Apple acaba de anunciar que una selección de sus series originales de Apple TV+ serán gratis a partir de este 11 de abril para combatir el confinamiento por el Covid-19. De esa manera, Apple se une a empresas como Amazon y HBO, que recientemente publicaron varias pelis y series para ver gratis durante en confinamiento. Así que, de las grandes plataformas de streaming, ya nada más faltaría Netflix que se sume a esta campaña.

Volviendo al tema que nos corresponde, evidentemente Apple está aprovechando esta ocasión para darle más visibilidad a sus series menos populares. Y es que, en la lista de series de Apple TV+ que se podrán ver gratis, no se incluye la multi-premiada y alabada The Morning Show. Tampoco se incluyen los lanzamientos recientes de Apple TV+. No obstante, las series gratis que ofrecen parecen bastante buenas. Conoce la lista completa a continuación.

Esto es todo lo que podrás ver gratis en Apple TV+ para amenizar el confinamiento

En total, son siete series y un documental lo que Apple TV+ permitirá ver gratis a partir de este 11 de abril en todos los países donde esta plataforma está disponible (incluyendo España). ¿Cuáles son? Pues estas:

Little America : una serie sobre la vida de los inmigrantes en los Estados Unidos.

: una serie sobre la vida de los inmigrantes en los Estados Unidos. Servant : un thriller que cuenta con la colaboración del popular director M. Night Shymalan.

: un thriller que cuenta con la colaboración del popular director M. Night Shymalan. For All Mankind : un drama sobre qué pasaría si la URSS hubiese aterrizado en la luna primero.

: un drama sobre qué pasaría si la URSS hubiese aterrizado en la luna primero. Dickinson : una comedia protagonizada por Hailee Steinfeld y basada en la figura de Emily Dickinson.

: una comedia protagonizada por Hailee Steinfeld y basada en la figura de Emily Dickinson. Snoopy in Space : una serie animada de 12 episodios del encantador Snoopy.

: una serie animada de 12 episodios del encantador Snoopy. Helpsters : una serie de acción en vivo para preescolares.

: una serie de acción en vivo para preescolares. Ghostwriter : un reboot de la serie homónima.

: un reboot de la serie homónima. The Elephant Queen: un documental de la vida salvaje.

Aunque parezca poco, estas series son casi un tercio de todo el contenido que Apple TV+ ofrece. Así que no está para nada mal.

Cómo ver las series gratis de Apple TV+, por el confinamiento

Para ver estas series gratis, lo único que debes hacer es iniciar sesión en aplicación de Apple TV con tu Apple ID a través de un dispositivo compatible (no es necesario que te suscribas a Apple TV+). Como ya habrás intuido, todos los dispositivos de Apple son compatibles con la app de Apple TV, pero también lo son varios Smart TVs (de Samsung y LG, principalmente), TV box como Roku y sticks como el FireTV de Amazon.

Si no tienes ninguno de los mencionados dispositivos, no te preocupes, pues puedes disfrutar de Apple TV+ desde su página web en el navegador de tu PC, tablet o móvil. No sabemos por cuánto tiempo estarán disponibles estas series gratis (Apple no lo indicó), pero suponemos que será hasta que el confinamiento termine. De todas formas, si te faltó por ver alguna serie, recuerda que puedes reclamar la prueba gratis por 7 días de Apple TV+ si nunca lo has hecho.

