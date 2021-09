Los desarrolladores de Plant vs Undead han tomado medidas con la llegada del Farm 2.5 en el juego para eliminar los bots y las multicuentas. Sin embargo, hasta hace unas semanas todavía había fallas en el juego, entonces ¿será que todavía existen bots en Plant vs Undead?

Recuerda que los bots son unas de las principales causas de baneo en Plant vs Undead. De hecho, desde que inició este juego ha sufrido múltiples fallos a causa de los bots y de las multicuentas que afectan fuertemente a Plant vs Undead.

¿Todavía existirán los bots en Plant vs Undead?

Si ya te has iniciado en este juego y conoces todo lo necesario para comenzar a jugar Plant vs Undead seguramente has notado que el juego ha reducido considerablemente sus fallos. De hecho hasta hace unas semanas había que entrar a Plant vs Undead por grupos para no saturar sus servidores.

Se esperaba que con la llegada del Farm 3.0 en Plant vs Undead el juego comenzaría a usar los servidores de Amazon. Sin embargo parece que los desarrolladores se adelantaron y ya están usando los servidores de Amazon, es por esto que el juego ya no tiene tantos fallos como antes.

Los bots afectaban a los servidores anteriores de Plant vs Undead y hacían que se saturaran. Ahora los servidores de Amazon soportan más tráfico así que es más difícil que notemos si hay bots o no en Plant vs Undead.

De cualquier forma, con las medidas que llegaron al juego en el Farm 2.5 y que se mantendrán en el Farm 3.0 en Plant vs Undead, los desarrolladores buscan eliminar todos los bots del juego. Es importante que tomes en cuenta que al parecer los desarrolladores de Plant vs Undead banean cuentas por lotes, es decir que eliminan a los bots cuando descubren una cantidad determinada de ellos.

Saber si todavía existen bots en Plant vs Undead es complicado y solo los desarrolladores pueden estar seguros de eso. Esperemos que las personas hayan tomado conciencia con todos los baneos que se han llevado a cabo en el juego y no sigan usando bots. Igualmente cuando banean cuentas en Plant vs Undead por ser bots, es común que lo digan en el Discord oficial de Plant vs Undead.