Para nadie es un secreto que los juegos de estrategia tengan tanta popularidad dentro y fuera del universo móvil. ¿Por qué? Porque te ponen a pensar, te entretienen y representan una buena forma de mantener tu cerebro activo. Así que en esta oportunidad, te presentaremos los 10 mejores juegos de estrategia en tiempo real para Android.

10 increíbles juegos de estrategia en tiempo real

Si querías disfrutar un buen juego de estrategia en tiempo real desde tu Android, échale un ojo a la siguiente lista. ¡Descarga el que más te guste y empieza a jugar cuanto antes!

War Alert: Red Lords

War Alert: Red Lords es un juego que combina temas históricos, unidades futuristas y gráficos de dibujos animados. Aquí tendrás que elegir a un héroe con beneficios especiales para cada una de tus batallas. Además, existe un árbol tecnológico en el que podrás investigar cosas que te harán más poderoso dentro del juego.

El objetivo es sencillo: derrotar a los enemigos en el campo de batalla. Encárgate de elegir una buena composición de unidades y enfréntate a otro jugador en una de las cinco arenas disponibles. Mientras más victorias acumules, más poderoso harás a tu ejército.

Expanse RTS

Expanse es un juego con unos gráficos y una jugabilidad parecida al legendario Starcraft. Sin embargo, no cuenta con el mismo nivel de profundidad y diversidad.

En este título de estrategia en tiempo real hay tres facciones diferentes a elegir, pero todos son humanos. Expanse no es demasiado impresionante, pero te encantará si buscas un juego de estrategia tradicional.

RedSun RTS: Strategy PvP

En RedSunt RTS la premisa es muy simple: construye tu base, fabrica tantas unidades como sea posible y aplasta a tu enemigo. Eso sí, tendrás que elegir sabiamente a las unidades que te ayudarán a contrarrestar al poder de tu adversario. Si no planeas una buena estrategia, podrías encontrarte con una desagradable sorpresa.

Si estás buscando un juego de estrategia en tiempo real que no sea demasiado complicado o llamativo, RedSun te mantendrá entretenido por un tiempo.

Command & Conquer: Rivals

Command & Conquer es una de las franquicias de estrategia en tiempo real más populares en el mundo y Rivals es su obra maestra para dispositivos móviles. A diferencia de otras plataformas, esta versión móvil elimina una tonelada de elementos como explorar el mapa y expandir bases, para centrarse únicamente en las batallas.

En este juego te colocan dentro de una pequeña arena donde luchas contra otro jugador por el control de tres puntos claves. Si tus unidades dominan sobre al menos dos de ellos, la base de tu oponente quedará destruida y ganarás la partida. Sácale el mayor provecho a tus unidades y elige la alineación correcta en el momento adecuado para conseguir la victoria.

Mushroom Wars 2

A diferencia de todos los juegos en esta lista, Mushroom Wars 2 no incluye tanques ni maquinaria pesada. Pues aquí tienes que dirigir legiones de guerreros de hongos para que se adueñen del mapa y consigan la victoria. Eso sí, es mucho más fácil decirlo que hacerlo.

En este título de estrategia en tiempo real, debes prestar mucha atención a cada jugada que haga tu oponente. Mushroom Wars 2 tiene un diseño único y una jugabilidad lo suficientemente adictiva como para engancharte durante un buen rato.

Rebel Inc.

En Rebel Inc. tendrás que estabilizar una región devastada por los insurgentes y lograr una paz duradera. La única forma de lograrlo es usando los recursos de manera inteligente para contrarrestar las amenazas del camino. Desde evitar que el país vuelva al caos invirtiendo en infraestructura, hasta luchar contra las fuerzas rebeldes en las montañas, ¡el juego desafiará tus habilidades de distintas maneras!



Ojo, Rebel Inc. no es un juego que te dejará boquiabierto con gráficos. Sin embargo, tiene una historia lo suficientemente interesante como para entretenerte durante bastante tiempo.

Galaxy Reavers

Galaxy Reaver es un juego de estrategia en tiempo real en el que podrás armar una flota con ocho diferentes clases de naves, cada una con sus propias fortalezas y debilidades. A medida que vayas jugando, irás obteniendo recursos que te permitirán actualizar cada nave con el equipo que mejor se adapte a tu estilo de juego. Después de eso, tendrás lo necesario para conquistar todos los sistemas estelares. Los efectos visuales de Galaxy Reavers lo convierten en uno de los mejores juegos de estrategia en tiempo real para móviles.

War of Kings

War of Kings es un juego que mezcla elementos de Age of Empires, Warcraft y Warhammer en la pantalla de tu móvil. Tiene diferentes civilizaciones, dragones, orcos y un montón de elementos que te gustarán mucho si eres fanático de los juegos de estrategia.

Dirige a cientos de unidades y marcha hacia la base de tu enemigo. ¡Ten cuidado! Pues una ola de guerreros sedientos de sangre también podría venir hacia ti. Sin duda alguna, War of Kings es uno de los mejores juegos de estrategia en tiempo real de esta lista.

Boom Beach

En Boom Beach tienes una isla en un mapa con muchos otros jugadores, tu deber será sobrevivir a sus ataques mientras construyes edificios y entrenas a tus tropas. Cuando creas que sea el momento de atacar, puedes mandar tu ejército a la playa de tu enemigo y entrar en combate.

Suena bastante sencillo, pero la cantidad de mejoras y composiciones de ejército que puedes usar hacen que el juego sea mucho más completo de lo que parece. Además, en la isla hay un montón de cosas a desbloquear que te ayudarán a ganar poder.

Art of War 3

Art of War 3 probablemente sea el juego de estrategia en tiempo real más elegante y mejor diseñado para teléfonos inteligentes. Estamos hablando de un título con gráficos bastante agradables y efectos precisos. Aquí obtendrás una gran variedad de edificios y unidades para controlarlas como en cualquier juego de estrategia real diseñado para PC.

Además, también es necesario destacar que la interfaz es intuitiva y fácil de usar porque no hay iconos pequeños que sean difíciles de presionar en plena batalla.

Y a ti, ¿cuál de todos los juegos fue el que más te gustó?