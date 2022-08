El periodo medieval es usado con frecuencia como ambiente para tramas de ficción. Sus elementos son considerados en el desarrollo de juegos históricos, basados en la época donde se construían grandes castillos, se hacían cruzadas y convivían campesinos junto con inquisidores. Estos juegos contienen imágenes de caballeros con armaduras pesadas y enormes espadas.

Si te gustan las guerras legendarias y superar pruebas para conquistar reinos, llegaste al sitio correcto. Aquí encontrarás una lista con los 10 mejores juegos medievales en Android, disponibles en Google Play. Esta selección incluye juegos de acción, estrategias globales, simulaciones realistas y mucho más.

Eternium

Comenzamos la lista con Eternium, un juego donde podrás descubrir cuatro mundos de fantasía, escogiendo cualquiera de estos tres personajes: mago, guerrero o cazarrecompensas. Además, cada héroe cuenta con su propia arma especial para vencer al enemigo.

Durante el juego, tendrás acceso a numerosas armas y armaduras legendarias, como espadas, hachas y escudos. También podrás vencer a los dragones, demonios y otras criaturas que enfrentarás para proteger el castillo.

Rival Knights

Es un juego de acción original de Gameloft, ambientado en emocionantes torneos de caballeros. Imagínate vestido con una armadura pesada, montado en tu fiel corcel, intentando hacer volar a tus rivales de la silla de montar y ganando el aplauso de la audiencia. Para lograrlo, vas a necesitar mucha habilidad y una buena precisión.

Rival Knights, está diseñado para un solo jugador, quien representa el personaje de un caballero desconocido que desea convertirse en leyenda. Durante la aventura, encontrarás más de 120 elementos, que podrás elegir y usar en las batallas. ¡Demuestra tu valentía en duelos PvP ahora mismo!

Kingdoms of Camelot: Battle for the North

Kingdoms of Camelot: Battle for the North es un juego de estrategias en tiempo real. En este multijugador en línea, los participantes deberán construir un imperio, crear grandes alianzas y derrotar a todos los enemigos para conquistar el reino.

Entrena a un ejército masivo de valientes caballeros, creando tropas de élite y caballería pesada, para luchar por la gloria. En Kingdoms of Camelot, tendrás la oportunidad de disfrutar la vida de un gobernante poderoso, luchar guerras legendarias y expandir tu propio reino.

Kingdom Rush: Tower Defense

Kingdom Rush te lleva a un entorno basado en la fantasía medieval. En este juego podrás crear torres de diferentes tipos y preparar una defensa con magos, arqueros y artilleros, para combatir las hordas de monstruos. Después de completar cada nivel, ganarás 3 estrellas y tendrás acceso a nuevos modos dentro del juego, como el desafío heroico y el desafío de hierro.

El dinero es muy importante en el juego y lo puedes usar para mejorar tus torres y aumentar tu defensa. Pero no te preocupes, gana un poco de dinero extra vendiendo algunas de tus torres construidas. Kingdom Rush es uno de los mejores juegos medievales, para poner a prueba tu estrategia.

Throne: Kingdom at War

Si has jugado al clásico Total War, entonces Throne: Kingdom at War te va a encantar. Actualmente, es considerado uno de los mejores juegos medievales de Android. Durante el juego, tendrás que superar misiones únicas y tareas diarias para ganar recompensas.

Tu objetivo es participar en una guerra en tiempo real, planificando la mejor estrategia. Para ello, deberás construir un castillo, entrenar a los ejércitos, conquistar tierras y asegurar recursos valiosos. A medida que subes de nivel, podrás convertir tu ciudad en una fortaleza bien defendida, con un ejército invencible.

Lords & knights – Medieval MMO

Lords & knights es un juego de estrategia en línea, ambientado en la Edad Media. En él deberás construir un poderoso imperio y luchar por el dominio de nuevos territorios, conquistando castillos. A medida que avanza el juego, podrás ampliar y transformar tu reino.

Si quieres salir victorioso, será necesario que hagas alianzas poderosas, formes un ejército fuerte y prepares estrategias de batalla que te permitan atacar los castillos enemigos para conquistar el trono. ¡Usa la táctica correcta y conviértete en un valiente caballero!

Stronghold Kingdoms

¿Te gustaría gobernar en la Edad Media? Con Stronghold Kingdoms podrás hacer esto y mucho más. Este juego multiplataforma se desarrolla en un mundo mágico lleno de luchas políticas, donde tendrás la oportunidad de crear un gran imperio junto con amigos y desconocidos.

En esta aventura podrás construir grandes castillos y fortalezas, combatir en guerras, hacer alianzas con otros jugadores y convertirte en un poderoso guerrero. Si eres aficionado a los juegos medievales, entonces Stronghold Kingdoms es ideal para ti.

Age of Lords Legends & Rebels

Age of Lords Legends & Rebels, es un juego online que te dará la oportunidad de desarrollar estrategias para conquistar el trono real. Además, te va a permitir combatir con jugadores de todo el mundo y derrotarlos usando tu ejército personal.

Conviértete en el rey de tu propio mundo virtual, jugando Age of Lords Legends & Rebels. Construye grandes y poderosos castillos, explora tierras, extrae recursos, entrena numerosos ejércitos, forja alianzas, lucha contra enemigos e intenta lograr el poder a través de la fuerza y ​​la diplomacia.

Lord Mobile: Defensa de torre

Prepárate para disfrutar de Lords Mobile, un juego de rol y estrategia que está lleno de héroes y guerreros batallando por el poder. Comienza construyendo tu propio reino desde los cimientos y edifica los mejores castillos para tu defensa.

Este mundo medieval y de fantasía está en busca de un emperador, uno que pueda unir los diferentes reinos, ¡atrévete y conviértete en el verdadero soberano! En Lords Mobile encontrarás una gran selección de héroes legendarios, entre ellos curiosos elfos, sirenas, enanos y robots.

Iron Blade: Medieval Legends

Únete a millones de jugadores en una batalla épica para salvar a la humanidad, en el emocionante juego Iron Blade. Sumérgete en una historia legendaria llena de guerras, magia y monstruos. En esta historia medieval tendrás que tener mucho coraje para convertirte en un héroe.

En este juego tampoco podía faltar la construcción de castillos, las peleas y los ataques entre los personajes para obtener el poder. Con Iron Blade, tendrás que vencer fuerzas demoníacas y superar muchos obstáculos, los cuales te van a permitir restaurar el orden y la paz en la tierra.

Los juegos medievales son grandes clásicos y tienen un gran número de aficionados. Estos cuentan con un estilo original y sus efectos especiales en los dispositivos Android son cada vez mejores. ¡Elige el que más te guste y juégalo ya!