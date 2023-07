Crunchyroll anuncia un juego de One Punch Man para Android

El popular servicio de anime en streaming Crunchyroll acaba de anunciar un nuevo videojuego de One Punch Man que llegará móviles y PC. Se trata un juego de rol multijugador (RPG) basado en la primera temporada del famoso manga de acción creado por One e ilustrado por Yusuke Murata. ¿Quieres saber qué más se sabe de este próximo videojuego? Pues quédate con nosotros para contarte todos los detalles de este título que se estrenará en 2023.

One Punch Man World: un nuevo RPG gratuito en 3D que llegará a móviles y PC este año

One Punch Man: World es el título de este juego de acción y rol en 3D desarrollado por T3 Studio, empresa subsidiaria de Perfect World Games (el desarrollador de juegos como Tower of Fantasy y Persona 5: The Phantom X). Este llegará en 2023 y estará disponible en móviles Android, iPhone y en ordenadores Windows. Además, se sabe que su trama estará basada en la primera temporada del manga y que podrás jugar con Saitama, el protagonista de la serie que puede derrotar a cualquier enemigo de un solo golpe.

Asimismo, se sabe que el juego te permitirá desbloquear personajes a medida que subes de nivel. También tendrás la posibilidad de unirte a la Asociación de Héroes para cumplir misiones o jugar en cooperativo con otros jugadores. Y por el tráiler podemos ver que tendrá un sistema de combate en tiempo real, por lo que deberás aprender a dominar los esquivos, habilidades y combos para vencer a los enemigos.

Finalmente, hay que mencionar que, aunque no hay fecha de lanzamiento, está confirmado que llegará en algún momento de este año. Y, para los usuarios que quieren un acceso anticipado al juego, existe un pre-registro en la web oficial del juego que está disponible para jugadores de EE. UU., Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y América Latina.

Y tú… ¿Eres fanático de One Punch Man?