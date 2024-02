Aunque para las generaciones más jóvenes puede que no sea tan conocido porque otros juegos de estrategias le sustituyeron, Age of Empires es una serie mítica dentro de ese nicho. Las horas que muchos les dedicamos son incontables y también somos bastantes lo que revisitamos esta IP con frecuencia.

De hecho, durante años he deseado que exista un AoE para móviles, pero hasta ahora sigo esperándolo. Por allá en 2014 existió Age of Empires: Castle Siege, pero era algo muy distinto a la experiencia de PC y desde mayo de 2019 no puede jugarse porque cerraron sus servidores. Y sí, sabemos que Microsoft está trabajando en Age of Empires Mobile, pero todavía no tenemos una fecha de lanzamiento ni un adelanto sobre cómo será. Lo que sí tenemos claro todos los fans es que queremos, al menos, un modo fuera de línea como en los AoE normales de PC, nada de conexión obligatoria.

Pero bueno, mientras sucede, a los usuarios de móviles solo nos queda hacer de tripas corazón y quedarnos con juegos “similares a”. De estos hay montones en la Play Store, pero si quieres saber cuáles son los mejores, tienes que leer esta lista de juegos tipo Age of Empire para Android que, además, son offline.

Civilization VI: el principal competidor de AoE en PC también está presente en Android

Los jugadores de Age of Empires y Civilization son como el agua y el aceite, no tienden a mezclarse. Son franquicias rivales desde hace montones de años, pero ambos ofrecen niveles de diversión sin igual.

Civilization VI es un juego de estrategia por turnos, aunque la mecánica general es la misma que en AoE: hacer crecer tu civilización (en este caso hasta más allá de nuestra época), desarrollar tecnologías, administrar recursos y conquistar imperios enemigos. Y hablando de civilizaciones, acá tendrás más de 20 disponibles.

Una de las cosas que más nos gusta de Civilization es su apartado gráfico, pues es muy colorido y animado, aunque ello no le quita su excelente calidad visual. Por supuesto, es un juego con modo campaña offline para que juegues sin Internet.

Northgard: nos vamos al norte de Europa a conquistar a los pueblos vikingos

Como su nombre adelanta, este juego se desarrolla en tierras nórdicas, así que no esperes gran variedad de facciones. Sin embargo, es un título de estrategia fenomenal y con uno de los mejores sistemas de control táctil que encontrarás, especialmente si hablamos del manejo de unidades.

Tus enemigos aquí serán otras tribus, pero también algunos animales salvajes que podrían atacarte por invadir sus territorios. El objetivo, como siempre, será el desarrollo y la conquista.

The Battle of Polytopia: con un diseño ultra minimalista, pero muy entretenido

Que no te engañen los gráficos de Polytopia, pues este juego se las trae. Es un título que puede jugarse tanto localmente como en línea, contra bots o amigos, así que cumple nuestra premisa. Se parece a Age of Empires en que debes recolectar recursos, mejorar tu civilización y crear un ejército para derrotar a tus enemigos, aunque es un juego de estrategia por turnos.

En este caso no verás enormes ejércitos de paladines y campeones en el mapa, sino unidades individuales que navegan por el mapa turno a turno. Esto quizás te decepciones un poco, pero créenos que añade un nivel de complejidad extra sobre tu estrategia, pues no podrás devolver rápidamente unidades a la defensa si te atacan.

En The Battle of Polytopia hay 16 facciones a elegir, cada una de ellas con unidades especiales únicas al más puro estilo de AoE. Aparte, es un juego gratis y disponible en la Play Store, así que no tardes en echarle un ojo.

Tropico Mobile: conviértete en un dictador de tu propia república bananera

No están leyendo mal, este juego va justamente de eso que acabamos de escribir. Tropico Mobile es un port del juego homónimo para ordenadores, pero con controles adaptados a las pantallas móviles. Tu objetivo es desarrollar tu propia nación siendo un dictador con poder absoluto para hacer y deshacer, aunque podrás elegir entre ser benevolente con tus habitantes o todo un degenerado. Claro, siempre intentando engordar tus cuentas en paraísos fiscales.

En este título de estrategia no tendrás que pelear demasiado, a menos que el medidor de estabilidad social y política se dispare e inicien sublevaciones en tu contra. Sin embargo, la recolecta de recursos, construcción y decisiones estratégicas serán claves para su avance.

Bad North: un juego de estrategia que se sale de caja, aunque no de la isla

Siendo honestos, Bad North solo se parece a Age of Empires en que tienes que crear unidades, mejorarlas y controlarlas para la batalla. Sin embargo, este título requiere de mucha buena cabeza, pues es una especie de Tower Defense donde debes evitar oleadas de enemigos que intentarán acabar contigo y tomar tu isla. Además, todo el entorno es en 3D, las islas se vuelven puzles cada vez más complicados de entender y lloverán ataques en todas direcciones, así que no puedes dejar ningún flanco descubierto.

Eso sí, el juego es de pago, aunque luego de esa inversión no tendrás que pagar nada más y es ultra entretenido. Te aseguramos muchas horas de diversión con él.

Total War: una franquicia alucinante que ya lleva varios títulos portados a Android

Obviamente existen otros juegos de estrategia que llevan años compitiendo con Age of Empires y Civilization. No obstante, pocos han sido un hueso tan duro de roer como Total War. ¿Por qué? Porque tiene lo mejor de ambos mundos: estrategia por turnos y batallas históricas épicas.

Además, Total War cuenta con una ventaja importantísima frente a sus rivales si hablamos de dispositivos móviles. Al momento de escribir este artículo, Feral Interactive había llevado cuatro de los títulos de esta saga desde PC a Android:

Total War: Medieval II – Kingdoms .

. Rome: Total War .

. Rome: Total War – Barbarian Invasion .

. Total War: Rome – Alexander.

No te estamos recomendando uno, sino cuatro juegos que son parte de la crema y nata del nicho de estrategias. ¿El único detalle? Todos son juegos de pago, pero valen cada euro y la adaptación de controles hacia pantallas táctiles es muy buena.

Art of War 3 – Global Conflict: un RTS moderno con unos gráficos de miedo y muchísima acción

Art of War 3 toma de AoE el desarrollo de tecnologías para tu facción y las batallas campales entre montones de personajes en el mapa. Sin embargo, en este caso no hablamos de batallas históricas, sino de una guerra futurista al más puro estilo de Command & Conquer.

Lo frenético prima en este juego, así que no puedes pasar horas construyendo defensas y preparando un ejército ultra poderoso para acabar con todo en un solo ataque. Tus rivales no te darán descanso para ello, así que tú tampoco podrás dárselos.

Art of War 3 es un juego mayormente online, así que se sale un poco de nuestra pauta. Sin embargo, tiene su propia campaña offline que te mantendrá ocupado por bastante tiempo. Échale un ojo que seguro te encantará.