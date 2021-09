La popularidad de Plant vs Undead es innegable y aunque existen algunas cosas que necesitas saber para comenzar a jugar Plant vs Undead, también existen algunos trucos para optimizar tus ingresos en el juego. Hoy te enseñaremos cómo ser el mejor granjero y tener la mayor cantidad de ingresos posibles en Plant vs Undead.

Trucos para que seas el mejor granjero de Plant vs Undead

A pesar de que anteriormente te hemos explicado cuánto dinero se necesita para comenzar a jugar a Plant vs Undead, existen algunos trucos que debes conocer para sacarle el máximo partido a este juego. Hoy conocerás algunas cosas de las que debes estar pendiente para que seas el mejor granjero y no pierdas LE en Plant vs Undead.

Revisa constantemente tus plantas en Plant vs Undead para espantar los cuervos que aparezcan

Si aparecen cuervos en tus plantas en Plant vs Undead la producción de las mismas se verá afectada. Cuando tus plantas tienen cuervos se paraliza el contador que te indica cuándo podrás cosechar tu planta, esto significa que se extiende el tiempo de producción de la planta. Si bien no puedes evitar que aparezcan cuervos en tus plantas, si puedes revisar tu granja constantemente para espantar los cuervos que aparezcan.

Sé un buen granjero en Plant vs Undead al chequear con frecuencia que a tus plantas no les falte agua

Así como debes espantar los cuervos que les aparezcan a tus plantas en Plant vs Undead, tienes que revisar con frecuencia si a tus plantas les hace falta agua. Cuando a tus plantas les falta agua el suelo se pondrá naranja y esto hace que tus plantas tarden más en darte LE, además hace que tus plantas generen menos LE de los esperados.

Cosecha a tiempo tus plantas para ser el mejor granjero en Plant vs Undead

De nada te vale espantar los cuervos y regar tus plantas para ser un buen granjero, si no cosechas tus plantas a tiempo. En este juego cada planta tiene un contador que indica en cuántas horas te producirá determinada cantidad de LE. Entonces, si no cosechas a tiempo tus plantas no puedes sembrar más plantas, lo que significa que pierdes tiempo de producción de LE.

Administra de forma correcta tu dinero para que puedas hacer crecer tu granja en Plant vs Undead

Plant vs Undead es un juego que te permite ganar dinero real. Sin embargo, si quieres que tus ganancias en el juego vayan aumentando, tienes que reinvertir tus LE en el juego para comprar más plantas y tierras.

Si quieres hacer más rentable este juego tienes que administrar bien tus LE, comprar plantas NFT a medida que puedas y más tierras. Si administras de forma correcta tus LE podrás ser un granjero rentable en Plant vs Undead.

Aprovecha las recompensas que te ofrece el Árbol del Mundo para que tu granja sea rentable

El Árbol del Mundo apareció en el juego con el Farm 2.5 de Plant vs Undead y te permite ganar múltiples cosas. Lo único que tienes que hacer para que el Árbol del Mundo te dé recompensas es darle agua y según la cantidad de agua que acumule entre todos los jugadores te ganarás algunos premios. Las cosas que te puedes ganar con el Árbol del Mundo te permitirán ser un granjero más rentable en Plant vs Undead.

Es importante que te mantengas constantemente atento ante alguna novedad con tu granja para que no se vean afectados los LE que producen tus plantas. Además, si sigues estos trucos podrás ser un mejor granjero en Plant vs Undead.