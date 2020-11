Uno de los juegos más exitosos es, sin lugar a dudas, PUBG Mobile. El gran rival de Fortnite y otros juegos, cuenta con una legión de jugadores que cada día se conectan a sus servidores. El problema es que también hay un buen número de hackers que hacen trampas en este juego.

Para que te hagas a la idea, el último informe anti trampas de PUBG Mobile reveló que, solo durante la semana del 9 al 15 de octubre, fueron bloqueadas casi tres millones de cuentas por utilizar diferentes hacks.

Estas son las trampas más usadas en PUBG Mobile

De todas formas, más vale saber cuáles son las trampas más habituales en PUBG Mobile para poder detectarlas más fácilmente. No, no es un bug el que un usuario pueda saltar más de lo normal. Y ese jugador que te detecta aunque estés quieto detrás de un muro seguramente sea un tramposo usando un hack para PUBG Mobile. Veamos los más conocidos.

Wallhack

Sin duda, uno de los trucos más comunes en la historia de los juegos de disparos. No hay shooter multijugador que no se encuentre con este problema. Y es que, a través de este hack de PUBG Mobile, los jugadores pueden ver a enemigos que no estén en su línea de visión, de ahí el nombre de esta trampa.

En el caso del wallhack de PUBG Mobile, esta trampa cambia el color de todos los jugadores a un tono brillante, por lo que es sumamente sencillo localizar a tus oponentes y eliminarlos.

Decir que, al ser una de las trampas de PUBG Mobile más habituales, Tencent trabaja constantemente par evitar nuevos hacks de este tipo. Incluso han introducido un nuevo cambio para evitar que grupos de jugadores se dejasen matar en el juego para luego ayudar a un compañero de equipo utilizando el modo espectador.

ESP

ESP, que son las siglas de percepción extra sensorial en inglés, es otro de los hacks más populares de PUBG Mobile. Podemos considerarlo una evolución de wallhack, ya que ESP destaca por, no solo ofrecer la ubicación de los oponentes, sino que además se obtiene todo tipo de información adicional.

Al inyectar un código malicioso en el cliente del juego, se permite acceder a los datos de la partida. Y claro, con ello el hacker es capaz de saber la distancia a la que está, la posición exacta, armas utilizadas, salud restante… Vamos, el hack más peligroso de PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Aimbot

Otro de los más habituales de cualquier juego de disparos es un aimbot. Como te podrás imaginar, con este hack el jugador tiene una precisión del 100% cuando dispara. Ni tan siquiera has de apuntar a tu rival, solo hay que apretar el gatillo para que el disparo vaya directamente a la cabeza.

Por suerte, es una de las trampas más fáciles de detectar, ya que si hay un jugador con una tasa de disparos a la cabeza demasiado alta, o te ha matado pese a estar escondido con protección completa, está claro que algo no cuadra.

Aumento de la velocidad

Siguiendo con las trampas de PUBG Mobile más habituales, pasamos a un hack muy útil: la posibilidad de moverte más rápido dentro del juego. Con ello podrás alcanzar antes las zonas con armas para poder pertrecharte y machacar a tus oponentes. Por suerte, es otro truco muy fácil de detectar, ya que sencillamente verás a un jugador que corre demasiado rápido.

Hack de salto

Por último, tenemos el hack de PUBG Mobile que te permite saltar mucho más alto, por lo que consigues una ventaja táctica al tener una vista de pájaro. Otra variación consiste en disfrutar de un entorno sin gravedad, para que los saltos sean más lentos.

Evidentemente, con esta trampa de PUBG Mobile se tiene una gran ventaja respecto a los oponentes, pero es otro de los hacks más fáciles de detectar.

Ahora que conoces mejor cuáles son los hacks más habituales de PUBG Mobile, será más fácil detectar a los usuarios tramposos y denunciarlos para que los expulsen de la plataforma.