Si eres fanático del anime, es muy probable que conozcas Crunchyroll, una plataforma como Netflix, pero dedicada exclusivamente al anime, manga y doramas. Crunchyroll es el líder indiscutible de la transmisión de anime en el mundo occidental, con una amplia biblioteca y muchos contenidos subtitulados para su audiencia. Sin embargo, aunque es excelente y cuenta con más de 100 millones de usuarios registrados en todo el mundo, puede que no sea perfecta para todos.

Sin lugar a dudas, Crunchyroll es una de las mejores opciones para los fanáticos del anime, pero no todos pueden disfrutar de su contenido. Esta plataforma también tiene sus limitaciones, en ocasiones no funciona como debería y tampoco está disponible en todos los países. Afortunadamente, a medida que aumenta la demanda de anime, han surgido nuevos servicios de transmisión. Aquí te mostramos las 7 mejores alternativas a Crunchyroll que llenarán ese vacío.

Las 7 mejores alternativas a Crunchyroll

Las aplicaciones para ver anime en Android son muy populares. Pero, también puedes disfrutar del anime en línea a través de diferentes plataformas de streaming. Explora estas 7 alternativas a Crunchyroll y encuentra la que mejor se ajuste a tus necesidades.

Hidive: anime sin censura

Hidive es una plataforma de streaming que se destaca por ofrecer series y películas de anime subtituladas o dobladas, e incluso ofrece transmisiones simultáneas. A diferencia de otros sitios web, aquí encontrarás un catálogo impresionante de programas de origen japonés únicos y sin censura, que no están disponibles en otro lugar.

La plataforma ofrece acceso a una gran biblioteca de anime, tanto clásico como nuevo, y también cuenta con producciones originales. Hidive está disponible en más de 100 países y ofrece una prueba gratuita de 30 días para que los nuevos suscriptores prueben el servicio. Es una excelente alternativa a Crunchyroll para los fanáticos del anime.

Viz Media: simple y fácil de usar

Si eres un verdadero fanático del anime y buscas una amplia selección de clásicos. Entonces, Viz Media es la opción perfecta para ti. En esta plataforma, encontrarás una gran variedad de programas de anime, desde los clásicos como Naruto y Bleach hasta joyas más oscuras como Kekkaishi y Nana. Pero eso no es todo, también podrás sumergirte en el increíble mundo del manga con una amplia gama de títulos disponibles en formato digital.

Viz Media cuenta con una comunidad de anime que te permitirá conectarte con otros aficionados. Además, te ofrece varias características interesantes como visualizaciones recientes, una interfaz simple y la posibilidad de ajustar los subtítulos. En cuanto al precio, ofrece una opción de transmisión gratuita, pero también te permite comprar contenido adicional a precios diferentes.

Funimation: producciones originales

Funimation es una plataforma de streaming de anime muy popular que ofrece contenido en inglés y japonés a millones de fanáticos en todo el mundo. Es una gran alternativa a Crunchyroll, con un catálogo que incluye series populares y exclusivas de Japón. Puedes acceder al contenido de forma gratuita con anuncios o suscribirte para disfrutar de contenido sin anuncios y en alta definición.

Esta plataforma es ideal para los amantes del anime que buscan un servicio de streaming completo. Ofrece una amplia variedad de programas, incluyendo producciones originales, doblajes en inglés y transmisiones simultáneas. La interfaz de usuario cuenta con funciones como listas de reproducción personalizadas y configuraciones de seguridad para los niños. Además, puedes interactuar con otros fans a través de los foros y redes sociales de Funimation.

Retrocrush TV: anime estilo vintage

Retrocrush TV es el servicio de transmisión perfecto para los amantes del anime clásico que buscan revivir la época dorada de la industria. Con una colección de programas y películas de los años 70, 80 y 90, como City Hunter, Kimagure Orange Road y Lupin III. Además, puedes disfrutar de los vídeos subtitulados o doblados, así como también de actualizaciones periódicas con nuevos episodios.

Aunque su catálogo puede no ser tan extenso como otros servicios, Retrocrush TV compensa con la calidad de su contenido. Además, puedes optar por una cuenta premium para acceder a funciones avanzadas y disfrutar de una transmisión sin anuncios. Esta plataforma es un excelente reemplazo para Crunchyroll, ¡pruébala!

Netflix: con series populares de anime

Netflix es mucho más que solo un servicio de streaming de películas y series, también cuenta con una amplia selección de anime para satisfacer a los amantes de este género. En esta plataforma puedes encontrar títulos populares como Naruto, One Piece, Pokémon, Vinland Saga, Ataque de Titanes, Hajime no Ippo y muchos más, que te mantendrán enganchado de principio a fin.

Además, ha lanzado títulos originales como Violet Evergarden, Kakegurui y The Seven Deadly Sins, los cuales han recibido elogios por parte de la crítica y los espectadores. Aunque Netflix no está diseñado específicamente para el anime, se ha convertido en una gran alternativa a Crunchyroll. El coste de suscripción de Netflix varía según el país, y algunos títulos de anime pueden no estar disponibles en todas las regiones.

Anime-Planet: para ver anime y leer manga

Anime-Planet también es una excelente alternativa a Crunchyroll si estás buscando un servicio de transmisión gratuito con publicidad que ofrezca anime. En esta plataforma, puedes encontrar una amplia selección de series populares como One Punch Man y Sword Art Online, entre muchas otras. Lo mejor de Anime-Planet es su poderoso sistema de recomendación, que sugiere nuevos animes basándose en tus hábitos de visualización.

La interfaz de usuario de Anime-Planet es intuitiva y fácil de usar, con características como listas de observación personalizadas y un panel de discusión para interactuar con otros fanáticos. Además de contener un amplio archivo de contenido de anime, también ofrece la opción de leer manga. Es una opción increíble para aquellos que deseen disfrutar de la animación japonesa, sin tener que gastar dinero.

Hulu: parte del imperio Disney

Hulu es uno de los servicios de transmisión más grandes, que ofrece tanto programas de televisión como películas de Hollywood, incluyendo contenido original. Aunque esta plataforma propiedad de Disney, no se especializa en anime como Crunchyroll o Funimation, cuenta con un amplio catálogo de títulos de anime como My Hero Academia, Ataque de Titanes y JoJo’s Bizarre Adventure, entre otros.

Esta alternativa ofrece anime gratuito con anuncios, pero algunas series pueden requerir una suscripción a Hulu+ para ver todos los episodios. Aunque Hulu no ofrece contenido de transmisión simultánea y de acción en vivo como Crunchyroll, sigue siendo una excelente opción para aquellos que deseen explorar diferentes plataformas de transmisión.

Explota estas 7 opciones a Crunchyroll y disfruta de lo mejor del anime. ¡Ahora podrás ver una gran variedad de programación sin problemas!