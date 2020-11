La Navidad está a la vuelta de la esquina. Y uno de los regalos estrella serán los smartphones. Por ello, si eres fan del fabricante coreano, te mostramos cuáles han sido los teléfonos móviles Samsung más vendidos en 2020.

Como podrás comprobar más adelante, verás que hay modelos de diferentes rangos de precio, para que dentro de los móviles Samsung más vendidos, puedas encontrar el que mejor se ajuste a tu bolsillo. Veamos cuáles han sido los smartphones con mayor éxito en términos de ventas.

Samsung Galaxy A01 Core

Comenzamos con el teléfono Samsung más barato que puedes comprar. El Galaxy A01 Core es un teléfono de gama entrada, con 1 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno.

Súmale una pantalla de 5.3 pulgadas con resolución HD, y tienes un móvil muy barato, pero que te permitirá navegar por Internet, utilizar redes sociales y ver vídeos en Youtube. Además te sirve perfectamente para jugar a Among Us y otros juegos que no requieran de una gran carga gráfica.

Samsung Galaxy A11

En segundo lugar tenemos el Galaxy A11. ¿Sus principales armas? Un procesador Exynos de 8 núcleos acompañado de 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, además de una pantalla de 6.4 pulgadas y resolución HD+.

La guinda del pastel la pone su batería de 4000 mAh, más que suficiente para ofrecer una excelente autonomía en este teléfono Samsung barato.

Samsung Galaxy A21s

En tercer lugar tenemos al teléfono Samsung más vendido. Y es que, este Samsung Galaxy A21s cuenta con una relación calidad – precio muy difícil de batir. Para ello, apuesta por un diseño que destila calidad por cada uno de sus poros, junto a un hardware que no decepciona.

Destacar especialmente su pantalla de 6.5 pulgadas con resolución HD+, además de una inagotable batería de 5000 mAh que garantiza una autonomía genial.

Samsung Galaxy A31

Aquí ya entramos en un modelo que da un salto de calidad respecto a los teléfonos anteriores. Principalmente por la pantalla del Samsung Galaxy A31, formada por un panel Super AMOLED de 6.4 pulgadas con resolución Full HD+.

Y ojo con su módulo de cámara trasera, formado por cuatro lentes para conseguir unas fotografías que no te decepcionarán en absoluto.

Samsung Galaxy A51

Cerramos este recopilatorio de los teléfonos Samsung más vendidos con el Samsung Galaxy A51, el móvil más caro de este top, pero cuyas prestaciones hacen que valga cada euro que cuesta.

Para ello, presume de una pantalla Super AMOLED de 6.5 pulgadas y resolución Full HD+, procesador Exynos 9611, 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento para que disfrutes de un teléfono Samsung solvente y a muy buen precio. Sin duda, el mejor regalo para esta Navidad.