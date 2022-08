Reiniciar tu móvil posiblemente es algo que no haces muy seguido. Antes era algo usual, ya que sirve para cerrar y reiniciar todos los procesos del móvil cuando esté fallando. Sin embargo, cada vez los fallos en los móviles son menos frecuentes, así que es normal que tu móvil pase hasta semanas sin apagarse y no presentar fallos.

¿Significa que ya no es necesario reiniciar los móviles? Para nada, los móviles no son perfectos. Si el tuyo presenta algún fallo, entonces reiniciarlo sigue siendo una de las primeras posibles soluciones a probar. No obstante, si no dispones del botón de encendido puede que no sepas cómo llegar a esta opción, por lo que aquí te mostraremos las alternativas a este.

Cómo reiniciar tu móvil sin el botón de encendido

El botón de encendido es una de las características físicas que ha prevalecido a pesar de la inevitable evolución de los móviles a las pantallas táctiles. Desempeña un papel fundamental que no ha podido ser sustituido del todo, por lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si este fallara?

Que el botón de encendido deje de funcionar en realidad es un problema muy común. Por suerte, se han desarrollado alternativas a sus funciones, como por ejemplo el desbloqueo instantáneo con el sensor de huella, o el apagado y encendido de pantalla con el doble toque que puedes activar en tu móvil. Pero, ¿y si queremos reiniciar el móvil? ¿Hay alguna alternativa al botón de encendido? Por supuesto, hay alternativas para abrir el menú de apagado donde se encuentra la opción de reinicio.

Reinicia el móvil desde los ajustes rápidos

Si tienes una de las últimas versiones de Android, estás de suerte. El menú de apagado se puede abrir desde los ajustes rápidos, por lo que podrás reiniciar el móvil sin necesidad del botón de encendido. Para ello sigue estos pasos:

Desliza la barra de notificaciones hacia abajo para desplegar el panel de notificaciones y los ajustes rápidos .

. Desliza hacia abajo nuevamente para mostrar el resto de ajustes rápidos .

. Presiona el botón con el icono de apagado que se encuentra en la parte inferior (puede variar la posición dependiendo de la versión de Android)

que se encuentra en la parte inferior (puede variar la posición dependiendo de la versión de Android) Se abrirá el menú de apagado. Selecciona Reiniciar.

Esta opción puede estar presente en otras capas de personalización, por lo que te recomendamos verificar aunque no tengas Android Puro. La razón es el «Asistente de Google», el cual se activa con el botón de encendido de forma predeterminada en algunos móviles. Sin embargo, muchas marcas descartan este uso, y a la vez, no incluyen el atajo en los ajustes rápidos. Si esto último es tu caso, prueba el siguiente método.

Reinicia el móvil desde el menú de accesibilidad

Gracias al menú de accesibilidad puedes tener un atajo al menú de apagado a tan solo un par de toques. Este no viene activado por defecto en Android, ya que está destinado a personas con diversidad funcional, pero a la vez ofrece opciones útiles para todos los usuarios. En este sentido, lo primero que debes hacer es activarlo de la siguiente manera:

Entra en Ajustes/Configuraciones de Android.

de Android. Busca la sección Accesibilidad (Su ubicación varía según la versión de Android y la capa de personalización)

(Su ubicación varía según la versión de Android y la capa de personalización) Entra en Menú de Accesibilidad y activa la opción de Combinación de teclas .

y activa la opción de . La aplicación te pedirá aceptar los permisos para ver, controlar y realizar acciones en tu pantalla. Presiona Permitir .

. Selecciona el método para abrir el menú de accesibilidad. Puede ser manteniendo presionado los botones de volumen o con un atajo al lado de los botones de navegación.

Con el menú de accesibilidad ya activado, solo debes ejecutar estos pasos para reiniciar tu móvil:

Abre el menú de accesibilidad con el método que seleccionaste anteriormente (en nuestro caso es el atajo en la barra de navegación)

con el método que seleccionaste anteriormente (en nuestro caso es el atajo en la barra de navegación) Presiona el botón Energía .

. Se abrirá el menú de apagado. Selecciona Reiniciar.

Con esto podrás reiniciar tu móvil prescindiendo del botón de encendido. ¿No tienes el menú de accesibilidad? Ciertas versiones de Android no lo traen por defecto, pero puedes descargarlo desde la Play Store en el siguiente enlace.

Reinicia el móvil con aplicaciones

Si ninguno de los métodos anteriores te funcionó o no te sientes conforme con ellos, puedes recurrir a aplicaciones de apagar y reiniciar el móvil. Hay aplicaciones que ejecutan estas funciones de forma sencilla, ya que solo crean algún tipo de atajo para abrir el menú de apagado sin necesidad del botón de encendido.

En la Play Store puedes encontrar una gran cantidad de aplicaciones que realizan esta función. Sin embargo, nuestra recomendación es solo una:

¿Por qué recomendamos solo esta aplicación? Porque cumple con la función necesaria y nada más. Sin añadidos, sin botones flotantes, sin barras en las notificaciones. Ni siquiera cuenta con una propia ventana de aplicación, ya que al presionar sobre su icono de aplicación abrirá directamente el menú de apagado. Hay otras aplicaciones que te ofrecen más, pero para algo tan puntual como reiniciar el móvil, con Shutdown te bastará.

El proceso de instalación y configuración de la aplicación es sencillo. Basta con concederle los permisos de accesibilidad de la siguiente manera:

Presiona sobre el icono de la aplicación Shutdown .

. Te pedirá ir a la configuración para concederle los permisos de accesibilidad. Presiona OK .

. Dentro de las opciones de accesibilidad, abre la sección de aplicaciones .

. Te aparecerá una lista de aplicaciones. Selecciona Shutdown .

. Presiona sobre Usar Shutdown .

. Te pedirá los permisos de Accesibilidad. Lee atentamente y presiona Aceptar si estás de acuerdo.

¡Listo! La próxima vez que presiones sobre el icono de aplicación de Shutdown se abrirá directamente el menú de apagado donde podrás seleccionar Reiniciar para realizar dicha acción en tu dispositivo.

Sin duda es bueno tener alternativas y no depender únicamente del botón físico, sobre todo porque puedes alargar su vida útil aun cuando este te funcione correctamente. En este sentido, no está de más cuidarlo para que no te vuelva a ocurrir, por lo que puedes seguir estos consejos para evitar que se dañe tu botón de encendido.