originalmente en 2014 aún esté en boca de todos, pero es así. The Forest, hecho por el estudio Endnight Games, ha cautivado a millones de jugadores en el mundo por su terrorífica experiencia de supervivencia que combina inteligentemente lo mejor de juegos survival horror como Resident Evil, con lo mejor de títulos de supervivencia clásicos como Don’t Starve. Lastimosamente, The Forest no tiene una versión oficial para móviles.

Por ahora, y sin ninguna señal que indique lo contrario, no está planeado que The Forest llegue a Android de forma oficial. Sin embargo, existe una manera de jugar a The Forest en tu móvil (la encontrarás al final del artículo), así como también juegos parecidos que replican un poco la experiencia del juego original.

Las 5 mejores alternativas a The Forest para Android

Como mencionamos antes, no es posible instalar The Forest en tu móvil o tablet Android, por lo que no podrás disfrutar de la historia original de este juego (salvo que lo juegues por streaming). Por suerte, en Google Play Store hay varias alternativas a The Forest para Android que te permitirán experimentar una experiencia similar a la del juego de Endnight Games.

LOST in BLUE

Lost in Blue es lo más parecido a The Forest que puedes encontrar en Google Play Store, ya que tiene hasta la misma premisa. El juego comienza tras un accidente aéreo, en el que el avión donde viaja nuestro protagonista se estrella en una isla misteriosa. Tu objetivo será mantenerte con vida utilizando los recursos que puedas hallar en la isla. Esto implicará comer, beber agua, crear armas / herramientas y construir refugios e instalaciones que te permitirán combatir a las amenazas.

Tendrás que enfrentarte a zombis mutantes, milicianos, criaturas salvajes y mucho más. ¿Cuál es la misión final? Encontrar la manera de volver a tu hogar. Por cierto, al igual que The Forest, en Lost in Blue puedes jugar con tus amigos y jugadores desconocidos de todo el mundo, pues cuenta con multijugador online. ¡Ah! Y también tiene PvP, lo que significa que puedes elegir entre cooperar con otros jugadores o luchar contra ellos para robarle sus recursos.

Tomorrow

Tomorrow es un juego de supervivencia ambientado en 2040, que se sitúa en un futuro distópico donde la radicación ha hecho emerger criaturas temibles por todas partes, por lo que el instinto de supervivencia será lo único que puede salvarte. El juego cuenta con gráficos hermosos y una banda sonora épica, y los jugadores se encuentran con una variedad de personajes y situaciones interesantes a lo largo de la aventura.

Ofrece PvP, así que podrás luchar contra otros jugadores para quitarles sus recursos o simplemente demostrar que eres mejor. También podrás construir, luchar contra temibles jefes, cazar animales, explorar el mundo abierto y mucho más… Aparte, sus controles son sencillos e intuitivos. ¡Muy recomendado!

Tomorrow Price: To be announced

Forest Survival

Forest Survival es una copia de bajo presupuesto de The Forest. No esperes una experiencia muy similar al juego original, pero sí una interfaz, premisa y ambientación parecida. Estarás en un bosque lleno de jabalíes, árboles y vegetación variedad que podrás aprovechar para construir tu refugio, alimentarte y vencer a las amenazas que te acecharán. Tiene ciclo de día y noche, así como una arena PvE para un solo jugador.

Después de caerte de un avión, te darás cuenta de que estás rodeado de caníbales que querrán tu cabeza. Lo primero que tendrás que hacer será buscar agua y comida para seguidamente comenzar a construir tu casa en la que podrás mantenerte a salvo temporalmente. Tu propósito en este juego será sobrevivir todo lo que puedas y hallar una forma de volver a tu hogar… ¿lo lograrás?

Haven Star

Aunque tiene una apariencia similar a PUBG o Free Fire, Haven Star es uno de los juegos de supervivencia para Android que más se parece a The Forest. Se juega en tercera persona y tiene las típicas mecánicas de los juegos de este género: construir, disparar, golpear, comer, beber, etc. Sus gráficos no son muy buenos, pero su mundo abierto es bastante grande e interesante de explorar. Además, los controles son sencillos.

Desafortunadamente, no está disponible en Google Play Store ni en ninguna tienda de apps, pero se puede descargar de forma segura en repositorios de APK como Malavida. Aquí abajo te dejamos el enlace de descarga junto con un tutorial de cómo instalar un APK en Android paso a paso.

Descargar APK | Haven Star

7 Days Survival: Forest

7 Days Survival: Forest es un juego FPS de mundo abierto ambientado en un bosque donde tendrás que recoger recursos, construir y derrotar a los enemigos para poder sobrevivir. Es un título bastante básico que intentan ofrecer gráficos realistas, aunque sus texturas son de baja resolución. No es la alternativa más recomendada a The Forest para Android, pero es uno de los pocos que intenta imitar la estética del juego de Endnight Games. De cualquier manera, es gratuito, así que no pierdes nada con probarlo.

Cómo jugar al The Forest original en Android

¿No te gustaron las alternativas a The Forest para Android? Normal, la verdad es que en Google Play Store no abunda la calidad para este tipo de juegos. Pero te tenemos una buena noticia: es posible jugar al The Forest original en tu móvil o tablet Android. ¿Cómo? A través de un servicio de juegos en la nube que te permita jugar a la versión de The Forest de PC por streaming.

Actualmente, hay cuatro servicios que te permiten jugar a The Forest en Android: GeForce Now, Shadow, Boosteroid y airgpu. El más recomendado es GeForce Now, pues cuenta con el respaldo de NVIDIA y funciona muy bien en la mayoría de países. Eso sí, ten en cuenta que debes tener The Forest en Steam para poder jugarlo con GeForce Now.

¿No sabes cómo jugar a The Forest en Android con GeForce Now? Echa un vistazo a este tutorial de cómo jugar en GeForce Now incluso si no está disponible en tu país. Dicho sea de paso, de esta misma forma puedes jugar a su secuela: Sons of the Forest.