5 juegos en PDF para jugar donde quieras: DOOM, Tetris y más

Los videojuegos tienen más cabida de lo que uno podría pensar, pues no solo pueden reproducirse en los dispositivos acostumbrados (consolas, PC, móviles, tablets, etc.), sino también, en formatos que en un principio pueden sonar a chiste. El más increíble es el PDF. Sí, puedes jugar a algunos juegos en un archivo que se suele usar para leer, y ahora descubrirás cuáles son.

Por supuesto, hablamos de títulos clásicos, cuyo peso y formato se puede adaptar y no tienen tantos detalles ni peso como los juegos de hoy en día. Eso no quita que sigan siendo entretenidos, y por eso vale la pena averiguar cuáles puedes portar como un archivo PDF para reproducirlos en cualquier dispositivo donde exista un lector para ello. Acá te dejamos 4 junto a un adicional igual de interesante:

DOOM, el clásico shooter que nunca muere

Desde sus inicios, DOOM se convirtió en un clásico de los shooter que, incluso hasta este momento, continúa más vivo que nunca. Y es que la versión clásica está a disposición de cualquiera, ahora también en un archivo PDF, para jugarlo desde el documento. Todos los controles se pueden ejecutar sin ningún problema, trayendo la nostalgia de este juego de disparos que muchos aman.

ENLACE | JUEGA A DOOM EN PDF

Tetris, el juego de lógica más querido

Tetris es, sin duda, un clásico que se suma a la lista de juegos inmortales, y que ahora pueden aparecer en cualquier dispositivo. E incluso formato, si añadimos que se puede abrir en PDF. Puedes distraerte un buen rato intentando ajustar todas las formas de la manera más ordenada posible para sacar la mayor cantidad de puntos.

ENLACE | JUEGA A TETRIS EN PDF

Breakout, un favorito de los juegos Arcade

Este otro juego es igual de conocido por muchos, y es que todos en algún punto de nuestra vida jugamos Breakout, aun sin conocer el nombre. Este no es más que el clásico juego en el que debes mantener en el aire una pelota que irá chocando con obstáculos, destruyéndolos en el proceso. Para evitar que se caiga, debes movilizar una plataforma, hasta que consigas eliminar todos los objetivos, que te sumarán puntos.

ENLACE | JUEGA A BREAKOUT EN PDF

Flappy Bird, una leyenda que aún perdura

Aunque la versión oficial de Flappy Bird pasó a la historia, todavía existen muchas versiones que intentan recuperar la ilusión de quiénes amaron este juego tan simple. Desde versiones muy ligeras que van a 60 FPS, hasta archivos PDF como el que te dejaremos abajo. Tal vez con alguna de estas opciones puedes descubrir si existe un final del juego.

ENLACE | JUEGA A FLAPPY BIRD EN PDF

Calculadora en PDF, un recurso que siempre te vendrá bien

Los juegos no son los únicos programas que se pueden ejecutar en el visor PDF clásico. También otras herramientas tienen la misma posibilidad, como es el caso de las calculadoras. Así que si te hace falta una calculadora y no tienes ningún programa similar, puedes resolver tus cálculos utilizando este archivo PDF que no pesa nada.

ENLACE | CALCULADORA EN PDF

Ahora que lo sabes, ¿probarías estos juegos en PDF?