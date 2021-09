A pesar de que el Farm 2.5 en Plant vs Undead fue lanzado recientemente, el Farm 3.0 está cerca de ser lanzado y trae novedades que sin duda mejorarán Plant vs Undead. Los desarrolladores de este juego ya habían dicho que iba a salir el Farm 3.0, sin embargo parece que traerá algunas cosas interesantes. ¿Quieres conocer las novedades del Farm 3.0 en Plant vs Undead?

Todas las novedades del Farm 3.0 de Plant vs Undead

Con el Farm 2.5 los desarrolladores de Plant vs Undead buscaban acabar con los bots y las personas con multicuentas en el juego. Ten en cuenta que este juego ha sufrido caídas en sus servidores en múltiples ocasiones y esto se debe en gran parte a los bots y a las multicuentas, por eso han baneado tantas cuentas en los últimos días.

A diferencia del Farm 2.5 que buscaba proteger la seguridad de los jugadores, el Farm 3.0 de Plant vs Undead traerá nuevas funciones que harán más interesante este juego. A continuación te enseñaremos las novedades que traerá el Farm 3.0 a Plant vs Undead.

El Farm 3.0 de Plant vs Undead traerá un nuevo modo de juego, el PvP

El modo PvP de Plant vs Undead llegará con el Farm 3.0 a mediados del mes de octubre y parece que será un modo de juego bastante interesante. Al parecer las recompensas del modo PvP serán mayores que las del modo Farm, aunque será más difícil de jugar. Sin embargo, las recompensas del modo PvP no serán ni en LE ni en PVU, Plant vs Undead creará un nuevo token del cual todavía se desconoce el nombre.

El PVU será una criptomoneda que solo se usará para hacer intercambios en el Marketplace de Plant vs Undead. Además, se espera que con el lanzamiento del Farm 3.0 y la salida del modo PvP el precio de las plantas NFT baje considerablemente durante las primeras semanas. También se espera un repunte en el precio del PVU y una subida en el precio de las plantas NFT unos meses después de la salida del Farm 3.0.

Como el modo PvP tendrá un token nuevo, es posible que su lanzamiento mueva toda la economía del juego, esto debido a que los jugadores estarán cambiando constantemente sus tokens por PVU. Los jugadores ahora no solo usarán PVU para retirar sus ganancias del juego, sino que tendrán que hacer más operaciones en el Marketplace de Plant vs Undead.

Con el Farm 3.0 de Plant vs Undead llegará Factory Chain

Los desarrolladores de Axie Infinity crearon Ronin para que sus usuarios tuvieran menos comisiones al cambiar el dinero del juego por otras criptos y Plant vs Undead hará algo similar. Factory Chain es una Blockchain como Ronin, pero creada por los desarrolladores de Plant vs Undead para sus usuarios.

La red Factory Chain está diseñada para alojar las plantas NFT del modo PvP, Survival y todos los demás modos que saque Plant vs Undead a partir del Farm 3.0. Por su parte, la red Smart Chain de Binance seguirá usándose para almacenar las plantas NFT del modo Farm. Por cierto, si estás jugando el modo Farm de este juego tienes que conocer los trucos para ser el mejor granjero en Plant vs Undead.

Ten en cuenta que las plantas con las que puedes jugar el modo PvP de Plant vs Undead a partir del Farm 3.0 tienen que ser plantas NFT. Entonces, para jugar el modo PvP de Plant vs Undead tienes que enviar tus plantas NFT a la red Factory Chain. Es importante que sepas que si envías tus plantas NFT del modo Farm que usa la red de Binance al Modo PvP que usa Factory Chain no podrás volver a plantarlas en el modo Farm.

No puedes usar las mismas plantas del modo PvP en el modo granjero de Plant vs Undead. Lo recomendable será que pases solo las plantas necesarias para jugar el modo PvP y dejes las demás en tu granja para que las puedas seguir cosechando. Es importante que sepas que para jugar el modo PvP necesitas tener entre 6 y 8 plantas NFT en la red Factory Chain.

Junto al Farm 3.0 de Plant vs Undead llegarán las apps para iOS y Android

Aunque no se tiene mucha información al respecto, sí se sabe que el Farm 3.0 traerá las apps para iOS y Android. Aunque recientemente los desarrolladores de Plant vs Undead sacaron una APK para el modo granjero, se espera que la app que llegará con el Farm 3.0 será para el modo PvP. Recuerda que antes de que este juego sacara aplicaciones, ya había una forma de jugar Plant vs Undead en Android.

Si la app de Plant vs Undead que llegará con el Farm 3.0 será para jugar el modo PvP, lo más seguro es que tenga integración con la red Factory Chain.

También se espera que a principios de octubre Plant vs Undead ya esté alojado en los servidores de Amazon. Que este juego se aloje en los servidores de Amazon implica que Plant vs Undead debe tener menos errores y no debería haber necesidad de entrar al juego por grupos.

De cualquier forma, mientras este juego siga trabajando con los servidores actuales habrá que seguir entrando por grupos y esto es lo que puedes hacer si Plant vs Undead no te asigna grupo.

No hay duda de que los desarrolladores de Plant vs Undead trabajan constantemente por mejorar el juego. Además, todas las cosas que vendrán con el Farm 3.0 no solo son una prueba de las medidas que los desarrolladores están tomando para mejorarlo, sino que seguramente también mejorarán la economía del Plant vs Undead.

Con la llegada del Farm 3.0 a mediados de octubre es muy probable que el precio de las plantas NFT baje, por lo que será un momento ideal para comprarlas en el Marketplace. Además, es muy probable que el precio del PVU suba con la llegada del Farm 3.0, por lo que es el momento de comenzar a jugar Plant vs Undead mientras el precio del PVU sigue bajo.

Si no has comenzado en este juego es necesario que conozcas cuánto dinero se necesita para comenzar a jugar a Plant vs Undead. Por otro lado, también es necesario que antes de iniciarte en este juego estés familiarizado con todo lo que necesitas saber para comenzar a jugar Plant vs Undead.