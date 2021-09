La popularidad de Plant vs Undead sigue en aumento y cada vez son más las personas que quieren ser parte de este juego. Si estás considerando comenzar a jugar Plant vs Undead, pero no sabes cuánto dinero necesitas invertir en este juego, has llegado al sitio indicado. Además, hoy te enseñaremos qué puedes comprar en este juego para tener más ingresos y si jugar Plant vs Undead es rentable.

¿Cuánto dinero necesitas para comenzar a jugar Plant vs Undead?

La inversión que tienes que hacer para comenzar a jugar Plant vs Undead es relativamente baja si se compara con la inversión inicial que tienes que hacer en Axie Infinity. Existe un monto mínimo para comenzar a jugar Plant vs Undead, sin embargo no existe un monto máximo. Igualmente te recomendamos que antes de iniciarte en este juego conozcas todo lo que necesario para jugar Plant vs Undead.

Para comenzar a jugar Plant vs Undead el monto mínimo es de 5 PVU y el precio de 1 PVU ha oscilado en las últimas semanas entre 11 y 13 dólares. Entonces, si calculas el precio de un PVU en 12 dólares y lo multiplicas por los 5 PVU, necesitarías 60 dólares para comenzar a jugar Plant vs Undead actualmente. Igualmente debes recordar que el precio del PVU está en constante movimiento.

¿Qué puedes comprar en Plant vs Undead con los PVU que inviertas?

Mientras más PVU inviertas en Plant vs Undead, puedes comprar más plantas y herramientas, además tendrás un mayor retorno de inversión. Ahora, si inviertes 5 PVU tienes que reinvertir tu dinero por aproximadamente 2 meses, esto debido a los cambios que llegarán con el Farm 2.5 en Plant vs Undead.

Recuerda que al comenzar a jugar Plant vs Undead tienes que cambiar tus PVU por LE, que es la moneda del juego. Entonces, si inviertes 5 PVU en este juego se convertirán en 350 LE y lo mejor será que compres una planta girasol madre, una maceta, agua y un espantapájaros.

Después de 6 días de haber sembrado tu planta girasol madre ya puedes realizar tu primera cosecha que te dará 850 LE. Ahora lo que tienes que hacer con esos 850 LE es comprar 3 macetas y 3 plantas girasol madre que te darán cosecha en 6 días más. La idea es que reinviertas tus LE constantemente hasta que puedas comprar una planta NFT que te permitirá tener más ingresos y retirar el dinero que generes en el juego.

Ten en cuenta que la planta NFT más barata de Plant vs Undead cuesta 120 PVU, aunque el precio de las plantas NFT también está en constante movimiento porque son los dueños de las plantas quienes determinan su precio.

¿Es rentable jugar Plant vs Undead?

La verdad no sería muy ético de nuestra parte decirte si jugar Plant vs Undead es rentable o no porque eso depende de cuánto inviertas y cuánto dinero te produzcan tus plantas. Además, la rentabilidad de este juego depende de qué tan bien inviertas tus LE.

De cualquier forma Plant vs Undead es un juego en el que sí generas dinero y puede resultar interesante como una inversión a largo plazo. Igualmente tienes que recordar que los precios del PVU y de las plantas NFT están en constante movimiento y eso hará que tus ganancias aumenten o se reduzcan con el tiempo.

También es importante que sepas que este juego sigue en fase beta, por lo que faltan múltiples modos de juego por conocer. Además, hasta el momento Plant vs Undead no tiene una app oficial para dispositivos móviles, sin embargo sí existe una forma de jugar Plant vs Undead en Android.